Administrația Trump a lansat o campanie neobișnuită de promovare a agenției de Imigrație și Vamă (ICE), folosind meme-uri și imagini din jocuri video populare precum Halo și Pokémon. Strategia, inspirată din cultura „gamerilor” (jucătorilor pasionați de jocuri video), stârnește atât entuziasm online, cât și critici puternice.

Ceea ce părea o glumă pe internet s-a transformat într-o strategie de comunicare oficială. În ultimele săptămâni, conturile Casei Albe și ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) au început să publice meme-uri inspirate din jocuri video pentru a promova agenția ICE, cunoscută pentru acțiunile sale controversate împotriva migranților, notează The Guardian.

Totul a început după ce Microsoft a anunțat un nou titlu din seria Halo: Campaign Evolved. La scurt timp, Casa Albă a postat pe platforma X o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Donald Trump apare în armura personajului Master Chief, salutând în fața unui steag american din care lipsesc câteva stele. În mâna stângă ține o sabie energetică – arma clasică a extratereștrilor din joc. Textul care însoțea imaginea era: „Power to the Players” („Puterea aparține jucătorilor”), sloganul lanțului de magazine GameStop.

Câteva zile mai târziu, DHS a publicat o versiune proprie a meme-ului, folosind imagini din Halo pentru a promova recrutarea de noi agenți ICE. Mesajul, intitulat „Stop the Flood” („Opriți invazia”), compara invazia extratereștrilor din joc cu „fluxul de imigranți” care pătrund în Statele Unite.

„Președintele Trump este singurul lider hotărât să dea puterea înapoi jucătorilor – de aceea este atât de popular printre americani și pasionați de jocuri video”, a declarat adjunctul secretarului de presă, Kush Desai. Microsoft nu a comentat incidentul.

O strategie cu rădăcini în cultura jucătorilor

Deși pare o noutate, legătura dintre campaniile lui Trump și cultura „gamerilor” nu este deloc întâmplătoare. Încă din 2016, fostul strateg Steve Bannon a intuit potențialul uriaș al acestei comunități. Bannon, care fusese implicat anterior într-o companie de „gold farming” (vânzare de monedă virtuală contra bani reali) în World of Warcraft, vedea gamerii ca pe o „armată” de „bărbați albi, dezrădăcinați”, frustrați dar extrem de activi online.

În 2014, Bannon a urmărit fenomenul Gamergate, un val de hărțuire online îndreptat împotriva femeilor din industria jocurilor video și a observat cum această mișcare putea deveni o forță politică organizată. „Poți activa armata asta oricând. Intră prin Gamergate și ajung să-l susțină pe Trump”, i-a spus Bannon jurnalistului Joshua Green.

Aceeași strategie a fost folosită în campania din 2016: o rețea de utilizatori anonimi, troli și creatori de meme-uri care au inundat internetul cu imagini pro-Trump, glume și atacuri la adresa adversarilor. Așa-numita „armată de meme-uri” a transformat campania electorală într-un spectacol digital, amplificând zvonuri despre sănătatea lui Hillary Clinton și alimentând discursul populist.

Gamerii – o nouă bază electorală

După pierderea alegerilor din 2020, Trump a continuat să cultive această subcultură. Platforma sa, Truth Social, a devenit un spațiu de întâlnire pentru susținătorii de extremă dreapta și pentru comunități inspirate din cultura jocurilor video.

Revenirea lui Elon Musk la conducerea platformei X a amplificat și mai mult acest fenomen. Musk, pasionat de cultura „meme”, a relaxat regulile privind discursul instigator la ură și a reactivat conturi suspendate, inclusiv cel al lui Trump. Astfel, mediul online a devenit o arenă în care umorul, jocurile video și ideologia politică se împletesc într-un limbaj familiar tinerilor bărbați care petrec ore întregi în universul digital.

De la Halo la Pokémon: propaganda cu mascote

Campania de promovare a agenților ICE nu s-a oprit la Halo. Luna trecută, Casa Albă și DHS au publicat pe TikTok un clip care combina imagini din raidurile ICE cu muzica și simbolurile din Pokémon, sub sloganul „Gotta catch ’em all!” („Trebuie să-i prindem pe toți”).

Compania Pokémon International a confirmat pentru BBC că nu și-a dat acordul pentru folosirea melodiilor și imaginilor sale, însă videoclipul este încă activ pe conturile oficiale ale administrației.

Prin aceste postări, echipa de comunicare a lui Trump reușește să combine nostalgia gamerilor, umorul digital și naționalismul populist într-o formulă care prinde puternic în mediul online, dar care stârnește și reacții dure. Pentru mulți jucători americani, este o dezamăgire să vadă cum simbolurile preferate din copilărie sunt folosite pentru a promova o ideologie care compară imigranții cu extratereștrii paraziți sau susține că diversitatea duce la incompetență.

Cultura gamerilor, între divertisment și propagandă

Pe măsură ce companiile de jocuri evită să comenteze, tot mai mulți analiști observă apropierea dintre cultura gamerilor și discursul radical de dreapta. „Cu cât administrația Trump se folosește mai mult de simbolurile jocurilor video și de limbajul meme-urilor, cu atât întreaga industrie riscă să fie identificată cu politica dreptei americane”, avertizează experții media.

Într-o eră în care meme-urile circulă mai rapid decât știrile, propaganda politică pare să fi îmbrăcat armura lui Master Chief, iar câmpul de luptă este chiar internetul.