Guvernul Africii de Sud acuză administrația Trump de rasism după ce SUA au anunțat că refugiații afrikaneri au prioritate

Guvernul sud-african a criticat decizia SUA de a acorda prioritate cererilor de azil din partea afrikanerilor albi, subliniind că acuzațiile de genocid al albilor au fost discreditate pe scară largă și nu se bazează pe dovezi credibile, relatează BBC.

Acesta a făcut referire la o scrisoare deschisă publicată de membri proeminenți ai comunității afrikaner la începutul acestei săptămâni, în care aceștia resping această narațiune a administrației Trump, unii semnatari catalogând programul de relocare drept rasist.

Numărul limitat de afrikaneri sud-africani albi care s-au înscris în program este un alt indiciu că aceștia nu se simt persecutați în Africa de Sud, a adăugat acesta.

Joi, administrația președintelui american Donald Trump a anunțat cel mai mic plafon anual de refugiați înregistrat vreodată - doar 7.500, față de limita de 125.000 stabilită de fostul președinte american Joe Biden. Nu a fost oferită nicio explicație pentru această decizie, în afară de faptul că este „justificată de motive umanitare sau de interes național”. Potrivit anunțului publicat pe site-ul web al Registrului Federal, cele 7.500 de locuri vor fi alocate „în principal” sud-africanilor afrikaneri și „altor victime ale discriminării ilegale sau nedrepte în țările lor de origine”.

Numărul exact de sud-africani albi care au fost admiși până acum nu este disponibil.

Cele mai recente statistici privind criminalitatea din Africa de Sud nu indică faptul că un număr mai mare de albi au căzut victime ale infracțiunilor violente decât alte grupuri rasiale.

La începutul acestui an, președintele Trump a oferit statut de refugiat afrikanerilor - care sunt în mare parte descendenți ai coloniștilor olandezi și francezi - după ce președintele sud-african Cyril Ramaphosa a semnat o lege ce permite guvernului să confiște proprietăți, inclusiv fără compensații, în cazuri rare.

Majoritatea terenurilor agricole private sunt deținute de sud-africani albi, care reprezintă puțin peste 7% din populație.

În urmă cu câteva luni, ambasadorul Africii de Sud la Washington, Ebrahim Rasool, a fost expulzat după ce l-a acuzat pe Trump că „mobilizează o supremație a albilor”.

Dispută între Africa de Sud și SUA privind persecuția la care ar fi supuși cetățenii afrikaans

În Biroul Oval, în luna mai, Trump l-a confruntat pe președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, și a susținut că fermierii albi din țara sa sunt uciși și „persecutați”.

Președintele Trump a arătat o fotografie care ar fi arătat saci mortuari conținând rămășițele unor persoane albe din Africa de Sud, dar agenția de știri Reuters a identificat ulterior fotografia ca fiind una captată la mii de kilometri distanță, în Republica Democrată Congo, lovită de război.

Washingtonul nu a comentat afirmația conform căreia ar fi identificat greșit imaginea.

Casa Albă a difuzat și o înregistrare video care, potrivit ei, arăta locuri de înmormântare ale unor fermieri albi uciși. Ulterior a ieșit la iveală că videoclipurile erau scene de la protest din 2020, iar crucile reprezentau fermieri uciși de-a lungul anilor.

În ianuarie 2025, Trump a semnat un decret prezidențial prin care suspenda Programul de admitere a refugiaților în SUA (USRAP), afirmând că în acest fel autoritățile americane vor putea să acorde prioritate securității naționale și siguranței publice.

Politica SUA de acceptare a sud-africanilor albi a atras deja acuzații de tratament nedrept din partea grupurilor de apărare a refugiaților. Unii au susținut că SUA sunt practic închise pentru alte grupuri persecutate sau persoane care se confruntă cu potențiale pericole în țara lor de origine și chiar pentru foști aliați care au ajutat forțele americane în Afganistan sau în Orientul Mijlociu.

„Această decizie nu că doar reduce plafonul de admitere a refugiaților. Ea ne diminuează prestigiul moral. Într-o perioadă de criză în țări precum Afganistan, Venezuela, Sudan și altele, concentrarea majorității admiterilor asupra unui singur grup subminează scopul programului, precum și credibilitatea acestuia”, a comentat Krish O'Mara Vignarajah, CEO și președinte al Global Refuge.