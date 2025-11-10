search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din 2024

Publicat:

Donald Trump a amenințat BBC cu o plângere pentru defăimare, însoțită de o cerere de despăgubiri de un miliard de dolari, acuzând postul britanic că a montat „în mod înșelător” un discurs de-al său într-un documentar difuzat înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, relatează AFP.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Echipa de avocați a președintelui SUA i-a dat termen BBC până vineri, ora 17:00 la Washington (22:00 GMT), pentru a retrage documentarul și a-și cere scuze public, se arată într-o copie a scrisorii obținute de AFP. În caz contrar, Donald Trump amenință că va acționa în instanță, cerând daune de cel puțin un miliard de dolari.

Echipa juridică a lui Trump susține că BBC „l-a defăimat pe președinte montând deliberat și de manieră înșelătoare acest documentar, într-un mod menit să influențeze alegerile prezidențiale”.

Documentarul, parte a emisiunii „Panorama”, a fost difuzat în octombrie 2024 și ar fi combinat fragmente din discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021 – ziua asaltului asupra Capitoliului – pentru a-l face să pară că își incită susținătorii la violență.

După izbucnirea scandalului, directorul general al BBC, Tim Davie, și directoarea BBC News, Deborah Turness, și-au anunțat demisia, iar președintele instituției, Samir Shah, și-a cerut scuze public, numind incidentul „o eroare de judecată”.

SUA

