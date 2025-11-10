Decizia lui Donald Trump de a scuti Ungaria de sancțiuni pentru achizițiile de petrol și gaze rusești arată că președintele SUA și-a sacrificat strategia de stabilitate internațională și a sfidat Europa pentru a-și păstra un aliat în UE, spune profesorul Sergiu Mișcoiu

Președintele SUA, Donald Trump, a scutit Ungaria de sancțiuni pentru achizițiile de petrol și gaze rusești timp de un an, a confirmat un oficial al Casei Albe pentru BBC News.

Vineri, în timpul vizitei lui Viktor Orban la Casa Albă, Trump a spus că se ia în considerare o scutire, deoarece „este foarte dificil pentru el (Orban) să obțină petrol și gaze din alte zone”.

După întâlnire, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a scris pe X că SUA au acordat Budapestei „o scutire completă și nelimitată de sancțiuni privind petrolul și gazul”.

Un oficial a declarat ulterior, pentru BBC, că această scutire e limitată la un an.

Decizia președintelui american reprezintă o victorie importantă pentru Orban, care afirmase că sancțiunile ar ruina economia țării sale, notează sursa citată.

Trump s-a arătat înțelegător față de poziția Ungariei ca țară fără ieșire la mare, dependentă de petrolul și gazul din Rusia, dar nu a dat o garanție specifică.

Politologul Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai la Cluj și la Universitatea Paris-Est Créteil, a explicat pentru „Adevărul” care este mesajul pe care-l transmite președintele SUA cu această derogare, în contextul în care, luna trecută, SUA a pus pe lista neagră două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, amenințând cu sancțiuni pe cei care cumpără de la ele. Profesorul a comentat și declarațiile lui Trump cu privire la România.

„Nu l-a interesat foarte tare că Rusia va folosi în scopurile sale proprii această decizie”

Adevărul: Președintele Trump i-a acordat premierului Orban derogare de la sancțiunile pentru achiziționarea de petrol și gaze rusești. Ce mesaj transmite această decizie?

Sergiu Mișcoiu: Trebuie să plecăm de la faptul că Donald Trump, spre deosebire de predecesorii săi, tratează guvernarea ca un act al deciziei personale. Deciziile pe care le ia sunt rodul propriei sale gândiri și acțiuni. Nu există de fapt o consecvență a principiilor și nici măcar a intereselor Statelor Unite ale Americii. Aici este vorba de o consecvență doar în ceea ce privește interesele personale ale lui Trump și ale oamenilor din jurul său.

Evident că atunci când au fost introduse aceste sancțiuni, ele au fost introduse cu un dublu scop. Este un scop mai degrabă strategic, de a arăta care este cea mai mare putere din lume și pentru a face un pic de ordine în ierarhia internațională, dând un semnal puternic că Statele Unite nu pot fi „trase pe sfoară” de celelalte state. Dar o asemenea strategie, ca să fie consecventă până la capăt, ar trebui să fie, evident, însoțită de un regim foarte dur de aplicare și în niciun caz să permită exceptări.

Observăm că avem această decizie care este una legată strict de interesul de grup al oamenilor din jurul lui Trump, în sensul în care calculul lui Trump este că e nevoie ca Viktor Orban să câștige alegerile din Ungaria beneficiind de această exceptare, deci menținând prețurile jos la gaze.

În continuare, această alegere a lui Orban va duce la câștigarea, pe termen foarte lung, a unui aliat pentru Statele Unite în interiorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană va deveni mai slabă și mai apropiată de interesele Statelor Unite. Va putea fi dezbinată mai ușor dacă va face opoziție față de interesele americane și în special ale lui Trump. Și acest lucru va permite și alegerea unui succesor al lui Trump care va veni din spre zona republicană, probabil J.D. Vance, care pare să fie unsul lui Trump pentru a-i succeda.

Pentru a realiza acest obiectiv, Trump a fost capabili să își sacrifice, inclusiv strategia aceasta pe termen mai lung de stabilitate conform căreia SUA nu pot fi călcate în picioare pe plan internațional. Neinteresându-l foarte tare că Rusia va folosi în scopurile sale proprii aceste beneficii și va specula în continuare într-un mod eficient faptul că SUA este un stat prea slab să aibă strategii consecvente pe care să le aplice pe plan internațional.

Credeți că până la urmă această strategie a lui Trump, de a lovi Rusia prin aceste sancțiuni economice, a fost una neserioasă de la început?

Este o strategie care ar fi putut fi serioasă, dar ar fi fost consecventă, dar Trump sacrifică interesele, inclusiv naționale ale Statelor Unite ale Americii, viziunea, să spunem, a părinților fondatorii americani asupra lumii cu principiile democrației liberale, cu apărarea drepturilor omului, cu apărea responsabilității statului față de cetățeni și așa mai departe, guvernarea de către popor, prin popor, pentru popor. Toate acestea au fost deja puse la cheremul unui suveran, așa cum se vede el în oglindă. Orice strategie va suferi, evident, inflexiuni în funcție de actul de plăcere sau neplăcere al suveranului. Suveranul putea decide prin propria sa dorință cine are sau nu trecere la el, ce gesturi se pot face și ce gesturi nu se pot face, cine este repudiat, cine este premiat.

De aceea avem mișcarea de opoziție care nu se numește în mod întâmplător în SUA – No king - pentru că e evident că această transformare a regimului american într-un regim al autorității personale asemănătoare cu cea a suveranilor absolutiști de până la secolul al XIX-lea este una extrem de îngrijorătoare. Ea se răsfrânge și în politica externa.

Pentru Orban cât de importantă este această victorie? Este un factor decisiv în câștigarea alegerilor?

E greu de estimat, aș zice că mai degrabă nu. Dacă ungurii vor vota cu Orban, vor lua poate puțin în considerare și acest argument, însă vor considera că el face parte dintr-o strategie mai largă a lui Orban de obținere a acestei suveranități și de renaștere a independenței Ungariei. Și dacă ei vor merge cu Orban, vor merge indiferent de ceea ce s-a întâmplat în SUA. În schimb este limpede că va contribui din răsputeri la sustinerea discursului care va veni dinspre Fidesz și dinspre Orban. Deci Orban va folosi acest moment în alegeri. E greu de estimat dacă va exista un efect direct asupra alegătorilor. De fapt, dacă maghiarii vor renunța la Viktor Orban și vor vota cu opoziția, o vor face probabil, masiv, în virtutea tuturor argumentelor cumulate ale guvernărilor sale începând cu 2010. Nu va conta doar un gest de acum.

„Este încă o sfidare la adresa Uniunii Europene”

Pentru Uniunea Europeană, ce mesaj transmite această derogare?

Este încă o sfidare la adresa Uniunii Europene. Este încă o dovadă că Uniunea Europeană nu are mecanismele necesare prin care să impună politici proprii, nici măcar în domeniile acestea integrate, cum ar fi comerțul, pentru că Uniunea Europeana a început ca o comunitate vamală de tarife în cadrul căreia politicile statelor erau integrate la nivelul ansamblului și se presupunea că în viitor va fi o integrare mai adâncă. Altfel spus, nu am fi putut avea un caz precum cel al Ungariei, pentru că politicile comune europene ar fi făcut să existe o singură variantă de comerț exterior al Uniunii Europene și dacă un stat dorește să facă ceva, el va face asta doar cu permisiunea explicită a Bruxellsului și va căuta soluții împreună cu europenii în acea direcție.

Și doi, că Uniunea Europeană ar trebui să-și protejeze corespunzător cetățenii din diferite țări, astfel încât ei să nu fie afectați într-o măsură atât de mare de schimbările care au loc la nivel geopolitic mondial. Niciunul dintre aceste două obiective nu a fost atins, nici europenii din Ungaria nu au fost convinși că trăiesc mai bine fiindcă sunt protejați de Uniunea Europeană și nici obiectivul acesta al constrângerilor legitime asupra statelor care o „iau razna” nu a fost atins.

Și e un moment destul de delicat pentru Uniunea Europeană, că trebuie să găsească totuși mecanisme de a răspunde, pentru că altfel și alte state vor fi invitate să facă exact ceea ce își doresc ele în relație cu exteriorul, cu consecințe grave asupra coeziunii acestui continent, mai ales pentru state care sunt aliate, închegate și care sunt într-o relație de dependență reciproc unele de celelalte.

„Nu anularea alegerilor ar fi dus la retragerea trupelor americane din România”

Declarațiile lui Trump privind România, în care spune că trupele americane vor rămâne în țară, ne fac să putem „dormi mai liniștiți”? Ce importanță are mesajul acesta?

Eu nu credeam că trebuie să dormim neliniștiți nici când a fost anunțată retragerea unor contingente, nici acum când ni se declară dragoste de către președintele american și când suntem încredințați că vor rămâne trupe în continuare în România. Acest dute-vino declarativ pe care lobbyurile românești de peste ocean continuă să-l înmagazineze ca spectator mai degrabă decât ca actor care ar avea o influență reală, este parte a strategiei lui Trump de a „zig-zaga”, mai ales cu statele slabe și dependente, și din păcate în viziunea președintelui SUA, România este un asemenea stat, cu politici care încurajează România să continue să fie într-o relație de admirație și dacă se poate de dependență față de Statele Unite. Cu alte cuvinte, „nu vă duceți prea mult spre UE care este un fel de cal mort”, așa cum îl vede Trump, alternând cu momente în care suntem certați și puși la colț, arătându-ni-se de fapt cine suntem în viziunea Washington-ului.

Încă o dată este o transformare radicală a politicii americane, pe care, nu o controlează nici măcar eșalonele 2-3 din Departamentul de stat, care până acum aveau un cuvânt serios de spus și care puteau să schimbe, să inflexeze deciziile președintelui, tocmai fiindcă acesta se considera prea puțin informat și mai degrabă lăsa profesioniștii să vorbească. Nu este cazul lui Trump și de aceea avem aceste treceri de la agonie și extaz în declarațiile față de România și față de alte state, că nu e vorba doar de România.

Cred că ar trebui să luăm aceste declarații drept exact ceea ce sunt, adică un fel de strategie de a ține călduțe statele în siajul influenței americane.

Iarăși nimic din ceea ce era în manualul diplomatic clasic nu mai poate fi aplicat astăzi și Donald Trump a revoluționat cu totul acest domeniu, împingându-l cu secole în urmă.

Măcar putem să spunem că aceste declarații infirmă teza din zona asta suveranistă care spunea că Statele Unite nu mai au o relație foarte bună cu România din cauza anulării alegerilor?

Infirmă teza conform căreia politica lui Trump este făcută în funcție de ceea ce se întâmplă în mod real și obiectiv în lume, inclusiv în România.

Deci, pentru Trump, această anulare a alegerilor, șoptită de cineva și prezentată ca atare, a fost muniție împotriva Uniunii Europene, că de fapt asta a fost. A acuzat Uniunea Europeană că se află în spatele unor decizii de acest gen. Dar trecând peste acest episod relativ rapid, Trump poate să considere în continuare că în mod obiectiv ceea ce se întâmplă în România astăzi cu politici neoliberale de reformă, cu încercare de stabilizare macroeconomică, cu menținerea liniei atlantice a României, acestea sunt lucruri bune pentru SUA și trebuie subliniate și admirate.

Până la urmă, e greu de identificat în mod obiectiv ceva care ar face ca lucrurile să se schimbe într-o anumită direcție în viziunea lui Trump. Nu anularea alegerilor ar fi dus la eventual retragerea trupelor americane din această zonă. Asta este limpede și sigur că noile declarații de dragoste pentru România ale lui Trump, pe care le urmărim așa cum fugeau polițiștii conduși de răposatul Ion Iliescu după Michael Jackson pe terenul de fotbal, acum peste trei decenii, sunt doar dovada unei naivității care ne caracterizează în continuare și a unui fel de amatorism impresionist politic.