Cum a reușit atacatorul din Siria să ajungă în apropierea trupelor americane și să deschidă focul. Trump a promis „represalii severe”

Trăgătorul sirian care a ucis sâmbătă doi soldați ai armatei americane și un interpret civil american urma să fie demis din cadrul forțelor de securitate siriene din cauza opiniilor sale extremiste, potrivit unor oficiali sirieni și americani, citați de NYT.

Atacul a avut loc în orașul Palmyra, din centrul Siriei, și a marcat primele victime americane în această țară de la înlăturarea de la putere a liderului sirian Bashar al-Assad, în urmă cu un an, evidențiind peisajul fragil al securității pentru noul guvern sirian.

Alți trei militari americani și doi membri ai forțelor de securitate siriene au fost, de asemenea, răniți în atacul atribuit de oficiali sirieni și americani Statului Islamic, gruparea jihadistă care controla cândva vaste porțiuni din Siria și Irak. Gruparea nu a revendicat responsabilitatea pentru atac, dar președintele american Donald Trump a promis represalii dure împotriva ISIS.

Într-un interviu difuzat la televiziunea publică siriană sâmbătă seară, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Noureddine al-Baba, a dezvăluit că atacatorul - împușcat mortal în urma atacului - este un fost membru al forțelor de securitate guvernamentale. Atacatorul nu deținea o funcție de rang înalt și nu făcea parte nici din echipa de securitate, a spus acesta.

Al-Baba a spus că, în urma unei evaluări de rutină, efectuată săptămâna trecută, s-a constatat că bărbatul avea opinii „extremiste” și că urma să fie demis în ziua următoare.

Cum a fost posibil atacul

Ministerul de Interne a transmis duminică într-un comunicat că atacatorul s-a „infiltrat” la o întâlnire între forțele siriene și o delegație a unei coaliții multinaționale conduse de SUA, creată pentru combaterea ISIS. Nu este clar cum a ajuns bărbatul la locul întâlnirii, un cartier general al armatei siriene, pentru a comite atacul armat în afara clădirii, potrivit lui al-Baba și a unui oficial american.

Un oficial american de rang înalt a declarat că atacatorul era un fost membru al serviciilor de securitate siriene sau era în curs de a fi demis, dar că nu făcea parte din forțele de securitate staționate în Palmyra în momentul atacului. Oficialii americani au refuzat duminică să specifice natura întâlnirii sau să confirme dacă oficialii americani au fost prezenți.

Siria investighează dacă atacatorul avea legături directe cu Statul Islamic sau era doar motivat de ideologia acestuia, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului sirian de interne.

Forțele guvernamentale au reținut cinci persoane în Palmyra, într-o operațiune desfășurată în coordonare cu coaliția condusă de SUA, a anunțat Ministerul de Interne într-un comunicat difuzat de agenția de știri de stat SANA.

De când coaliția rebelă a răsturnat regimul Assad, președintele Ahmed al-Sharaa a trebuit să se confrunte cu amenințări din partea Statului Islamic și a altor grupări armate. Ultimul atac semnalează provocările cu care se confruntă Siria, pe măsură ce încearcă să se desprindă dintr-un război civil de 13 ani și decenii de regim autoritar.

SUA și-au redus prezența în Siria

Națiunile arabe și națiunile occidentale, inclusiv Statele Unite, au luat măsuri pentru a consolida viziunea schițată de președintele al-Sharaa pentru o nouă Sirie, însă izbucnirile repetate de violență au născut îndoieli cu privire la durabilitatea progreselor țării în materie de securitate.

Atacul asupra soldaților americani, sâmbătă, a avut loc la câteva luni după ce Statele Unite au început să își reducă prezența militară în Siria, de la aproximativ 2.000 de soldați la începutul anului la aproximativ 1.000, potrivit unui oficial al Pentagonului.

Duminică, locuitorii din Palmyra și-au exprimat temerile și frustrarea față de faptul că orașul din deșert - faimos pentru ruinele sale din epoca romană, înainte de a fi cucerit de Statul Islamic în perioada de apogeu a puterii sale - va fi din nou stigmatizat de asocierea cu gruparea teroristă.

„Palmyra va fi din nou conectată cu Daesh”, a comentat Zahir Saleem, folosind acronimul arab pentru gruparea Stat Islamic.

„Nu vor asta”, a spus el.

Donald Trump a promis represalii în urma atacului

Președintele SUA a atribuit, de asemenea, atacul grupării militante Statul Islamic (IS), scriind pe Truth Social: „Acesta a fost un atac ISIS împotriva SUA și a Siriei, într-o parte foarte periculoasă a Siriei, care nu este pe deplin controlată de ei. Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, este extrem de furios și tulburat de acest atac. Vor exista represalii foarte serioase.”

Incidentul a avut loc în Palmyra, unde trupele „desfășurau o interacțiune cheie între lideri”, a confirmat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Tom Barrack, ambasadorul SUA în Turcia și trimis special pentru Siria, a declarat: „Condamn cu fermitate ambuscada teroristă lașă care a vizat o patrulă comună a guvernului americano-sirian în centrul Siriei.”

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a avertizat: „Dacă atacați americanii - oriunde în lume, vă veți petrece restul scurtei și anxioase vieți știind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi și vă vor ucide fără milă”.

Incidentul a avut loc la doar câteva săptămâni de când președintele Ahmed al-Sharaa și Donald Trump au purtat discuții la Casa Albă, o întâlnire pe care liderul sirian a descris-o ca marcând o „nouă eră” în relațiile bilaterale.

Deși ISIS a pierdut întreg controlul teritorial în Siria încă din 2019, ONU estimează că intre 5.000 și 7.000 dintre militanți continuă să opereze în Siria și Irak, lansând atacuri în mod constant.