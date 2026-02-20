search
Vineri, 20 Februarie 2026
Trump a prelungit ultimatumul pentru Iran de la 10 la 15 zile. „S-ar putea să trebuiască să mergem mai departe”

Președintele Donald Trump a prelungit joi termenul pentru luarea unei decizii privind Iranul, spunând reporterilor aflați la bordul Air Force One că termenul maxim este „cam 10-15 zile.”

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

„Ori vom ajunge la un acord, ori va fi nefericit pentru ei”, a declarat el, potrivit CNN.

Tot joi, mai devreme, Trump a sugerat că va ști în termen de 10 zile dacă este posibil un acord cu Iranul.

„S-ar putea să trebuiască să mergem mai departe cu un pas sau poate nu. Poate că vom încheia un acord”, a spus Trump în cadrul declarațiilor susținute la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. „Veți afla, probabil, în următoarele 10 zile.”

Declarațiile au fost făcute joi, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, unde președintele american a vorbit despre costurile uriașe ale războiului, dar, în același timp, a evocat din nou posibilitatea bombardării Iranului.

Ele vin în contextul în care publicația Axios a relatat miercuri că Administrația Trump se află mai aproape de un conflict major în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor, oficialii avertizând că o acțiune militară împotriva Iranului ar putea avea loc în curând.

Sursele apropiate situației spun că o astfel de campanie ar semăna mai degrabă cu un război la scară largă decât cu o operațiune țintită.

Experții avertizează că un astfel de conflict ar avea ample consecințe în întreaga regiune și ar putea marca semnificativ cei trei ani rămași din mandatul președintelui Trump.

SUA

