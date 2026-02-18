SUA, tot mai aproape de un război cu Iranul. 50 de avioane de luptă au fost trimise în Orientul Mijlociu

Administrația Trump se află mai aproape de un conflict major în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor, oficialii avertizând că o acțiune militară împotriva Iranului ar putea avea loc în curând. Sursele apropiate situației spun că o astfel de campanie ar semăna mai degrabă cu un război la scară largă decât cu o operațiune țintită, de scurtă durată, relatează Axios.

Spre deosebire de lovitura chirurgicală din Venezuela, luna trecută, o potențială operațiune împotriva Iranului ar implica probabil o campanie comună SUA-Israel, mult mai amplu - și existențial pentru regimul de la Teheran - decât războiul de 12 zile purtat de Israel în iunie anul trecut, la care SUA s-au alăturat pentru a ținti instalațiile nucleare subterane ale Iranului.

Experții avertizează că un astfel de conflict ar avea ample consecințe în întreaga regiune și ar putea marca semnificativ cei trei ani rămași din mandatul președintelui Trump. Totuși, în timp ce atenția Congresului și a opinie publice concentrată în alte direcții, dezbaterea privind eventualitatea unui război cu implicații importante a fost minimă.

O abordare dublă

La începutul acestui an, administrația americană a fost aproape de a lovi Iranul după reprimarea violentă a mii de protestatari de către regim. Însă, după ce fereastra de oportunitate a trecut, Trump a trecut la o strategie dublă: negocieri asupra programului nuclear în paralel cu o amplă desfășurare militară.

Strategia a creat așteptări privind modul în care ar putea arăta o operațiune a SUA dacă diplomația eșuează — un scenariu pe care mulți oficiali îl consideră tot mai probabil.

Marți, consilierii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au avut o întrevedere de trei ore cu ministrul de externe iranian Abbas Araghchi la Geneva. Ambele părți au descris discuțiile ca arătând progrese, însă oficialii americani rămân sceptici că diferențele de viziune pot fi depășite. Vicepreședintele american JD Vance a declarat pentru Fox News că, deși unele aspecte ale negocierilor „au mers bine”, Trump a stabilit linii roșii pe care Iranul nu s-a arătat dispus să le admită și să lucreze asupra lor, astfel încât, deși președintele american favorizează diplomația, ar putea să ajungă la concluzia că aceasta și-a atins limitele.

Intensificarea pregătirilor militare

Statele Unite și-au consolidat prezența în regiune cu două portavioane, peste o duzină de nave de război, sute de avioane de luptă și multiple sisteme de apărare aeriană. Peste 150 de zboruri cargo militare au transportat arme și muniție în Orientul Mijlociu în ultimele săptămâni, iar alte 50 de avioane de luptă — F-35, F-22 și F-16 — au ajuns în regiune în ultimele 24 de ore.

Sursele avertizează că impasul prelungit ar putea să fi tocit interesul publicului american. Oficialii și consilierii insistă că desfășurarea de forțe nu este un bluf, și este puțin probabil ca președintele american să lase lucrurile așa cum sunt fără concesii majore din partea Iranului asupra programului său nuclear.

Calendar și mize

Oficialii israelieni, care promovează o abordare agresivă vizând schimbarea regimului și programele nucleare și de rachete ale Iranului, spun că se pregătesc pentru posibilitatea unui război în câteva zile. Surse americane sugerează că termenul ar putea fi puțin mai lung, senatorul Lindsey Graham (R-S.C.) indicând că loviturile ar putea avea loc în câteva săptămâni. Un consilier de rang înalt al lui Trump estimează șansele unei acțiuni militare la 90%.

După discuțiile de la Geneva, oficialii americani au declarat că Iranul are două săptămâni pentru a veni cu o propunere detaliată. Observatorii notează că termenul amintește de situația din iunie anul trecut, când Trump a oferit o fereastră de două săptămâni pentru răspuns înainte de lansarea Operațiunii Midnight Hammer.

Acumulare rapidă de putere aeriană

Datele de urmărire a zborurilor arată că cel puțin douăsprezece F-22 Raptor au decolat marți dimineață de la Langley Air Force Base, Virginia. Probabil vor face escală la RAF Lakenheath în Regatul Unit, înainte de a ajunge în Orientul Mijlociu. Aceste avioane de generație a cincea sunt proiectate în principal pentru superioritate aeriană, dar pot lovi și ținte terestre și au capacitatea de a suprima apărarea antiaeriană adversă, relatează The War Zone.

În paralel, aproximativ 36 de F-16 din baze din Italia, Germania și Carolina de Sud se îndreaptă spre regiune. Acestea sunt susținute de avioane de realimentare în aer și de aeronave de supraveghere, inclusiv E-3 Sentry AWACS, care au aterizat marți dimineață în Regatul Unit. Un avion de supraveghere la mare altitudine U-2 Dragon Lady este, de asemenea, în drum spre regiune.

Aceste mișcări reprezintă cea mai intensă fază a acumulării de forțe după ce președintele Donald Trump a intensificat retorica împotriva Teheranului la începutul acestui an. Observatorii militari remarcă că desfășurări similare au precedat „Operațiunea Midnight Hammer” de anul trecut, când F-22 și F-35 au jucat roluri cheie.

De asemenea, 18 avioane stealth F-35A Lightning II au fost urmărite recent zburând din Regatul Unit către Baza Aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, un punct strategic pentru aviația tactică americană din regiune. Baza găzduiește în prezent o gamă largă de aeronave, inclusiv F-15E Strike Eagle, A-10 Thunderbolt II, drone MQ-9 Reaper, precum și avioane de război electronic.

Deși Iordania a declarat public că nu va permite utilizarea spațiului său aerian pentru atacuri asupra Iranului, concentrarea aeronavelor americane evidențiază importanța strategică a bazei.

Grupuri de portavioane și forță navală

Creșterea forțelor aeriene este completată de mobilizarea navală.

Grupul de portavioane USS Abraham Lincoln operează deja în regiune, însoțit de distrugătoare clasei Arleigh Burke. USS Gerald R. Ford, cel mai mare și avansat portavion al Marinei americane, a primit ordinul de a se deplasa din Caraibe către Orientul Mijlociu, împreună cu navele de escortă. Odată ajuns în zona Flotei a 6-a, planificatorii americani vor avea două grupuri de portavioane la distanță operațională de Iran.

În total, Marina SUA are în prezent 12 nave de luptă de suprafață în sau în apropiere de zona de responsabilitate a Comandamentului Central (CENTCOM), împreună cu submarine nucleare a căror locație rămâne nedivulgată. În Orientul Mijlociu sunt staționați peste 30.000 de soldați americani.

Analiștii militari apreciază că combinația de avioane stealth terestre, bombardiere cu rază lungă, portavioane și nave cu rachete oferă SUA capacitatea de a desfășura o campanie aeriană majoră care ar putea dura câteva săptămâni.

Iranul transmite un mesaj de sfidare

Teheranul a răspuns printr-o demonstrație de forță.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a lansat exerciții de foc real în Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Exercițiul, denumit „Control Inteligent al Strâmtorii Hormuz”, include lansarea de rachete de croazieră anti-navă și operațiuni cu drone navale.

Mass-media de stat iraniană a transmis că dronele armate recent desfășurate au participat la exerciții, deși detaliile rămân clasificate.

Într-un discurs marți, liderul suprem Ali Khamenei a emis un avertisment: „Un portavion este, cu siguranță, o armă periculoasă. Dar și mai periculoasă este arma care îl poate scufunda.”

Închiderea parțială a Strâmtorii în timpul exercițiilor marchează prima astfel de acțiune de la amenințările militare ale lui Trump din ianuarie.