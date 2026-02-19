Serghei Lavrov susține că SUA „se joacă cu focul” și avertizează că orice nouă lovitură asupra Iranului ar putea avea „consecințe serioase”

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a avertizat joi că orice nouă lovitură militară a Statelor Unite asupra Iranului ar putea avea „consecințe serioase”. El a îndemnat la cumpătare și soluții diplomatice, într-un context de tensiuni și negocieri în curs pentru dezescaladarea impasului nuclear, potrivit unei declarații difuzate miercuri seară.

Într-un interviu publicat ulterior pe site-ul Ministerului rus de Externe, Lavrov a subliniat că impactul unei noi lovituri ar fi „nefast”. El a amintit că în trecut au existat atacuri asupra unor situri nucleare din Iran, ceea ce ar fi generat riscuri reale de incident nuclear.

„Consecințele nu sunt bune. Au avut deja loc atacuri asupra Iranului, asupra unor instalații nucleare aflate sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Din ceea ce putem judeca, au existat riscuri reale de producere a unui incident nuclear”, a declarat Lavrov, potrivit Reuters.

Declarațiile sale au venit la scurt timp după discuțiile indirecte dintre negociatorii americani și iranieni la Geneva, menite să evite o criză și să contribuie la soluționarea disputelor legate de programul nuclear de la Teheran. Un oficial american a declarat că Iranul ar putea depune în curând o propunere scrisă pentru a rezolva impasul.

Lavrov a declarat că reacțiile din țările arabe și din monarhiile din Golful Persic indică o dorință clară de a evita escaladarea, afirmând că „nimeni nu își dorește o creștere a tensiunii” și că „toată lumea înțelege că este o joacă cu focul”.

El a avertizat că intensificarea tensiunilor ar putea anula progresele diplomatice recente, inclusiv ameliorarea relațiilor între Iran și unele state vecine, precum Arabia Saudită.

Oficialii americani au declarat că forțele militare americane staționate în regiune ar trebui să fie pregătite până la jumătatea lunii martie, în timp ce Washingtonul cere Teheranului să renunțe la programul său nuclear, lucru pe care autoritățile iraniene îl neagă ferm, susținând că este unul pașnic.

Lavrov a mai afirmat că Rusia menține legături strânse cu liderii iranieni și că nu are motive să creadă că Iranul nu dorește să rezolve problema pe baza respectării Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare.