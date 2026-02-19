Alertă roșie în Orientul Mijlociu: SUA mobilizează zeci de nave și sute de avioane pentru un posibil atac asupra Iranului

Armata americană mobilizează zeci de nave și sute de avioane de vânătoare în apropierea coastelor Iranului, în timp ce președintele Donald Trump analizează lansarea unei campanii militare de amploare în regiune.

Președintele american Donald Trump ar putea decide în acest weekend lansarea unor atacuri militare asupra Iranului. Potrivit informațiilor, decizia finală a președintelui nu a fost încă luată, Trump consultându-se în ultimele zile cu consilierii săi militari și politici, analizând atât argumentele pentru, cât și contra unei intervenții, scrie dailymail.

Surse din administrație susțin că o eventuală campanie militară ar putea fi „masivă și de lungă durată”, vizând, pe termen lung, schimbarea regimului iranian și limitarea programului nuclear al Teheranului.

Operațiunea ar urma să fie coordonată împreună cu Israelul, în cadrul unei acțiuni militare comune.

În ultimele zile, armata americană a desfășurat o mobilizare fără precedent în regiune: două portavioane, printre care cea mai mare din lume, USS Gerald R. Ford, o duzină de nave de război și sute de avioane de vânătoare au fost trimise spre Orientul Mijlociu.

De asemenea, peste 150 de zboruri cargo au transportat arme și muniție către bazele SUA din regiune.

În replică, Iranul a organizat exerciții militare în Strâmtoarea Hormuz, prin care a restricționat temporar traficul maritim, semnalând posibile consecințe economice globale în cazul unui conflict. Strâmtoarea este o cale strategică prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Liderii politici americani au reacționat cu prudență. Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate în Camera Reprezentanților, a subliniat că, potrivit Constituției, Congresul trebuie să aprobe orice acțiune militară majoră: „Poporul american trebuie să fie protejat de decizii unilaterale care pot duce la război”, a declarat acesta.

Experții avertizează că o astfel de acțiune ar fi cea mai dramatică intervenție militară a SUA de la războiul din Irak din 2003 și ar putea avea efecte majore asupra stabilității regionale și a președinției lui Trump.

Până în prezent, negocierile diplomatice conduse de Jared Kushner și alți emisar americani nu au dus la progrese în oprirea programului nuclear iranian. În același timp, liderii de la Teheran au emis mesaje amenințătoare la adresa militarilor americani, intensificând tensiunile.