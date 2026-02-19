Cine sunt congresmenii americani care vor să-l forțeze pe Trump să ceară aprobarea Congresului înainte de un atac asupra Iranului

Doi membri ai Camerei Reprezentanților a SUA au anunțat că vor forța organizarea unui vot asupra unei rezoluții prin care președintele Donald Trump să fie obligat să ceară aprobarea Congresului, înainte de a lansa orice acțiune militară împotriva Iranului.

Inițiativa, promovată de congresmenii Ro Khanna (democrat) și Thomas Massie (republican), urmărește să pună în practică o prevedere constituțională neglijată de administrațiile recente, potrivit căreia doar Congresul poate autoriza o declarație de război, iar președintele poate angaja trupele americane în ostilități semnificative doar cu aprobarea legislativului, scrie news.antiwar.

„Conform Constituţiei noastre, Congresul trebuie să voteze (pentru a autoriza) un război. Reprezentantul Ro Khanna şi cu mine vom forța ca acest vot să se desfășoare în camera inferioară cât mai curând posibil”, a scris pe contul său de X Thomas Massie.

În prezent, proiectul are peste 70 de co‑sponsori din rândul democraților. Dacă va fi adoptat, acesta ar bloca legal orice atac militar unilateral asupra Iranului fără votul Camerei.

„Este absolut esențial ca Congresul, și nu o singură persoană, să decidă dacă Statele Unite intră într‑un război”, a declarat Khanna în cursul unei conferințe de presă, subliniind că legislația actuală menită să limiteze puterile executive a fost ignorată de administrațiile precedente.

Cei doi congresmeni se bazează pe War Powers Resolution din 1973, care acordă Congresului autoritatea de a aproba orice atac militar care nu rezultă dintr-o declarație oficială de război.

Totuși, aproape fiecare președinte american din ultimele decenii a ignorat această lege, invocând autoritatea sa de comandant suprem al forțelor armate, iar unii au cerut doar aprobări limitate pentru utilizarea forței, așa cum s-a întâmplat în 2002, înainte de războiul din Irak.

Massie și Khanna au încercat anterior o rezoluție similară în iunie 2025, după ce Trump a ordonat bombardamente asupra a trei instalații nucleare iraniene, dar proiectul a eșuat la vot în Senatul SUA.

De asemenea, Trump a acționat fără aprobarea Congresului în ianuarie 2025, în operațiunea care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, iar o rezoluție similară în Congres a eșuat de asemenea în Senat.

În ultimele zile, active aeriene și navale americane au fost desfășurate în Orientul Mijlociu, iar Pentagonul este pregătit să atace Iranul la sfârșitul acestei săptămâni dacă Trump emite ordinul, potrivit CNN, CBS și The New York Times. Operațiunea ar urma să fie desfășurată împreună cu Israelul și ar putea dura mai multe săptămâni.

De partea cealaltă, administrația Trump a evitat până acum să ofere detalii concrete despre un posibil atac, menținând ambiguitatea cu privire la strategia față de Iran.