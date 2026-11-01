Președintele Poloniei, în consultări cu liderii politici pe tema disputei privind Tribunalul Constituțional

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a organizat sâmbătă consultări cu liderii politici în legătură cu disputa de la Varşovia legată de Tribunalul Constituţional, care a izbucnit în urma demersurilor guvernului de a-i modifica componenţa, provocând o reacţie dură din partea premierului Donald Tusk.

Karol Nawrocki, președintele Poloniei Foto: X

Cele două tabere politice principale din Polonia sunt implicate într-o dispută acerbă privind numirile la Tribunalul Constituţional: partidul naţional-conservator Lege şi Justiţie (PiS), care a guvernat Polonia între 2015 şi 2023, a numit la curte judecători apropiaţi de formaţiune, iar coaliţia de centru-stânga a premierului Donald Tusk, care a preluat puterea în 2023, a încercat să anuleze modificările controversate aduse sistemului judiciar în timpul guvernării PiS.

Actuala dispută s-a intensificat în urma unui anunţ publicat pe site-ul Tribunalului Constituţional, prin care se comunica faptul că preşedintele instanţei şi adjunctul său - ambii numiţi de PiS - au fost suspendaţi temporar din funcţie. Susţinători ai partidului PiS şi alte grupări de dreapta au protestat în faţa sediului Tribunalului împotriva acestei măsuri.

Primul care a sosit la Palatul Prezidenţial a fost ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, liderul Partidului Popular Polonez (PSL), o formaţiune creştin-conservatoare care face parte din coaliţia de guvernare a premierului Donald Tusk.

„Securitatea statului, respectul pentru democraţie, pacea socială şi ordinea publică sunt valori fundamentale", a scris Kosiniak-Kamysz pe X înainte de întâlnire. El a precizat că acestea sunt subiectele pe care intenţionează să le discute cu preşedintele.

Szymon Holownia, liderul partidului Polonia 2050, partener de coaliţie al lui Tusk, s-a întâlnit, de asemenea, cu Nawrocki.

Stânga, care face, de asemenea, parte din coaliţia de guvernare, a refuzat invitaţia preşedintelui. Potrivit presei poloneze, Platforma Civică a lui Tusk nu intenţiona să participe la discuţii.

Rezultatul discuţiilor este neclar.

Într-o declaraţie televizată, Tusk a criticat sâmbătă seara prezenţa lui Nawrocki la sediul instanţei.

„Statul de drept se deosebeşte de legea junglei prin faptul că nu forţa şi obrăznicia sunt cele care stabilesc cine are dreptate", a spus Tusk.

Statul de drept înseamnă că judecătorii nu pot fi intimidaţi de un "bătăuş agresiv" care încearcă să pună presiune asupra lor, a adăugat Tusk.

Nawrocki, care face parte dintr-o tabără politică rivală celei a lui Tusk, a revenit vineri seară în capitală dintr-o călătorie în străinătate şi a pătruns cu forţa în cursul nopţii în clădirea instanţei. O înregistrare video l-a surprins pe preşedintele polonez, un fost boxer amator, folosind forţa pentru a pătrunde în incinta instanţei.