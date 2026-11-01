 Președintele Poloniei, în consultări cu liderii politici pe tema disputei privind Tribunalul Constituțional | adevarul.ro
search
Duminică, 1 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Președintele Poloniei, în consultări cu liderii politici pe tema disputei privind Tribunalul Constituțional

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a organizat sâmbătă consultări cu liderii politici în legătură cu disputa de la Varşovia legată de Tribunalul Constituţional, care a izbucnit în urma demersurilor guvernului de a-i modifica componenţa, provocând o reacţie dură din partea premierului Donald Tusk.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki, președintele Poloniei Foto: X

Cele două tabere politice principale din Polonia sunt implicate într-o dispută acerbă privind numirile la Tribunalul Constituţional: partidul naţional-conservator Lege şi Justiţie (PiS), care a guvernat Polonia între 2015 şi 2023, a numit la curte judecători apropiaţi de formaţiune, iar coaliţia de centru-stânga a premierului Donald Tusk, care a preluat puterea în 2023, a încercat să anuleze modificările controversate aduse sistemului judiciar în timpul guvernării PiS.

Actuala dispută s-a intensificat în urma unui anunţ publicat pe site-ul Tribunalului Constituţional, prin care se comunica faptul că preşedintele instanţei şi adjunctul său - ambii numiţi de PiS - au fost suspendaţi temporar din funcţie. Susţinători ai partidului PiS şi alte grupări de dreapta au protestat în faţa sediului Tribunalului împotriva acestei măsuri.

Primul care a sosit la Palatul Prezidenţial a fost ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, liderul Partidului Popular Polonez (PSL), o formaţiune creştin-conservatoare care face parte din coaliţia de guvernare a premierului Donald Tusk.

„Securitatea statului, respectul pentru democraţie, pacea socială şi ordinea publică sunt valori fundamentale", a scris Kosiniak-Kamysz pe X înainte de întâlnire. El a precizat că acestea sunt subiectele pe care intenţionează să le discute cu preşedintele.

Szymon Holownia, liderul partidului Polonia 2050, partener de coaliţie al lui Tusk, s-a întâlnit, de asemenea, cu Nawrocki.

Stânga, care face, de asemenea, parte din coaliţia de guvernare, a refuzat invitaţia preşedintelui. Potrivit presei poloneze, Platforma Civică a lui Tusk nu intenţiona să participe la discuţii.

Rezultatul discuţiilor este neclar.

Într-o declaraţie televizată, Tusk a criticat sâmbătă seara prezenţa lui Nawrocki la sediul instanţei.

„Statul de drept se deosebeşte de legea junglei prin faptul că nu forţa şi obrăznicia sunt cele care stabilesc cine are dreptate", a spus Tusk.

Statul de drept înseamnă că judecătorii nu pot fi intimidaţi de un "bătăuş agresiv" care încearcă să pună presiune asupra lor, a adăugat Tusk.

Nawrocki, care face parte dintr-o tabără politică rivală celei a lui Tusk, a revenit vineri seară în capitală dintr-o călătorie în străinătate şi a pătruns cu forţa în cursul nopţii în clădirea instanţei. O înregistrare video l-a surprins pe preşedintele polonez, un fost boxer amator, folosind forţa pentru a pătrunde în incinta instanţei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Povestea înghețatei artizanale cu flori de tei sau susan negru. Mihai și Raluca au clădit o afacere cu peste 70 de rețete originale, la Iași
gandul.ro
image
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
mediafax.ro
image
Craiova Maxima vs. Universitatea Craiova de azi! Legendele din Bănie dau verdictul! Exclusiv
fanatik.ro
image
Ministrul Muncii a făcut anunțul despre indexarea pensiilor și ajutoarele pentru pensionari: „Nu vreau să vând iluzii”
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A investit peste 65.000.000 € într-o fermă de bivoli și a primit o lovitură uriașă: ”Ar fi un dezastru să intru în faliment”
digisport.ro
image
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
O femeie vinde o casă cu 7 camere şi teren la 28.000 €. Îi oferă viitorului proprietar şi o idee de afacere
observatornews.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
cancan.ro
image
Ministrul Muncii anunță schimbare importantă la pensie pentru pensionarii din 4 județe. Ce va apărea pe talon?
newsweek.ro
image
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
SuperLiga pe Netflix? Experimentul care a costat milioane de euro! Cum a eșuat planul lui Arpad Paszkany în 2014
fanatik.ro
image
Alertă de atac terorist la Moscova. Americanii i-au informat pe ruși că este vizat un palat imperial, la câteva zile după acuzațiile la adresa lui Zelenski VIDEO
ziare.com
image
ADIO! La 31 de ani, s-a retras din națională, enervat de decizia selecționerului: ”Șoc”
digisport.ro
image
Acoperișuri mai răcoroase cu până la 13 grade în timpul verii, datorită unui material inovator care nu necesită energie electrică
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care stau în CHIRIE Luis Gabriel și Haziran. Vila de lux are piscină încălzită, mini frigider pentru parfumuri, iar dressingul e ca un magazin de haine / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii a dat vestea cea bună pentru seniori: Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor! Odată cu pensia vine și acel sprijin pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Sfâșietor! Tragedia din SUA a făcut-o pe Elizabeth Omoregie să dezvăluie trauma din copilărie și să strige: „Gata cu tăcerea!”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei
click.ro
image
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
click.ro
image
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Prințesa Kate, Prințul William, Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis la Jocurile Commonwealth GettyImages 2287867730 jpg
Imagine rară cu Kate Middleton și cei trei copii, de Halloween! Cum au apărut la poarta unui vecin celebru
okmagazine.ro
Brooklyn Rolph a descoperit un vârf de suliță al nativilor americani în largul coastei Virginiei în timp ce căuta dinți de rechin
În căutarea dinților de rechin, o studentă a descoperit un vârf de suliță vechi de peste 3.000 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei

OK! Magazine

image
Imagine rară cu Kate Middleton și cei trei copii, de Halloween! Cum au apărut la poarta unui vecin celebru