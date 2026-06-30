Un băiețel de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac i s-a aşezat pe faţă. Cazul, extrem de rar, folosit de medici ca un avertisment

Un copil de 11 ani a murit după ce a contractat rabie în urma unui contact cu un liliac, fără ca familia să observe urme de mușcătură sau răni vizibile. Cazul, considerat extrem de rar, a fost făcut public ca avertisment privind riscurile greu de detectat ale expunerii la rabie.

Cazul a fost înregistrat în nordul provinciei Ontario, în vara anului 2024, și a fost ulterior documentat într-un raport medical care atrage atenția asupra modului în care un contact aparent banal cu un animal bolnav se poate transforma într-o infecție letală.

În noaptea în care a avut loc incidentul, băiatul, în vârstă de 11 ani, s-a trezit brusc din somn, după ce un liliac a ajuns pe fața lui, acoperindu-i nasul și gura. A a îndepărtat animalul cu mâna, iar tatăl său l-a prins și l-a eliberat ulterior în exterior. La acel moment, părinţii nu şi-au făcut nicio grijă, pentu că băiatul nu avea urme de sânge, nu prezenta răni vizibile și nu acuza dureri, astfel că nu au considerat necesară o evaluare medicală de urgență.

Problema a apărut abia la aproximativ 19 zile distanță, când starea copilului a început să se schimbe, la început simtomele fiind dicrete şi debutând cu un disconfort greu de definit. Din păcate, acestea dar s-au agravat rapid, transformându-se într-o afecțiune neurologică severă, cu furnicături și amorțeli pe o parte a feței, la care s-au adăugat episoade de vărsături.

Pentru că nu exista un istoric clar de mușcătură, medicii au luat inițial în calcul alte diagnostice întâlnite mai des care ar fi putut avea astfel de simptome, însă, pe măsură ce boala a început să evolueze accelerat, s-a ajuns la concluzia că era vorba de rabie.

Din păcate, în acel moment, infecția era deja instalată la nivelul sistemului nervos, ceea ce a redus opțiunile terapeutice. Copilul a fost internat și îngrijit în terapie intensivă, însă, în cazul rabiei simptomatice, tratamentul nu mai poate opri evoluția bolii, astfel că starea lui a continuat să se degradeze, iar după mai bine de două săptămâni medicii au fost nevoiți să oprească suportul vital. Băiatul a murit în spital, părinţii fiindu-i alături până în ultima clipă.

Cazul a fost făcut public chiar la solicitarea familiei, în speranța că va ajuta la evitarea unor situații similare.

În acest context, medicii implicaţi în acest caz atrag atenția că pericolul principal în astfel de situații este faptul că infectarea poate trece complet neobservată, unele muşcături, precum ale liliecilor, fiind uneori atât de mici încât nu lasă urme vizibile pe piele.

„Pentru noi și pentru familie a fost important să profităm de această ocazie pentru a învăţa ceva din acest caz, care să ne ajute să creștem gradul de conștientizare și înțelegere a infecției cu rabie și a riscurilor acesteia”, a declarat dr. Brian Hummel, specialist în boli infecțioase pediatrice implicat în caz, subliniind că prezentarea la un control imediat după contactul cu un animal sălbatic este esenţială.

Acesta a subliniat că lipsa unei răni vizibile nu exclude expunerea și a atras atenția că orice contact direct cu un liliac, mai ales în zona feței, ar trebui tratat ca o urgență medicală, cu evaluare și profilaxie post-expunere imediată.

Cazul, publicat în Canadian Medical Association Journal şi preluat de DailyMail, marchează primul caz de rabie dobândită local în Ontario după 1967 și unul dintre foarte puținele înregistrate în Canada.

Deși infecțiile la om sunt rare, specialiștii reamintesc că liliecii rămân o sursă cunoscută a virusului, fiind implicați în majoritatea deceselor prin rabie în Statele Unite, de exemplu, chiar dacă doar o mică parte dintre exemplare sunt purtătoare de rabie.

În 2009, în România era înregistat unicul caz de infectare cu rabie de la un liliac. Este vorba despre un bărbat din Braşov, pacient al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sânpetru, care a fost muşcat de un deget de un liliac care avea rabie.

Un alt caz s-a înregistrat în 2025, în Iaşi, unde o femeie în vârstă de 69 de ani a fost zgâriată de un liliac găsit în balconul locuinței.