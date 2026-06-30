search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Un băiețel de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac i s-a aşezat pe faţă. Cazul, extrem de rar, folosit de medici ca un avertisment

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un copil de 11 ani a murit după ce a contractat rabie în urma unui contact cu un liliac, fără ca familia să observe urme de mușcătură sau răni vizibile. Cazul, considerat extrem de rar, a fost făcut public ca avertisment privind riscurile greu de detectat ale expunerii la rabie.

Lilieci por transmite rabia. FOTO: arhivă
Lilieci por transmite rabia. FOTO: arhivă

Cazul a fost înregistrat în nordul provinciei Ontario, în vara anului 2024, și a fost ulterior documentat într-un raport medical care atrage atenția asupra modului în care un contact aparent banal cu un animal bolnav se poate transforma într-o infecție letală.

În noaptea în care a avut loc incidentul, băiatul, în vârstă de 11 ani, s-a trezit brusc din somn, după ce un liliac a ajuns pe fața lui, acoperindu-i nasul și gura. A a îndepărtat animalul cu mâna, iar tatăl său l-a prins și l-a eliberat ulterior în exterior. La acel moment, părinţii nu şi-au făcut nicio grijă, pentu că băiatul nu avea urme de sânge, nu prezenta răni vizibile și nu acuza dureri, astfel că nu au considerat necesară o evaluare medicală de urgență.

Problema a apărut abia la aproximativ 19 zile distanță, când starea copilului a început să se schimbe, la început simtomele fiind dicrete şi debutând cu un disconfort greu de definit. Din păcate, acestea dar s-au agravat rapid, transformându-se într-o afecțiune neurologică severă, cu furnicături și amorțeli pe o parte a feței, la care s-au adăugat episoade de vărsături.

Pentru că nu exista un istoric clar de mușcătură, medicii au luat inițial în calcul alte diagnostice întâlnite mai des care ar fi putut avea astfel de simptome, însă, pe măsură ce boala a început să evolueze accelerat,  s-a ajuns la concluzia că era vorba de rabie.

Din păcate, în acel moment, infecția era deja instalată la nivelul sistemului nervos, ceea ce a redus opțiunile terapeutice. Copilul a fost internat și îngrijit în terapie intensivă, însă, în cazul rabiei simptomatice, tratamentul nu mai poate opri evoluția bolii, astfel că starea lui a continuat să se degradeze, iar după mai bine de două săptămâni medicii au fost nevoiți să oprească suportul vital. Băiatul a murit în spital, părinţii fiindu-i alături până în ultima clipă.

Cazul a fost făcut public chiar la solicitarea familiei, în speranța că va ajuta la evitarea unor situații similare.

În acest context, medicii implicaţi în acest caz atrag atenția că pericolul principal în astfel de situații este faptul că infectarea poate trece complet neobservată, unele muşcături, precum ale liliecilor, fiind uneori atât de mici încât nu lasă urme vizibile pe piele.

„Pentru noi și pentru familie a fost important să profităm de această ocazie pentru a învăţa ceva din acest caz, care să ne ajute să creștem gradul de conștientizare și înțelegere a infecției cu rabie și a riscurilor acesteia”, a declarat dr. Brian Hummel, specialist în boli infecțioase pediatrice implicat în caz, subliniind că prezentarea la un control imediat după contactul cu un animal sălbatic este esenţială.

Acesta a subliniat că lipsa unei răni vizibile nu exclude expunerea și a atras atenția că orice contact direct cu un liliac, mai ales în zona feței, ar trebui tratat ca o urgență medicală, cu evaluare și profilaxie post-expunere imediată.

Cazul, publicat în Canadian Medical Association Journal şi preluat de DailyMail, marchează primul caz de rabie dobândită local în Ontario după 1967 și unul dintre foarte puținele înregistrate în Canada.

Deși infecțiile la om sunt rare, specialiștii reamintesc că liliecii rămân o sursă cunoscută a virusului, fiind implicați în majoritatea deceselor prin rabie în Statele Unite, de exemplu, chiar dacă doar o mică parte dintre exemplare sunt purtătoare de rabie.

În 2009, în România era înregistat unicul caz de infectare cu rabie de la un liliac. Este vorba despre un bărbat din Braşov, pacient al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sânpetru, care a fost muşcat de un deget de un liliac care avea rabie.

Un alt caz s-a înregistrat în 2025, în Iaşi, unde o femeie în vârstă de 69 de ani  a fost zgâriată de un liliac găsit în balconul locuinței.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Detalii exclusive din dosarul fiului judecătoarei din Pitești arestat pentru trafic de droguri. Cum l-au păcălit anchetatorii să-și dezvăluie locația prin video-call: „Fă stânga și mergi până în capăt!”
gandul.ro
image
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
mediafax.ro
image
Câți bani face, de fapt, Răzvan Lucescu la arabi: pe ce loc este în top 3 antrenori români. Olăroiu și Chivu, sume colosale
fanatik.ro
image
Raport al Avocatului Poporului despre Spitalul de Psihiatrie Voila: Pacienți legați cu orele, saloane folosite ca și celule de detenție, tragedia de la „Supraveghere”
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
gsp.ro
image
Ronald Koeman n-a mai putut, după ce Olanda a fost eliminată de Maroc la CM 2026: "Puțin îmi pasă!"
digisport.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire sinceră despre viața sa amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Viața m-a frânt. Mă gândesc că trebuie să trăiesc din nou”
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Doi adulți și cinci copii au fost răniți
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
observatornews.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
cancan.ro
image
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Ce s-ar întâmpla dacă ROMATSA și-ar suspenda activitatea. CSAT vorbește despre riscuri pentru întreaga țară, cum ar putea fi influențate zborurile și transporturile
playtech.ro
image
Diana Munteanu a pierdut pariul pus cu Dan Alexa. Ce a trebuit să facă vedeta de la Antena 1
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
digisport.ro
image
Cel mai bun ceai pentru persoanele cu probleme arteriale. Sfaturile unui specialist despre cum poți să incluzi băutura în dieta ta zilnică
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bomba zilei! Cine va fi noul premier al României
romaniatv.net
image
Patriarhul Daniel, propus premier. Se dorește numirea Guvernului Reconstrucției Naționale
mediaflux.ro
image
Cum se îmbogățește David Beckham datorită pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”
click.ro
image
Ce note a obținut Marian Godină la BAC? Polițistul nu se aștepta să promoveze examenele: „Eram pasibil de a rămâne corigent”
click.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire șocantă despre viața ei amoroasă: „Nu am mai ieșit la întâlniri de când am divorțat”
click.ro
Alina și Nicolae ai României foto exclusive OK! Magazine DSC 2486 instalatie 2 (4) jpg
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte