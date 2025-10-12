Toate cele 16 persoane dispărute în urma exploziei de la o fabrică de muniție din Tennessee sunt considerate moarte

Persoanele care erau date iniţial dispărute după explozia care a distrus vineri, 10 octombrie, o fabrică de explozibili militari din Tennessee, SUA, sunt considerate în prezent presupuse decedate, a declarat sâmbătă şeriful comitatului Humphreys, Chris Davis.

Explozia s-a produs vineri, în jurul orei locale 07:45, şi a afectat o clădire a fabricii situate în apropierea localităţii Bucksnort, într-o zonă împădurită la peste 80 km vest de Nashville. Resturile deflagraţiei s-au împrăştiat pe aproximativ 800 de metri pătraţi, iar o porţiune semnificativă a sediului — parte a unui complex de 5 km pătraţi — a fost pusă la pământ.

„În acest moment, putem presupune că au decedat (n.r. cele 16 persoane dispărute, după actualizarea bilanțului)”, a afirmat şeriful Davis, citat de AFP, explicând că nu a fost găsit niciun supravieţuitor la faţa locului. „Mai mult de 300 de persoane au trecut prin aproape fiecare centimetru pătrat al facilităţii şi, în acest moment, nu am recuperat niciun supravieţuitor. Este o mare pierdere pentru comunităţile noastre”, a adăugat el.

Operaţiunile au trecut oficial de la faza de salvare la cea de recuperare, iar anchetatorii vor folosi teste ADN pentru confirmarea identităţii victimelor. „În prezent, procedăm la identificarea cadavrelor. Ar putea trece câteva zile, săptămâni sau chiar luni până când vom putea face acest lucru”, a spus Davis.

Autorităţile nu exclud ipoteza unui act criminal. Mai multe agenţii federale, printre care Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc şi Explozivi (ATF) şi FBI, au fost trimise la faţa locului pentru a sprijini ancheta. Prezenţa explozibililor şi a altor muniţii în incintă a complicat însă munca echipelor de intervenţie şi investigaţie.

Accurate Energetic Systems, fondată în 1980 şi specializată în dezvoltarea, fabricarea şi depozitarea de produse pentru domeniile militar, aerospaţial şi demolări comerciale, a emis un comunicat în care califică incidentul drept „un accident tragic” şi transmite „gândurile şi rugăciunile” către familiile, colegii şi comunităţile afectate.

Ancheta continuă pentru a stabili cauzele exploziei şi eventualii responsabili. Autorităţile locale şi federale au solicitat colaborarea populaţiei pentru orice informaţii relevante.