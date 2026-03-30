Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Ținta lui Trump în Iran: „Cel mai mult mi-ar plăcea să iau petrolul”. Cei care se opun sunt niște „proști”

Război în Orientul Mijlociu
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu apărut luni în publicaţia britanică The Financial Times (FT) că şi-ar dori să preia controlul asupra petrolului iranian, calificându-i drept „proşti” pe criticii săi din interiorul SUA.

Platformă de foraj marin în Golful Persic, Iran FOTO Profimedia
„Ca să fiu sincer, ceea ce mi-ar plăcea cel mai mult este să iau petrolul iranian”, a afirmat Trump în remarci publicate luni. „Dar unii oameni proşti din SUA spun: «De ce faci asta?» Dar ei sunt nişte oameni proşti”, a adăugat Donald Trump, potrivit Agerpres.

Preluarea sub control a petrolului iranian ar necesita probabil ocuparea de către forţele americane a Insulei Kharg din Golf, pe unde tranzitează aproape 90% din exporturile de petrol ale ţării. Pentagonul a desfăşurat – conform unor date – a circa 10.000 de soldaţi special antrenaţi pentru operaţiuni terestre, dar experţii avertizează că ocuparea insulei ar putea expune trupele americane atacurilor iraniene.

În interviul pentru FT, Donald Trump a declarat că, în opinia sa, apărarea iraniană din Insula Kharg este slabă: „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o luăm foarte uşor”, adăugând că forţele SUA s-ar putea să fie nevoite să rămână acolo „o vreme”.

„Poate că vom lua Insula Kharg, poate că nu. Avem o mulţime de opţiuni”, a spus el.

Întrebat dacă un armistiţiu în zilele următoare ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz, rută de importanţă strategică vitală pentru fluxurile mondiale de petrol şi gaze, Donald Trump a refuzat să ofere detalii.

„Mai avem aproximativ 3.000 de ţinte – am bombardat 13.000 de ţinte”, a spus el, adăugând că un acord „ar putea fi încheiat destul de repede”.

În declaraţii separate făcute duminică, preşedintele american a sugerat că Iranul va permite trecerea a circa 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit EFE.

Astfel, liderul de la Casa Albă le-a spus jurnaliştilor care îl însoţeau la bordul avionului prezidenţial duminică după-amiază că Iranul a acceptat să permită trecerea acestor nave luni ca un fel „cadou” şi în „semn de respect” faţă de SUA.

Aceste declaraţii ale lui Donald Trump intervin pe fondul unei intensificări a prezenţei militare americane în Orientul Mijlociu, prin desfăşurarea a aproximativ 50.000 de soldaţi în total şi cu presupuse planuri ale Pentagonului privind o incursiune terestră în Iran, potrivit unor informaţii scurse în media americane.

De cealaltă parte, preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Ghalibaf, a afirmat că SUA vorbesc în public despre negocieri, dar „în secret” plănuiesc un atac terestru, astfel încât Iranul „aşteaptă” sosirea soldaţilor americani desfăşuraţi recent în Orientul Mijlociu.

Comandamentul Central al Statelor Unite (Centcom) a informat sâmbătă despre desfăşurarea navei de asalt amfibie USS Tripoli, cu 3.500 de personal suplimentar, „plus aeronave de transport şi de luptă, precum şi unităţi de atac amfibie şi tactice”.

Trump, care susţine că Washingtonul poartă negocieri cu Teheranul, a amânat până pe 6 aprilie ultimatumul dat Iranului de a debloca Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că, în caz contrar, îi va distruge centralele electrice. De altfel, în interviul pentru FT, Trump a spus că discuţiile indirecte cu Iranul, prin intermediul unor intermediari pakistanezi, înregistrează progrese.

Sondajele arată că peste jumătate dintre americani se opun desfăşurării de trupe terestre în Iran, în condiţiile în care, de la declanşarea conflictului în 28 februarie în Orientul Mijlociu, 13 militari americani şi-au pierdut viaţa, iar peste 300 au fost răniţi, conform EFE.

