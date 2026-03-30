Analiză Teheranul a rămas fără electricitate după atacurile cu rachete. Armata SUA așteaptă ordinul lui Trump pentru o operațiune terestră în Iran

Războiul a intrat în a cincea săptămână și Trump nu are un plan clar pentru răsturnarea regimului iranian, obiectivul său autoproclamat. Dacă obiectivele sale sunt mai modeste, cum ar fi confiscarea materialelor nucleare iraniene, el nu a reușit nici să ofere o modalitate convingătoare de a le atinge. Nici nu s-a pregătit pentru consecința previzibilă a oricărui război în Orientul Mijlociu: întreruperi ale aprovizionării cu petrol, care ar face ca prețurile să crească vertiginos și ar afecta economia globală.

Președintele Casei Albe, Donald Trump, a declarat că vrea să „ia petrolul Iranului” și că are în vedere ocuparea insulei Kharg, o insulă strategic importantă . Chiar dacă negocierile cu Iranul continuă, SUA desfășoară mii de soldați în Orientul MijlociuPreședintele american a declarat duminică într-un interviu acordat că „ar prefera să ia petrolul”, comparând o astfel de posibilă mișcare cu Venezuela, unde SUA, a spus el, intenționează să controleze industria petrolieră „pe termen nelimitat” după capturarea lui Nicolas Maduro în ianuarie.

Comentariile sale au venit în contextul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a aruncat Orientul Mijlociu într-o criză și a dus la creșterea prețurilor petrolului cu peste 50% într-o lună. Țițeiul Brent a crescut peste 116 dolari pe baril în Asia luni dimineață, aproape de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului.

„Sincer, cea mai bună opțiune pentru mine este să scot petrolul din Iran, dar unii oameni proști din Statele Unite spun: «De ce faceți asta?» Dar sunt oameni proști”, a spus Trump.

O astfel de mișcare ar implica acapararea insulei Kharg, prin care se exportă cea mai mare parte a petrolului iranian.

„Poate vom lua Insula Kharg, poate nu. Avem o mulțime de opțiuni. Ar însemna, de asemenea, că ar trebui să stăm acolo, pe Insula Kharg, o perioadă”, a spus Trump.

Când a fost întrebat despre starea apărării iraniene pe insula Kharg, el a răspuns:

„Nu cred că au vreo apărare. L-am putea lua foarte ușor.”

Debarcare militară

Trump sporește prezența militară americană în regiune: Pentagonul a ordonat desfășurarea a 10.000 de soldați antrenați pentru a ocupa și a menține teritoriul. Aproximativ 3.500 de soldați au sosit în regiune vineri, inclusiv aproximativ 2.200 de pușcași marini. Alți 2.200 de pușcași marini sunt pe drum, precum și mii de soldați din Divizia 82 Aeropurtată.

Însă o luare cu asalt a acestui centru de export ar fi riscantă: ar crește probabilitatea unor noi victime în rândul armatei americane, precum și ar crește costul și durata războiului.

Peste 50.000 de soldați americani sunt prezenți în Orientul Mijlociu

Potrivit publicației The New York Times, numărul trupelor americane din Orientul Mijlociu depășește în prezent 50.000, cu 10.000 mai mult decât de obicei.

Publicația notează că, odată cu sosirea a 2.500 de pușcași marini și a altor 2.500 de marinari, numărul trupelor americane din regiunea Orientului Mijlociu depășește 50.000 de persoane - cu aproximativ 10.000 mai multe decât de obicei - în timp ce președintele american Donald Trump decide care va fi următorul său pas în războiul cu Iranul, care durează de o lună. „Deși încă nu este clar ce sarcini specifice vor avea pușcașii marini din Grupul 31 Expediționar de Pușcași Marini, oficialii americani spun că președintele are în vedere un atac la scară mai mare, cum ar fi o încercare de a cuceri insula Khark sau alte teritorii, ca parte a eforturilor lui Trump de a deschide Strâmtoarea Ormuz.”

Această cale navigabilă îngustă, care transportă în mod normal aproximativ 20% din petrolul mondial, a fost în mare parte închisă din cauza atacurilor forțelor iraniene care caută răzbunare pentru războiul dus de SUA și Israel împotriva țării lor.

NYT adaugă că de obicei există aproximativ 40.000 de soldați americani staționați în baze și nave din regiune, inclusiv Arabia Saudită, Bahrain, Irak, Siria, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.

Cu toate acestea, potrivit unui reprezentant al forțelor armate americane, din cauza escaladării războiului din Iran, inițiat de Trump, acest număr a depășit 50.000, notează publicația.

Publicația precizează însă că numărul respectiv nu mai include cei 4.500 de militari aflați la bordul portavionului Gerald Ford. Nava a suferit o serie de probleme continue, inclusiv un incendiu în spălătorie. Nava a părăsit regiunea pe 23 martie și s-a îndreptat spre Creta. Vineri, a ajuns în Croația. În prezent, nu se știe unde va merge în continuare.

Săptămâna trecută, Pentagonul a trimis, de asemenea, aproximativ 2.000 de soldați din Divizia 82 Aeropurtată a Armatei în Orientul Mijlociu pentru a-i oferi lui Trump capabilități militare suplimentare.

Locația parașutiștilor armatei nu a fost dezvăluită, a declarat un oficial militar pentru NYT.

Dar acestea vor fi la îndemâna Iranului. Parașutiștii ar putea fi folosiți pentru a cuceri insula Kharg, principalul centru de export de petrol al Iranului din nordul Golfului Persic, unde avioanele de război americane au bombardat peste 90 de ținte militare la începutul acestei luni. Sau ar putea fi desfășurați pentru alte operațiuni terestre alături de pușcașii marini.

„Cu toate acestea, experții militari avertizează că nici măcar 50.000 de soldați, mulți dintre ei fiind pe mare, nu sunt suficienți pentru nicio operațiune terestră majoră. Israelul a desfășurat peste 300.000 de soldați pentru operațiunile sale din Fâșia Gaza, care au început în octombrie 2023.”

Coaliția condusă de SUA care a invadat Irakul în 2003 avea inițial aproape 250.000 de soldați.

Iranul, care are aproape o treime din dimensiunea Statelor Unite continentale, are o populație de aproximativ 93 de milioane de locuitori. Capturarea, darămite menținerea, unei țări atât de mari și complexe cu astfel de arme și o forță de 50.000 de soldați este, potrivit experților militari, imposibilă.

Potrivit Washington Post, Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran.

„Cadouri” diplomatice și negocieri „foarte bune”

Cu toate acestea, în ciuda amenințărilor sale de a confisca producția de petrol iranian, Trump a subliniat că discuțiile indirecte dintre SUA și Iran prin intermediul „brokerilor” pakistanezi progresează bine.

Întrebat dacă în următoarele zile s-ar putea ajunge la un acord de încetare a focului care ar permite redeschiderea Strâmtorii Hormuz, o cale navigabilă prin care trece în mod normal o cincime din rezervele mondiale de petrol, Trump a refuzat să ofere detalii specifice.

„Mai avem aproximativ 3.000 de ținte rămase — am atins deja 13.000 de ținte — și încă vreo două mii de ținte în față. O înțelegere ar putea fi încheiată destul de repede”, a adăugat șeful Casei Albe.

Săptămâna trecută, el a declarat că Iranul a permis trecerea a 10 petroliere sub pavilion pakistanez prin Strâmtoarea Hormuz, drept „cadou” pentru Casa Albă.

Acum, potrivit acestuia, numărul petrolierelor s-a dublat la 20, dar nu a fost posibil să se verifice rapid acest lucru.

„Ne-au dat 10. Acum ne dau 20, iar acele 20 sunt deja pe drum și sunt chiar în mijlocul strâmtorii.”

Trump a adăugat că Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și unul dintre cei mai importanți lideri militari ai țării, a autorizat petrolierele suplimentare:

„El a fost cel care a fost de acord cu aceste nave pentru mine. Vă amintiți, am spus că îmi fac un cadou? Și toată lumea a spus: «Ce alt cadou? Prostii». Și când au auzit de asta, și-au mușcat limba, iar negocierile merg foarte bine”, a adăugat liderul american.

Schimbarea regimului

Trump a mai spus că „o schimbare de regim” a avut deja loc în Iran după asasinarea liderului suprem iranian de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei, și a multor alți înalți oficiali.

„Oamenii cu care avem de-a face acum sunt un grup complet diferit de oameni... Sunt foarte profesioniști”, a remarcat președintele SUA.

El și-a repetat afirmațiile conform cărora Mojtaba Khamenei, fiul lui Khamenei și noul lider suprem al Iranului, ar putea fi fie mort, fie grav rănit:

„N-am auzit nimic despre el. A plecat.”

Teheranul insistă că șeful statului este în viață și în siguranță, după ce absența sa de la aparițiile publice a dus la speculații că ar fi fost grav rănit.

Teheranul fără electricitate

Părți din Teheran și din provincia vecină Alborz au rămas fără electricitate duminică, în urma atacurilor cu rachete asupra infrastructurii energetice din regiune. Potrivit agenției de știri de stat iraniane IRNA, curentul electric a fost în mare parte restabilit în aproximativ o oră, a relatat Bloomberg .

Donald Trump, avertizat că armata sa va intra în „mlaștina morții” dacă America va trimite forțe terestre se invadeze Iranul

În paralel, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a stabilit că uzina de producție a apei grele a Iranului din Khandab a fost grav avariată de un atac aerian. Apa grea este utilizată atât în ​​centralele nucleare, cât și în producția de plutoniu de calitate militară. Distrugerea potențialului nuclear al Iranului este unul dintre obiectivele declarate oficial ale acestui război.

Houthii intră în război

Houthii, un grup rebel yemenit susținut de Iran, au lansat rachete balistice asupra Israelului sâmbătă dimineață, în urma atacurilor americano-israeliene asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv asupra centralei Khondab. Intrarea houthiilor în conflict a crescut riscul de escaladare: gruparea controlează zone întinse din Yemen și are un arsenal de rachete capabil să ajungă atât în ​​Israel, cât și în porturi cheie din Arabia Saudită.

Teheranul a atacat, de asemenea, producătorii de aluminiu din Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Cel puțin 15 militari americani au fost răniți vineri la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită. În plus, un avion radar E-3 Sentry, în valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari, a fost avariat: conform informațiilor disponibile, secțiunea din coadă a aparatului a fost complet smulsă și acesta nu va mai putea zbura.

O persoană a fost ucisă într-un atac iranian la Tel Aviv. Trei jurnaliști au fost uciși sâmbătă în atacuri aeriene israeliene în Liban , a relatat agenția de știri de stat libaneză NNA.

Operațiune terestră a SUA

Washington Post, citând oficiali americani anonimi, a relatat că Departamentul Apărării al SUA se pregătește pentru o operațiune terestră în Iran, care ar putea dura câteva săptămâni. Obiectivul principal al unei astfel de misiuni, potrivit publicației, ar fi deschiderea Strâmtorii Hormuz - o cale navigabilă strategică prin care a trecut o cincime din totalul petrolului maritim din lume înainte de război. Acum, acest flux a fost redus la minimum, provocând cele mai mari perturbări în aprovizionarea cu purtători de energie din istoria pieței globale a petrolului.

Un grup de debarcare american a sosit în regiune , iar mii de soldați americani suplimentari au fost desfășurați în zona de conflict.

„Poporul nostru așteaptă debarcarea soldaților americani”, a declarat președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, citat de agenția de știri semi-oficială Tasnim.

Drum cu taxă

Teheranul elaborează o lege care reglementează transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Documentul va include secțiuni privind siguranța transportului maritim, taxarea pentru trecerea navelor și înființarea unui „fond regional de dezvoltare și progres”, a relatat agenția de știri semi-oficială Fars, citând deputatul Alireza Salimi.

„Iranienii, practic, poartă război economic global”, a declarat Daniel Yergin, vicepreședinte al S&P Global, la Fox News. „Ei încearcă să transforme Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă internațională, într-un canal iranian virtual pe care să-l poată controla și de pe urma căruia să profite.”

Pakistanul a anunțat sâmbătă un acord cu Teheranul care permite trecerea a 20 de nave pakistaneze prin strâmtoare . Bahrainul a interzis duminică ieșirea pe mare noaptea a ambarcațiunilor de pescuit și de agrement, invocând o amenințare din partea Iranului.

Arabia Saudită a neutralizat parțial blocada prin devierea unei părți din exporturile sale de petrol pentru a ocoli strâmtoarea prin conducta Est-Vest, care funcționează acum la capacitate maximă, cu șapte milioane de barili pe zi. Dar chiar și această soluție este amenințată: portul yemenit Yanbu, care gestionează în prezent cinci milioane de barili de exporturi saudite pe zi, se află în raza de acțiune a rachetelor Houthi. Gruparea a declarat că își va continua atacurile până când Statele Unite și Israelul vor înceta să atace Iranul și aliații săi, inclusiv Hezbollah în Liban.

Ultimatumurile lui Trump

Președintele american Donald Trump și-a prelungit ultimatumul , acordând Teheranului termen până pe 6 aprilie pentru a accepta redeschiderea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz sau pentru a se confrunta cu distrugerea centralelor electrice iraniene. Trump insistă asupra unor discuții pe fondul creșterii prețurilor la benzină în SUA, într-un an de alegeri intermediare pentru Congres, o problemă sensibilă din punct de vedere politic pentru administrația americană.

Trump analizează o operațiune militară pentru extragerea a sute de kilograme de uraniu din Iran

Iranul a respins documentul în 15 puncte propus de partea americană și a înaintat contra-cereri, inclusiv reparații militare. Acestea sunt condiții pe care Trump este puțin probabil să le accepte. Nu există încă semne că cele două țări sunt pregătite pentru negocieri directe.

Pakistanul, Egiptul, Arabia Saudită și Turcia s-au întâlnit în weekend pentru a căuta o soluție diplomatică la criză. Ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, a declarat că „atât Iranul, cât și Statele Unite și-au exprimat încrederea în Pakistan” ca posibilă gazdă pentru viitoarele discuții. Cu toate acestea, niciuna dintre părți nu a semnalat încă o dorință reală de a se angaja în dialog.

Liderul suprem al Iranului

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a făcut sâmbătă prima sa apariție publică în aproximativ o săptămână. El a mulțumit clericilor irakieni pentru sprijinul acordat, potrivit ziarului de stat Hamshahri. Khamenei a devenit lider suprem după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în primele ore ale războiului. Nu a apărut în public de când a preluat funcția. SUA spun că este rănit, posibil grav.

Pierderi totale

Conform guvernelor și organizațiilor neguvernamentale:

-Peste 4.500 de oameni au murit de la începutul conflictului;

-Aproximativ trei sferturi dintre victime erau cetățeni iranieni;

-Peste 1.200 de oameni au murit în Liban;

-Zeci de oameni în Israel și în țările din Golf;

-13 soldați americani au murit de la începutul războiului.

De la începutul conflictului, forțele americane au atacat peste 11.000 de ținte și au distrus peste 150 de nave iraniene, a anunțat armata americană pe contul său de socializare. Forțele de Apărare ale Israelului au raportat finalizarea peste noapte a unui val de atacuri aeriene la scară largă asupra unor instalații de producție și depozitare a rachetelor din Teheran.

Pe 28 martie, au fost atacate instalațiile grupării teroriste „Hezbollah” din Liban. Ca răspuns, Iranul a lansat „zeci” de rachete balistice asupra Israelului și a lovit o bază americană din Bahrain. Mass-media relatează, de asemenea, că numeroase explozii s-au auzit în Emiratele Arabe Unite , Kuweit și Qatar, unde se află baze americane.

Președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Kaine, a declarat că războiul SUA împotriva Iranului nu va fi „o singură operațiune peste noapte” și că Statele Unite ar trebui să se aștepte la pierderi mari din partea lor. Emiratele Arabe Unite și Qatarul cer aliaților să îi ajute să-l convingă pe președintele SUA, Donald Trump, să scurteze durata operațiunii militare împotriva Iranului. Unul dintre motive este stocul limitat de rachete de apărare antiaeriană .

Statele Unite și Israelul discută posibilitatea trimiterii de forțe speciale în Iran pentru a controla rezervele de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului într-o etapă ulterioară a războiului. Arabia Saudită a informat Teheranul că, deși susține o soluționare diplomatică a conflictului Iranului cu Statele Unite, atacurile continue asupra regatului și a sectorului său energetic ar putea obliga Riadul să ia măsuri de represalii .

Organizația Mondială a Sănătății se pregătește pentru un posibil dezastru nuclear dacă războiul dintre Iran și Statele Unite escaladează și mai mult. The Guardian a scris că un război în Iran ar fi putut fi evitat , deoarece Teheranul a oferit concesii serioase la Geneva. Consilierul pe securitate națională al prim-ministrului britanic, Jonathan Powell, care a fost prezent la discuțiile finale dintre SUA și Iran, este convins că oferta Teheranului privind programul său nuclear a fost suficient de semnificativă pentru a nu declanșa un război.