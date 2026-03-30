Trump anunță reluarea parțială a traficului prin Strâmtoarea Ormuz și o „schimbare de regim” în Iran: „Cred că vom ajunge la un acord cu ei”

Președintele american Donald Trump a declarat duminică seară că a purtat deja negocieri cu noii conducători ai Republicii Islamice și a obținut acordul pentru tranzitarea a 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz în zilele următoare. De asemenea, atacurile aeriene desfășurate de Statele Unite și Israel au dus la o „schimbare de regim” în Iran, mai spune Trump.

Pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a revenit pe creștere, iar bursele americane au înregistrat scăderi semnificative săptămâna trecută, potrivit Agerpres.

Deși obiectivele militare ale operațiunii rămân neclare, mii de soldați americani au fost desfășurați recent în regiune. Cu toate acestea, Donald Trump continuă să sugereze că un acord de pace este aproape.

„Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt aproape sigur de asta”, a declarat președintele SUA în timpul unui briefing susținut la bordul Air Force One, duminică seară.

Totodată, Trump a încercat să liniștească apele, susținând că structura de putere de la Teheran a fost deja afectată decisiv, prin uciderea lui Ali Khamenei și a altor oficiali de rang înalt.

Mojtaba Khamenei, considerat succesorul desemnat, nu a mai fost văzut în public, iar autoritățile iraniene au transmis doar mesaje scrise atribuite acestuia.

„Nimeni nu a mai auzit de el. Poate că este în viață, dar evident că se află într-o situație foarte, foarte gravă”, a spus Trump.

Președintele american a sugerat că, în aceste condiții, în Iran ar fi apărut deja o nouă conducere, diferită de cea anterioară. „Este un grup de persoane complet diferit, așa că aș considera asta o schimbare de regim”, a declarat Trump.

În paralel, liderul american a anunțat o posibilă relaxare a blocadei din Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol, pe unde tranzitează aproximativ 20% din producția mondială.

„Ne-au dat, din respect, cred, 20 de petroliere - petroliere foarte mari - care vor trece prin strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru începe mâine (luni) dimineață, pentru următoarele câteva zile”, a precizat Trump.