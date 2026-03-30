Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Trump anunță reluarea parțială a traficului prin Strâmtoarea Ormuz și o „schimbare de regim” în Iran: „Cred că vom ajunge la un acord cu ei”

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump a declarat duminică seară că a purtat deja negocieri cu noii conducători ai Republicii Islamice și a obținut acordul pentru tranzitarea a 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz în zilele următoare.  De asemenea, atacurile aeriene desfășurate de Statele Unite și Israel au dus la o „schimbare de regim” în Iran, mai spune Trump.

Trump a obținut acordul pentru tranzitarea a 20 de petroliere prin Ormuz. FOTO: Profimedia
Pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a revenit pe creștere, iar bursele americane au înregistrat scăderi semnificative săptămâna trecută, potrivit Agerpres.

Deși obiectivele militare ale operațiunii rămân neclare, mii de soldați americani au fost desfășurați recent în regiune. Cu toate acestea, Donald Trump continuă să sugereze că un acord de pace este aproape.

„Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt aproape sigur de asta”, a declarat președintele SUA în timpul unui briefing susținut la bordul Air Force One, duminică seară.

Totodată, Trump a încercat să liniștească apele, susținând că structura de putere de la Teheran a fost deja afectată decisiv, prin uciderea lui Ali Khamenei și a altor oficiali de rang înalt.

Mojtaba Khamenei, considerat succesorul desemnat, nu a mai fost văzut în public, iar autoritățile iraniene au transmis doar mesaje scrise atribuite acestuia.

„Nimeni nu a mai auzit de el. Poate că este în viață, dar evident că se află într-o situație foarte, foarte gravă”, a spus Trump.

Președintele american a sugerat că, în aceste condiții, în Iran ar fi apărut deja o nouă conducere, diferită de cea anterioară. „Este un grup de persoane complet diferit, așa că aș considera asta o schimbare de regim”, a declarat Trump.

În paralel, liderul american a anunțat o posibilă relaxare a blocadei din Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol, pe unde tranzitează aproximativ 20% din producția mondială.

„Ne-au dat, din respect, cred, 20 de petroliere - petroliere foarte mari - care vor trece prin strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru începe mâine (luni) dimineață, pentru următoarele câteva zile”, a precizat Trump.

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Trump afirmă că vrea să „pună mâna pe petrolul din Iran”
mediafax.ro
image
Ce adversare de top va avea naționala lui Hagi la prima competiție la care participă. Toate sunt în finale și una merge sigur la CM 2026
fanatik.ro
image
Doar două tipuri de oameni vor mai avea un viitor sigur în era inteligenței artificiale, spune unul din greii tehnologiei
libertatea.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Vladimir Putin a apărut în fața microfonului și a făcut marele anunț: ”Dragi prieteni”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Singurul loc din România unde ceasurile sunt date manual la ora de vară
observatornews.ro
image
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță creșteri de pensie de 3.800.000.000€. Care pensionari iau sute de lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Carnea mai sănătoasă care înlocuiește mielul pe masa de Paște. Tot mai mulți români o aleg
playtech.ro
image
Armată de academicieni pe bani publici: politicieni, generali și ”elite” de carton încasează milioane de la stat. Sute de privilegiați sunt plătiți doar pentru că fac parte din academii
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
”Transformarea deceniului”: Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un român i-a luat viața prietenului său moldovean într-un mod crunt, după o ceartă aprinsă. Victima de 37 de ani a fost găsită cu picioarele rupte
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii până la finalul anului 2026. Noile bancnote vor circula în paralel cu cele vechi
romaniatv.net
image
Pensionarii care pierd 2.800 de lei dacă nu depun un document până marți, 31 martie la CNPP
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții
click.ro
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”
click.ro
image
Povestea „fetiței-miracol”: s-a născut după ce mama ei a murit în urma unei căderi de la 27 de metri
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?