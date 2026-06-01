Un bărbat a primit închisoare pe viață pentru uciderea unui student cu un pumnal ceremonial

Un tânăr din Southampton (UK), descris de procurori ca având o „obsesie pentru arme”, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea studentului Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, cu un pumnal specific Sikhismului, o religie fondată în Punjab (India).

Vickrum Digwa, în vârstă de 23 de ani, l-a înjunghiat pe tânăr de cinci ori cu un „pumnal sikh de mari dimensiuni”, pe care susținea că îl poartă din motive religioase, potrivit The Guardian.

Inculpatul trebuie să execute cel puțin 20 de ani înainte de a putea solicita eliberarea condiționată.

La sosirea poliției, Digwa a pretins în mod fals că victima l-ar fi insultat rasial și i-ar fi smuls turbanul, ceea ce a dus la încătușarea victimei înainte ca agenții să observe rănile fatale. Cazul este investigat de Independent Office for Police Conduct.

Familia victimei: „Henry nu a murit cu demnitate”

Tatăl studentului a criticat dur modul în care poliția l-a tratat pe fiul său:

„Henry nu a murit cu demnitate. Nu a murit cu grija pe care o merita. (…) Modul în care a fost tratat a fost inuman și degradant”.

Familia îl consideră pe Digwa „100% responsabil pentru uciderea brutală” a tânărului și a cerut Guvernului britanic să trateze violențele cu folosirea cuțitelor ca pe „o urgență națională”.

Judecătorul: „Ai adus rușine familiei, comunității și religiei tale”

Judecătorul Mousley KC a afirmat că Digwa „a adus rușine familiei, comunității și religiei sale” și că acțiunile lui „au alimentat tensiuni rasiale”, provocând îngrijorare în rândul comunității sikh.

El a explicat că, deși sikhii practicanți au dreptul legal de a purta un kirpan (o lamă scurtă, curbată, purtată de sikhii botezați), acest drept „vine cu o responsabilitate uriașă” și că arma purtată de Digwa depășea cu mult dimensiunile unui obiect ceremonial obișnuit.

Procurorul Nicholas Lobbenberg KC a descris atacul drept „un asalt susținut asupra unui bărbat neînarmat”, subliniind că Digwa „este un om obsedat de arme”.

Henry Nowak, originar din Essex și student la University of Southampton, se întorcea acasă după o ieșire cu echipa de fotbal. Judecătorul a spus că Nowak l-ar fi întrebat pe Digwa dacă este „un om rău”, probabil observând arma neobișnuită.

Apărarea a susținut că Digwa nu intenționa să folosească pumnalul și că nu are antecedente penale.

Reacția comunității Sikh

Sikh Federation a transmis că procesul a generat abuzuri la adresa comunității și confuzii privind rolul kirpanului:

„Legea oferă o apărare legală doar sikhilor practicanți pentru purtarea unui kirpan în scopuri religioase”.

În Marea Britanie, deținerea unui kirpan este permisă în scopuri religioase, ceremoniale, sportive sau istorice.