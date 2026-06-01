Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Șeful administrației prezidențiale de la Kiev vede posibilă pacea cu Rusia în următoarele luni

Şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Kirilo Budanov, a declarat luni că, în opinia sa, încheierea unui acord pentru a se pune capăt războiului cu Rusia până în iarnă ar fi un scenariu "realist".

Kirilo Budanov, consilierul președintelui Ucrainei FOTO: EPA EFE

Într-un interviu difuzat duminică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenţionează să continue discuţiile pentru asigurarea unei păci cu Rusia, aflate în blocaj în ultimele luni, înainte de sosirea iernii, pentru a se ţine cont de poziţia strategică îmbunătăţită a Kievului, scrie Agerpres.

Discuţiile mediate de SUA în vederea obţinerii unui acord de pace s-au blocat, întrucât Washingtonul şi-a concentrat atenţia asupra conflictului din Iran.

Budanov a spus că se aşteaptă ca o delegaţie a SUA să viziteze Moscova şi Kievul în viitorul apropiat, fără a oferi detalii.

"Instrucţiunea preşedintelui este: să încercăm să punem capăt acestui război cât mai curând posibil... de preferinţă înainte de sosirea iernii", a declarat el reporterilor în cadrul unei conferinţe de presă. "În opinia mea, aceasta este absolut corect, oportun şi realist".

Zelenski şi alţi oficiali ucraineni au declarat că avansul forţelor ruse s-a încetinit pe teren, în timp ce Ucraina şi-a intensificat campania de lovituri la mare distanţă pe teritoriul Rusiei, vizând în principal industria petrolieră.

Un comandant ucrainean de rang înalt a declarat săptămâna trecută că Ucraina dispune de o fereastră de şase luni în care să preia iniţiativa pe câmpul de luptă şi să-şi consolideze poziţia în vederea negocierilor de pace.

