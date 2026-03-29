Duminică, 29 Martie 2026
Se conturează un nou șoc petrolier. Următoarele săptămâni de război vor fi decisive pentru economie

Război în Orientul Mijlociu
Timpul devine un factor critic în conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Potrivit evaluărilor din industrie, impactul economic ar putea escalada rapid dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă în următoarele una până la trei săptămâni. Chiar și în acest scenariu, efectele asupra piețelor energetice ar putea persista pe termen lung, relatează cnbc.com.

Pompe de petrol pe fundalul steagului Iranului FOTO shutterstock jpg

Semnale de avertizare ignorate de piețe

În prezent, o parte dintre piețele financiare — inclusiv acțiunile și prețul de referință al petrolului Brent — nu reflectă pe deplin riscurile. Măsurile temporare adoptate de guverne au menținut prețurile relativ stabile în Statele Unite ale Americii și Europa.

Aceste măsuri includ eliberarea a aproximativ 400 de milioane de barili din rezervele strategice și relaxarea temporară a sancțiunilor asupra unor exporturi din Rusia și Iran. Cu toate acestea, analiștii avertizează că aceste soluții își vor pierde eficiența până la jumătatea lunii aprilie.

Blocajul unei artere vitale

Situația s-a deteriorat după ce Iranul a vizat nave civile și infrastructură energetică, blocând practic traficul prin Strâmtoarea Hormuz — o rută prin care tranzitează aproximativ 20% din oferta globală de petrol.

Deși o parte din fluxuri au fost redirecționate prin conducte, capacitatea acestora este limitată. În lipsa redeschiderii strâmtorii, perturbările riscă să se amplifice.

Diferența dintre prețurile „pe hârtie” și cele reale

Un aspect central al crizei este divergența dintre prețurile financiare („paper”) și cele fizice ale petrolului. Contractele futures pentru Brent au crescut cu aproximativ 36% de la începutul conflictului, depășind 113 dolari pe baril.

În schimb, prețul Dubai — relevant pentru livrările fizice din Orientul Mijlociu — a urcat cu circa 76%, ajungând la 126 dolari, semnalând presiuni reale asupra aprovizionării, în special în Asia.

Analiștii explică această diferență prin reacțiile piețelor la declarațiile fostului președinte Donald Trump, care a sugerat în repetate rânduri o posibilă detensionare rapidă a conflictului. Această retorică a temperat creșterile pe piețele financiare, fără a elimina însă problemele din economia reală.

Efecte în lanț asupra energiei globale

Impactul nu se limitează la petrol. Prețurile gazului natural lichefiat au crescut semnificativ în Asia, iar costurile combustibilului pentru aviație și ale unor resurse precum heliul sunt, de asemenea, în creștere.

În absența unei soluții rapide, aceste evoluții ar putea alimenta inflația globală și încetini creșterea economică.

Piețele financiare devin mai volatile

În ultimele zile, piețele au devenit mai instabile. Indicele S&P 500 a înregistrat fluctuații semnificative, iar randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au crescut la aproximativ 4,4%, reflectând temeri legate de inflație și de politica monetară.

Un moment critic la orizont

Potrivit analistului Marko Papic, pierderile actuale de aprovizionare se ridică la aproximativ 5% din oferta globală de petrol. Acest deficit ar putea să se dubleze până la jumătatea lunii aprilie, pe măsură ce rezervele temporare se epuizează.

Fără aceste rezerve, piața ar depinde exclusiv de producția curentă — iar capacitatea de a relua livrările este limitată. Producătorii din Orientul Mijlociu au fost nevoiți să reducă extracția din cauza lipsei capacităților de stocare și transport.

Reluarea producției la nivel maxim ar putea dura luni de zile după încheierea conflictului.

Perspective incerte

Administrația de la Washington susține că situația ar putea fi stabilizată relativ rapid, invocând progrese militare și posibilitatea creșterii exporturilor din Rusia.

Cu toate acestea, experții din industrie rămân sceptici. Fiecare zi în care Iran poate perturba traficul în Strâmtoarea Hormuz apropie economia globală de un șoc major.

În lipsa unei redeschideri rapide a acestei rute esențiale, riscul unui nou val de creșteri de prețuri și instabilitate economică globală devine tot mai dificil de evitat.

