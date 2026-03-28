Mii de soldați americani au ajuns în Orientul Mijlociu: USS Tripoli și trupele amfibii pregătindu-se pentru operațiuni în zona Insulei Kharg

Forțe importante ale Statelor Unite au fost desfășurate în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor crescute cu Iranul. Mii de pușcași marini și marinari americani de la bordul navei de asalt amfibiu USS Tripoli au intrat în „zona de responsabilitate” a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), care acoperă nord‑estul Africii, Orientul Mijlociu și Asia Centrală și de Sud.

Nava, care transportă aproximativ 3.500 de militari ai 31st Marine Expeditionary Unit, se alătură altor unități americane deja prezente în regiune.

Locația exactă a desfășurării nu a fost dezvăluită, însă surse apropiate situației menționează că Insula Kharg, nod strategic al infrastructurii energetice iraniene, ar putea fi unul dintre punctele de interes, potrivit the guardian.

Desfășurarea are loc pe fondul amenințărilor recente ale Iranului.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis sâmbătă un mesaj țărilor din regiunea Golfului Persic, avertizând că orice atac asupra infrastructurii strategice iraniene va atrage o „ripostă dură”,

„Dacă vreți dezvoltare și securitate, nu le permiteți inamicilor noștri să își lanseze războiul de pe pământul vostru”, a scris liderul iranian pe rețeaua socială X.

Oficialii americani precizează că forțele suplimentare sunt menite să descurajeze escaladarea conflictului, să protejeze navigația internațională și să susțină aliații din regiune.

Nava USS Tripoli, anterior staționată în Japonia, conduce un grup amfibiu care poate opera rapid în zone strategice și, dacă situația o va impune, poate desfășura misiuni terestre limitate.

Conflictul a avut deja repercusiuni în regiune. Grupări aliate Iranului, cum sunt rebelii Houthis din Yemen, au lansat atacuri asupra unor ținte din apropierea Strâmtorii Ormuz, amenințând traficul maritim comercial.

Analistii consideră că prezența trupelor americane în zonă ar putea fi un semnal pentru descurajarea unor atacuri suplimentare asupra infrastructurii critice.