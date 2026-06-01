Miniștri din Germania și Norvegia s-au întors din drum spre Beirut din cauza riscului unor atacuri israeliene

Reem Alabali Radovan și Åsmund Aukrust, miniștrii Dezvoltării din Germania și Norvegia, au fost nevoiți să își întrerupă luni, 1 iunie, deplasarea către Beirut, în contextul deteriorării rapide a situației de securitate din Liban.



Cei doi oficiali se aflau într-un avion militar german și urmau să își exprime solidaritatea cu populația libaneză, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării, aeronava în care se aflau miniștrii s-a întors „din motive militare” și din cauza „situației care se agravează rapid” în apropierea capitalei libaneze.

Guvernul Norvegiei a confirmat, la rândul său, anularea vizitei.

Aeronava a aterizat în Cipru, iar presa norvegiană, inclusiv ziarul VG, notează că aeronava urmează să revină la Berlin.

Israelul intensifică atacurile în sudul Beirutului

Decizia celor doi miniștri vine în aceeași zi în care premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene lovească „ținte teroriste” la periferia de sud a Beirutului. Duminică, Israelul a anunțat intensificarea operațiunilor împotriva pozițiilor Hezbollah, grupare susținută de Iran.

Ministrul norvegian Åsmund Aukrust a declarat pentru VG că situația umanitară din Liban se degradează accelerat:

„Peste 3.000 de persoane au fost ucise de la începutul lui martie. Ceea ce se întâmplă acum face și mai important să ne arătăm solidaritatea”.

Oficialul a subliniat că libanezii „trebuie să știe că, de partea norvegiană, noi vom continua să luptăm pentru ei și pentru dreptul internațional umanitar”.

Apel la dezescaladare

Ministrul german Reem Alabali Radovan a făcut un apel la calm și dialog, îndemnând „toate părțile” să evite escaladarea și să reia negocierile pentru un armistițiu.

Cei doi oficiali urmau să se întâlnească la Beirut cu președintele libanez Joseph Aoun, reprezentanți ai societății civile și persoane strămutate, potrivit VG.

Iranul condiționează acordul cu SUA de un armistițiu în Liban

Iranul a reafirmat luni că orice acord cu SUA privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu depinde de instituirea unui armistițiu în Liban, o condiție care complică suplimentar negocierile diplomatice.