Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Trump analizează o operațiune militară pentru extragerea a sute de kilograme de uraniu din Iran

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump ia în calcul o operațiune militară pentru extragerea a aproximativ 454 de kilograme de uraniu din Iran, ceea ce ar însemna prezența forțelor americane pe teritoriul iranian pentru mai multe zile sau chiar mai mult.

Trump a avertizat că Iranul trebuie să respecte cerințele SUA. FOTO: Profimedia
Potrivit The Wall Street Journal, care citează oficiali americani anonimi, o astfel de misiune ar presupune prezența forțelor americane pe teritoriul iranian pentru mai multe zile sau chiar mai mult, ceea ce ar ridica riscuri semnificative de securitate.

Oficialii citați susțin că liderul de la Casa Albă nu a luat încă o decizie finală și analizează atent pericolele la care ar fi expuși militarii americani. Cu toate acestea, Trump ar rămâne deschis ideii, considerând că o astfel de acțiune ar putea contribui la obiectivul său principal de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare. Informațiile nu au putut fi verificate independent, spune The Guardian.

Reacționând la aceste informații, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că eventualele pregătiri ale Pentagonului „nu înseamnă că președintele a luat o decizie”. De asemenea, Pentagonul și Comandamentul Central al SUA au refuzat să comenteze subiectul.

Într-o declarație făcută duminică seară, Donald Trump a avertizat că Iranul trebuie să respecte cerințele Statelor Unite, în caz contrar „nu va mai avea o țară”. Referindu-se la programul nuclear iranian, liderul american a afirmat: „Ne vor da praful nuclear”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Trump afirmă că vrea să „pună mâna pe petrolul din Iran”
mediafax.ro
image
Ce adversare de top va avea naționala lui Hagi la prima competiție la care participă. Toate sunt în finale și una merge sigur la CM 2026
fanatik.ro
image
Doar două tipuri de oameni vor mai avea un viitor sigur în era inteligenței artificiale, spune unul din greii tehnologiei
libertatea.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Vladimir Putin a apărut în fața microfonului și a făcut marele anunț: ”Dragi prieteni”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Singurul loc din România unde ceasurile sunt date manual la ora de vară
observatornews.ro
image
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță creșteri de pensie de 3.800.000.000€. Care pensionari iau sute de lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Carnea mai sănătoasă care înlocuiește mielul pe masa de Paște. Tot mai mulți români o aleg
playtech.ro
image
Armată de academicieni pe bani publici: politicieni, generali și ”elite” de carton încasează milioane de la stat. Sute de privilegiați sunt plătiți doar pentru că fac parte din academii
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
”Transformarea deceniului”: Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un român i-a luat viața prietenului său moldovean într-un mod crunt, după o ceartă aprinsă. Victima de 37 de ani a fost găsită cu picioarele rupte
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii până la finalul anului 2026. Noile bancnote vor circula în paralel cu cele vechi
romaniatv.net
image
Pensionarii care pierd 2.800 de lei dacă nu depun un document până marți, 31 martie la CNPP
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții
click.ro
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”
click.ro
image
Povestea „fetiței-miracol”: s-a născut după ce mama ei a murit în urma unei căderi de la 27 de metri
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?