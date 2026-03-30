Trump analizează o operațiune militară pentru extragerea a sute de kilograme de uraniu din Iran

Președintele american Donald Trump ia în calcul o operațiune militară pentru extragerea a aproximativ 454 de kilograme de uraniu din Iran.

Potrivit The Wall Street Journal, care citează oficiali americani anonimi, o astfel de misiune ar presupune prezența forțelor americane pe teritoriul iranian pentru mai multe zile sau chiar mai mult, ceea ce ar ridica riscuri semnificative de securitate.

Oficialii citați susțin că liderul de la Casa Albă nu a luat încă o decizie finală și analizează atent pericolele la care ar fi expuși militarii americani. Cu toate acestea, Trump ar rămâne deschis ideii, considerând că o astfel de acțiune ar putea contribui la obiectivul său principal de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare. Informațiile nu au putut fi verificate independent, spune The Guardian.

Reacționând la aceste informații, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că eventualele pregătiri ale Pentagonului „nu înseamnă că președintele a luat o decizie”. De asemenea, Pentagonul și Comandamentul Central al SUA au refuzat să comenteze subiectul.

Într-o declarație făcută duminică seară, Donald Trump a avertizat că Iranul trebuie să respecte cerințele Statelor Unite, în caz contrar „nu va mai avea o țară”. Referindu-se la programul nuclear iranian, liderul american a afirmat: „Ne vor da praful nuclear”.