Tinerii între 18 și 25 de ani vor fi înscriși automat în baza de date pentru recrutare. Temeri cu privire la introducerea stagiului militar obligatoriu în SUA

Statele Unite vor să introducă, începând din decembrie 2026, înregistrarea automată a bărbaților eligibili, cu vârste între 18 și 25 de ani, în baza de date pentru recrutare militară, potrivit unei modificări propuse de Sistemul de recrutare militară.

Schimbarea ar transfera responsabilitatea înregistrării de la tineri către instituție, prin integrarea datelor din surse federale. În prezent, măsura este în curs de analiză și așteaptă aprobarea finală, conform Daily Mail.

Deși SUA nu au mai aplicat recrutarea obligatorie din anii ’70, în timpul Războiul din Vietnam, bărbații cu vârste între 18 și 25 de ani sunt obligați și în prezent să se înregistreze în sistem, în eventualitatea activării acestuia.

Noua regulă ar simplifica acest proces, fiind descrisă de autorități drept o măsură administrativă de „aliniere a forței de muncă”.

Cei care nu se înregistrează riscă sancțiuni severe, adică amenzi de până la 250.000 de dolari, până la cinci ani de închisoare și pierderea accesului la programe federale.

Sunt discuții și despre includerea femeilor

În ultimii ani au existat mai multe propuneri pentru includerea femeilor în sistemul de recrutare, însă niciuna nu a fost adoptată până acum.

În paralel, subiectul a revenit în atenția publică pe fondul tensiunilor internaționale, inclusiv al conflictului din Iran.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat recent că administrația nu exclude nicio opțiune în ceea ce privește implicarea militară.

„Președintele nu scoate opțiuni de pe masă”, a spus aceasta, referindu-se la Donald Trump, dar a subliniat că reintroducerea recrutării nu face parte din planul actual.

Trump a minimalizat public posibilitatea trimiterii de trupe terestre, spunând că ar recurge la această opțiune doar „dacă este necesar”, deși surse citate în presă susțin că ar analiza serios o astfel de decizie.

O măsură sensibilă pentru americani

Sondajele arată că, de-a lungul deceniilor, americanii s-au opus constant revenirii la serviciul militar obligatoriu, preferând un sistem bazat pe voluntariat.

Orice decizie de reintroducere a recrutării ar necesita aprobarea Congresului, prin modificarea legislației în vigoare.

Pentru moment, autoritățile insistă că schimbarea propusă vizează doar automatizarea unui proces existent, nu revenirea la armată obligatorie.