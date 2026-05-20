Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de executarea RAPPS. Ce a decis instanța

Tribunalul Sibiu a respins acțiunea formulată de Gelu Voican Voiculescu, care și-a dat în judecată fiica în încercarea de a redobândi un conac din Apoldu de Sus, susținând că tranzacțiile imobiliare au fost simulate pentru a evita executarea silită.

În fața instanței, Voican Voiculescu a susținut că imobilul ar fi fost transferat doar formal în contextul litigiilor cu RAPPS și a afirmat că „nu a primit niciodată banii prevăzuți în contractele de vânzare”, considerând întreaga operațiune o simulare juridică.

Acesta a mai arătat că proprietatea a fost trecută inițial pe numele fostului partener al fiicei sale, ulterior ajungând la Raluca Voiculescu, care a vândut-o mai departe familiei Blaj, potrivit Turnul Sfatului.

De cealaltă parte, pârâții au respins acuzațiile și au susținut că tranzacțiile au fost reale. Apărarea a arătat că „prețul a fost achitat integral”, inclusiv în numerar, susținând că vânzătorul ar fi preferat plata cash, întrucât „nu avea cont bancar și evita comisioanele bancare”.

Potrivit publicației citate, aceștia au depus documente notariale care atestă transferul proprietății și au susținut că achiziția a fost făcută cu bună-credință, pe baza informațiilor din Cartea Funciară, unde nu existau notări privind litigii sau sarcini la momentul vânzării. În plus, familia cumpărătorilor a contractat un credit bancar pentru achiziția imobilului, aspect invocat ca dovadă a caracterului real al tranzacției.

Judecătorii Tribunalului Sibiu au reținut că nu există probe suficiente care să confirme caracterul fictiv al vânzărilor, apreciind că înscrisurile notariale și documentele bancare susțin realitatea acestora.

Magistrații au arătat că din ansamblul probelor rezultă că reclamantul ar fi urmărit eludarea unor eventuale măsuri de executare silită, conduită care nu poate fi protejată în detrimentul unor terți de bună-credință.

Sentința Tribunalului Sibiu nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Gelu Voican Voiculescu a fost inculpat în 2019, alături de Ion Iliescu, în Dosarul Revoluției, fiind acuzat de infracțiuni contra umanității.

El mai fusese trimis în judecată în 2017, împreună cu Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Măgureanu și Miron Cozma, în Dosarul Mineriadei din 13–15 iunie 1990, pentru aceleași tipuri de fapte.

Ambele dosare au avut numeroase întârzieri procedurale. Astfel, procesul a fost suspendat în timpul stării de urgență din pandemia COVID-19, iar în 2020 instanța a dispus retrimiterea cauzei la Parchet pentru refacerea rechizitoriului.