Ucraina scapă din „capcana aprobărilor” lui Trump. Cum devin dronele autohtone ale Kievului cel mai negru coșmar pentru Vladimir Putin

Dependența Kievului de deciziile Casei Albe începe să scadă pe măsură ce industria ucraineană de apărare livrează arme capabile să lovească în inima Rusiei. Pentru Kremlin, mutarea războiului la Moscova distruge mitul securității absolute.

Războiul din Ucraina intră într-o nouă fază strategică, una în care liniile roșii trasate de cancelariile occidentale încep să fie șterse nu de decizii politice, ci de inovația tehnologică de pe front. Kievul reușește treptat să iasă din „capcana permisiunilor” impusă de administrațiile de la Washington, dezvoltându-și propria industrie de drone și rachete cu rază lungă de acțiune. Această emancipare militară reprezintă o veste extrem de proastă pentru Vladimir Putin, în condițiile în care Moscova nu mai este un refugiu intangibil.

După un atac masiv cu drone care a vizat capitala Rusiei, autoritățile de la Kremlin au recurs la tactica bine-cunoscută a minimalizării daunelor. Încercările de a prezenta operațiunea drept una minoră și de a lăuda eficiența apărării antiaeriene ascund, în realitate, o profundă stare de nervozitate, notează publicația Newsweek.

Schimbarea de paradigmă: Când tehnologia ucraineană devansează ezitările Washingtonului

Nigel Gould-Davies, analist în cadrul Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), a explicat pentru AP că Ucraina a demonstrat o capacitate clară de a lansa lovituri complexe asupra Moscovei și a regiunilor limitrofe. Acesta subliniază că evoluția ar trebui să atragă atenția administrației lui Donald Trump: prin dezvoltarea armelor autohtone, disputele aprinse de la Washington privind acordarea permisiunii de a lovi teritoriul rus își pierd treptat relevanța strategică.

Până de curând, dezbaterile din SUA au fost blocate în jurul riscurilor de escaladare și al controlului strict asupra armamentului livrat. Experții de la Centrul pentru Analiza Politicii Europene (CEPA) observă că, de la Joe Biden până la Donald Trump, politica occidentală a fost dictată de teama de a nu provoca un conflict direct cu o putere nucleară. Această prudență l-a determinat pe Trump să refuze furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk, oferind Washingtonului un drept de veto de facto asupra țintelor sensibile din Rusia.

Monopolul american asupra deciziilor strategice ale Kievului începe însă să se fisureze. Deși SUA rămân vitale pentru supraviețuirea Ucrainei prin livrarea de sisteme antiaeriene și sprijin financiar, pe segmentul ofensiv cu rază lungă, Kievul devine autonom.

Arsenalul independenței: FP-1 Firepoint și racheta Flamingo

Rezultatele cercetării militare ucrainene au devenit vizibile în timpul atacurilor recente. Kievul a utilizat trei tipuri de drone de producție proprie: FP-1 Firepoint, RS-1 Bars și Bars-SM Gladiator. Potrivit Statului Major ucrainean, printre ținte s-au numărat o fabrică de microcipuri situată la doar 29 de kilometri de centrul Moscovei și un terminal petrolier aflat la 48 de kilometri de metropolă.

Ucraina ia în calcul un plan nepopular de a recruta noi soldați pentru front

Capacitățile acestor noi arme sunt alarmante pentru logistica rusă:

Dronele FP-1 Firepoint: Proiectate pentru distanțe mari (peste 1.400 km), pot transporta o încărcătură de 118 kilograme de explozibil, având un cost de producție de doar 50.000 de dolari.

Racheta de croazieră FP-5 Flamingo: Dezvoltată de aceeași companie (Fire Point), aceasta ar fi capabilă să parcurgă până la 3.000 de kilometri și să transporte o ogivă de 1.150 de kilograme.

Deși unele specificații tehnice nu pot fi verificate independent din motive de secretizare, este evident că Ucraina își construiește un arsenal de descurajare capabil să opereze adânc în spatele frontului, mai ales într-un moment în care atenția Washingtonului pare să se mute prioritare către dosarul iranian.

Costul politic pentru Putin: Războiul se simte la Moscova

Efectul cel mai periculos pentru Kremlin nu este doar cel militar, ci mai ales cel politic și psihologic. Strategia lui Vladimir Putin de a ține războiul departe de viața de zi cu zi a rușilor din marile orașe eșuează.

Locuitorii Moscovei resimt deja conflictul prin restricții economice, închiderea frecventă a aeroporturilor, perturbări majore ale internetului și explozii în apropierea caselor lor. Nemulțumirea a cuprins inclusiv mediul de afaceri și comunitatea de bloggeri militari pro-Kremlin, aceștia din urmă criticând deschis vulnerabilitățile apărării antiaeriene.

Drept reacție, Primăria Moscovei și serviciile de securitate au interzis jurnaliștilor și cetățenilor să publice imagini sau informații despre efectele atacurilor, instituind un monopol informațional strict prin canalele Ministerului Apărării.

„Abonamentul unilateral la o viață liniștită a fost anulat pentru ruși”, au avertizat oficialii din Consiliul de Securitate și Apărare al Ucrainei.

O nouă ecuație pentru viitorul negocierilor

Loviturile Ucrainei asupra centrului de putere de la Moscova destramă iluzia de securitate care i-a permis lui Putin să mențină controlul intern asupra unui război de uzură prelungit. Vulnerabilitatea capitalei îi știrbește autoritatea și îl expune în fața rivalilor politici interni.

Chiar dacă producția internă a Ucrainei nu poate înlocui integral ajutorul masiv de care are nevoie din Occident, Kievul demonstrează că deține inițiativa. În cazul în care acest ritm de producție se menține, viitoarele discuții de la Washington privind „riscurile de escaladare” vor trebui raportate la o realitate complet nouă: Ucraina nu mai cere permisiunea de a lovi, ci o face deja cu propriile arme.