Dispariție misterioasă într-o clinică din Germania: o româncă și bebelușul ei de 6 luni, de negăsit ore întregi. Unde au fost descoperiți

O femeie de 31 de ani, cetățean român, și bebelușul ei de șase luni, dispăruți dintr-un spital din Duisburg, Germania, au fost găsiți în Ungaria, în urma unei operațiuni internaționale de căutare. Copilul a fost declarat în pericol din cauza stării medicale.

Potrivit poliției germane, copilul era internat pentru tratament medical, iar medicii avertizaseră că starea sa era una critică, existând riscul agravării în cazul întreruperii îngrijirilor. Femeia a părăsit spitalul împreună cu minorul în noaptea de luni spre marți, înainte de finalizarea tratamentului, scrie Bild.

Dispariția a declanșat o alertă de amploare în Germania, fiind mobilizate efective de poliție, echipe criminalistice și câini de urmă pentru stabilirea traseului celor doi.

Autoritățile au verificat inclusiv domiciliul femeii, însă fără rezultate.

Cazul a fost clarificat după ce autoturismul în care se aflau cei doi a fost oprit pentru un control de rutină de poliția din Ungaria.

„În timpul verificării mașinii și a datelor personale ale ocupanților, ofițerii au descoperit că femeia în vârstă de 31 de ani era căutată de poliția din Duisburg în legătură cu un caz de dispariție a unui bebeluș”, a transmis poliția din Ungaria.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că femeia era dată în urmărire de poliția germană, care a fost informată imediat.

Bebelușul a fost internat într-o unitate medicală din Ungaria pentru continuarea tratamentului, iar starea sa este descrisă ca fiind stabilă, în raport cu circumstanțele.

Românca este cercetată penal pentru suspiciuni de rele tratamente aplicate minorului. Ancheta este în desfășurare, pentru clarificarea circumstanțelor în care copilul a părăsit spitalul și a fost dus în afara Germaniei.