Miercuri, 20 Mai 2026
Mai mulți parlamentari neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului PNL. Bolojan: „Avem o situație interesantă”

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat faptul că mai mulți parlamentari neafiliați, aleși inițial pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat în ultimele zile grupului parlamentar al PNL.

Invitat în emisiunea News Pass de la postul B1 TV, Ilie Bolojan a explicat că situația actuală din Parlament este una atipică, cu un număr mare de aleși care nu mai aparțin formațiunilor pe listele cărora au fost votați.

Liderul PNL nu vede o problemă în această mișcare, atât timp cât cei care se alătură partidului sunt „de bună credință”.  

„Așa cum știți, eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10%, cel puțin, din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. În situația în care dintre acești parlamentari au purtat discuții cu organizațiile noastre județene și s-au înțeles pe tema unei colaborări, sunt oameni în bună regulă”.

Ilie Bolojan a explicat și ce le-a răspuns colegilor care i-au adresat întrebări pe această temă:

„Le-am spus: dacă vă înțelegeți și oamenii nu au niciun fel de probleme, nu văd de ce nu am putea să colaborăm. Cea mai proastă situație este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliați nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament”.

Situația este atipică, spune Ilie Bolojan. FOTO INQUAM Photos George Călin

Întrebat dacă liberalii le-au oferit ceva în schimbul susținerii lor, liderul PNL a respins categoric această ipoteză.

„Nu cred că atunci când te înscrii într-un partid sau decizi să colaborezi într-o formă sau alta trebuie să o faci neapărat dacă primești ceva. (...) Nu s-a pus problema unor astfel de discuții și personal nu sunt de acord cu acest tip de abordări”, a afirmat președintele PNL.

Potrivit conducerii liberale, integrarea acestor parlamentari are ca obiectiv creșterea stabilității în Legislativ, într-un moment în care numărul aleșilor neafiliați devenise „un factor de impredictibilitate”.

