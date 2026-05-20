Detalii despre uciderea fondatorului „Mango”: motivul pentru care ar fi fost împins de fiul său de pe stâncă

Moartea lui Isak Andic, fondatorul imperiului de modă „Mango”, capătă o turnură neașteptată: fiul său, Jonathan Andic, este acum anchetat pentru presupusă implicare în tragedia petrecută în decembrie 2024, în Munții Montserrat. Omul de afaceri a murit după o cădere de la aproximativ 100 de metri în timpul unei drumeții.

„Pot confirma reținerea lui Jonathan Andic, sub suspiciunea de omor asupra tatălui său, Isak Andic”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției regionale catalane, Mossos d’Esquadra.

Anchetă pentru posibil motiv financiar legat de moștenire

Investigația ia în calcul un posibil mobil financiar, în contextul planurilor lui Isak Andic de a înființa o fundație caritabilă și de a modifica structura moștenirii. Judecătoarea Raquel Nieto Galván a menționat existența unui „posibil motiv financiar asociat cu fundația”.

Potrivit documentelor judiciare, Jonathan Andic ar fi aflat la mijlocul anului 2024 că tatăl său intenționa să creeze o fundație și să modifice modul de împărțire a averii, lucru care ar fi generat tensiuni în familie.

„Se susține că acea veste a provocat o schimbare în comportamentul lui Jonathan”, arată ancheta, citată de presa spaniolă.

Anchetatorii susțin că Jonathan Andic i-ar fi propus tatălui o drumeție în Munții Montserrat sub pretextul unei discuții de împăcare. Isak Andic obișnuia să meargă la plimbări montane și să discute cu fiul său în acest cadru, iar întâlnirea a fost stabilită pentru 14 decembrie 2024. La scurt timp după această ieșire, Isak Andic a căzut de la o înălțime de peste 100 de metri și a murit, eveniment considerat inițial accidental, potrivit blic.

Mesaje și tensiuni privind moștenirea

Anchetatorii au analizat corespondența dintre tată și fiu, inclusiv mesaje prin aplicații de tip WhatsApp, din care reiese că Jonathan Andic ar fi reacționat puternic după ce a aflat de intenția tatălui de a crea o fundație.

Înainte de aceste discuții, el ar fi solicitat o „moștenire pe viață”, însă ulterior și-ar fi schimbat atitudinea, recunoscând că percepția sa despre bani „nu era corectă”, potrivit documentelor citate.

Imperiul „Mango” și miza de miliarde

Isak Andic, fondatorul brandului „Mango”, era unul dintre cei mai bogați oameni din Spania, cu o avere estimată la aproximativ 4,5 miliarde de euro. Planurile sale privind o fundație caritabilă ar fi inclus direcționarea unei părți din avere către cauze sociale, iar copiii săi urmau să administreze structura și să primească roluri de conducere.

Familia Andic a negat însă că ar fi existat planuri de transfer al acțiunilor către fundație, susținând că intenția fondatorului a fost ca afacerea să rămână în familie.

Jonathan Andic a fost reținut, audiat de instanță și, ulterior, eliberat pe cauțiune în valoare de un milion de euro. Acesta neagă toate acuzațiile și susține că moartea tatălui său a fost un accident.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze probele și corespondența pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții.