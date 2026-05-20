search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Negoiță nu înțelege de ce PSD a dat jos Guvernul Bolojan și explică de ce i-a luat apărarea premierului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3, și-a justificat un clip de luna trecută, în care-l apăra pe premierul demis Ilie Bolojan (PNL), insistând din nou că România are nevoie de reforme.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 FOTO: Inquam Photos
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 FOTO: Inquam Photos

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a vorbit într-o emisiune la B1 Tv despre nevoia de reforme în toate domeniile care trebuie făcute în România.

Iar acest lucru a fost unul dintre motivele pentru care i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan înainte de moțiunea de cenzură.

Eu cred cu tărie, nu e prima dată când mă exprim în sensul ăsta, că România are nevoie de reforme. În continuare, administrația publică, după micile reformări, micile restructurări, e loc de multă reformă. Consumăm mult prea mulți bani cu un aparat greoi și consumator de resurse inutil. Pe zona de societăți, de companii, nu-i posibil așa ceva, să avem pierderi pe domenii în care în mod normal, în privat”, a menționat Robert Negoiță.

Edilul Sectorului 3 a dat exemplul companiei Petrom, care înainte de privatizare ”așa cum a fost făcută ea, și nu vreau să comentez că a fost făcută bine sau rău, eu știu că era o gaură neagră. Aduceau mereu bani de la buget să bage în Petrom, pentru că nu reușea cu tot ce producea să astupe gurile, lipitorile de pe acolo”. 

Negoiță crede că ”e nevoie de reformă în administrația publică, e nevoie de reformă în sisteme, că sunt ele de educație, de sănătate, sistemul juridic, sunt sisteme care necesită reformă și asta nu doar în România, în general”, a declarat primarul social-democrat.

Nu înțelege de ce PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan

Robert Negoiță a mai spus că nu prea înțelege de ce propriul partid și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. El și-a exprimat speranța că, totuși, cei care au votat moțiunea de cenzură au și un plan pentru ce urmează.

„Sincer, am dificultăți… că mă întreabă ai mei, maică-mea, mă întreabă prietenii, mă întreabă oamenii pe stradă: de ce a fost dat jos domnul Bolojan? Și, sincer, am dificultăți să răspund. N-am înțeles prea bine… E corupt, e incompetent… Am înțeles că e rigid. Ceea ce, să fii rigid are și componente negative, aspecte negative. Eu cred că în viață trebuie să ai un anumit nivel de verticalitate,asta înseamnă puțină rigiditate. OK, repet, atâta vreme cât a existat o moțiune, cei care au votat-o, cred că ar trebui să aibă pașii următori. Așa se vede de la mine. Sper din suflet că există un plan, că cine a întreprins demersurile pe care le-am văzut au și soluția de ieși de aici. Pentru că nu putem să stăm așa, jumătate de an, un an cu un guvern interimar. Nu cred că e varianta corectă”, a mai declarat Robert Negoiță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
stirileprotv.ro
image
Șoșoacă susține că Nicușor Dan vrea să numească un premier de la SOS România. Cine este Dumitru Manea, cu care Șoșoacă rupea steagul UE
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el” Câţi jucători monitorizează oltenii
fanatik.ro
image
Traian Băsescu știe soluția pentru viitorul Guvern: „Va face majoritatea în Parlament”. A râs de varianta premierului tehnocrat: „Vai mama lui”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
Moment intim la Cannes: Heidi Klum și Tom Kaulitz, surprinși în ipostaze tandre pe balcon
click.ro
image
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
observatornews.ro
image
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Salariile nu mai țin pasul cu scumpirile, românii resimt tot mai puternic criza. 57% dintre angajaţi iau în calcul schimbarea locului de muncă
playtech.ro
image
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea după nunta de 200.000 de euro. Mirii au ieșit în pierdere
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
Ce riscă Mihai Mărgineanu, după ce Florin Chilian l-a acuzat de plagiat. Gheorghe Turda, membru CREDIDAM, dă verdictul: „E bun de plată, dacă...!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena. Ce nu este bine să faci joi, 21 mai. Interzis cu desăvârșire
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Buruienile dintre pavele, curățate cu apă fiartă
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer