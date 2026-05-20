Negoiță nu înțelege de ce PSD a dat jos Guvernul Bolojan și explică de ce i-a luat apărarea premierului

Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3, și-a justificat un clip de luna trecută, în care-l apăra pe premierul demis Ilie Bolojan (PNL), insistând din nou că România are nevoie de reforme.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a vorbit într-o emisiune la B1 Tv despre nevoia de reforme în toate domeniile care trebuie făcute în România.

Iar acest lucru a fost unul dintre motivele pentru care i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan înainte de moțiunea de cenzură.

„Eu cred cu tărie, nu e prima dată când mă exprim în sensul ăsta, că România are nevoie de reforme. În continuare, administrația publică, după micile reformări, micile restructurări, e loc de multă reformă. Consumăm mult prea mulți bani cu un aparat greoi și consumator de resurse inutil. Pe zona de societăți, de companii, nu-i posibil așa ceva, să avem pierderi pe domenii în care în mod normal, în privat”, a menționat Robert Negoiță.

Edilul Sectorului 3 a dat exemplul companiei Petrom, care înainte de privatizare ”așa cum a fost făcută ea, și nu vreau să comentez că a fost făcută bine sau rău, eu știu că era o gaură neagră. Aduceau mereu bani de la buget să bage în Petrom, pentru că nu reușea cu tot ce producea să astupe gurile, lipitorile de pe acolo”.

Negoiță crede că ”e nevoie de reformă în administrația publică, e nevoie de reformă în sisteme, că sunt ele de educație, de sănătate, sistemul juridic, sunt sisteme care necesită reformă și asta nu doar în România, în general”, a declarat primarul social-democrat.

Nu înțelege de ce PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan

Robert Negoiță a mai spus că nu prea înțelege de ce propriul partid și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. El și-a exprimat speranța că, totuși, cei care au votat moțiunea de cenzură au și un plan pentru ce urmează.

„Sincer, am dificultăți… că mă întreabă ai mei, maică-mea, mă întreabă prietenii, mă întreabă oamenii pe stradă: de ce a fost dat jos domnul Bolojan? Și, sincer, am dificultăți să răspund. N-am înțeles prea bine… E corupt, e incompetent… Am înțeles că e rigid. Ceea ce, să fii rigid are și componente negative, aspecte negative. Eu cred că în viață trebuie să ai un anumit nivel de verticalitate,asta înseamnă puțină rigiditate. OK, repet, atâta vreme cât a existat o moțiune, cei care au votat-o, cred că ar trebui să aibă pașii următori. Așa se vede de la mine. Sper din suflet că există un plan, că cine a întreprins demersurile pe care le-am văzut au și soluția de ieși de aici. Pentru că nu putem să stăm așa, jumătate de an, un an cu un guvern interimar. Nu cred că e varianta corectă”, a mai declarat Robert Negoiță.