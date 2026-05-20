search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Preşedintele ADR a depus plângere penală împotriva fostului şef al instituţiei. Ministrul Darău: „Se crizează băieții deștepți”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Aurel‑Cătălin Giulescu, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), a depus o plângere penală la Parchetul General împotriva fostului președinte al instituției, Dragoș Cristian‑Vlad, pe care îl acuză de abuz în serviciu în legătură cu proiectul „Platforma Națională de Interoperabilitate” (PNI).

Dragoș Cristian‑Vlad, fostul președinte al ADR. FOTO FB ADR
Dragoș Cristian‑Vlad, fostul președinte al ADR. FOTO FB ADR

Demersul vine după anularea procedurii de achiziție pentru PNI, decizie luată pe 15 mai, în urma constatării unor nereguli majore.

Procedura PNI, anulată pentru „nereguli și abateri flagrante”

Autoritatea pentru Digitalizarea României susține că procedura ar fi fost lansată fără îndeplinirea condițiilor legale, în lipsa unei hotărâri de Guvern care să aprobe investiția, deși valoarea proiectului depășește 100 de milioane de lei.

„Decizia prin care s-a dispus anularea procedurii de achiziție publică s-a fundamentat pe constatarea unei serii de nereguli și abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice. Lansarea procedurii de achiziție publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunțului, respectiv în 10.02.2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului ”Platforma națională de interoperabilitate - PNI”, act obligatoriu care deschide dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public și validează oportunitatea investiției”, precizează ADR, într-o postare pe Facebook.

În comunicat se precizează explicit:

„Deşi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a solicitat ADR suspendarea procedurilor de achiziţie aferente proiectului PNI, Dragoş Cristian‑Vlad (…) a ignorat atât solicitarea Ministerului, cât şi prevederile legale prevăzute expres de Legea 500/2002 privind finanţele publice”.

Valoarea totală a proiectului este de 164,4 milioane lei, din care peste 123 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile.

ADR reia procedura, dar cu reguli stricte

După anularea licitației, conducerea ADR a emis o nouă decizie prin care dispune reluarea procedurilor pentru implementarea PNI, „cu respectarea cadrului legal și a utilizării eficiente a fondurilor publice”.

„Adițional, președintele ADR, dl. Aurel- Cătălin Giulescu a emis astăzi, 20.05.2026, Decizia cu nr. 294, prin care a dispus reluarea procedurilor necesare pentru ca investiția PNI să se poată realiza, dar cu respectarea cadrului legal și în condiții care să asigure cheltuirea judicioasă a fondurilor publice, concomitent cu asigurarea premiselor necesare pentru implementarea unor soluții corespunzătoare, corelate cu evoluția tehnologică”, se mai arată în comunicat.

Oana Gheorghiu explică demiterea șefului ADR: „Eșecuri în lanț, probleme administrative și blocaje majore în digitalizarea României”

Reacția lui Irineu Darău: „Se crizează băieții deștepți din digitalizare”

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, a salutat demersul și a transmis un mesaj dur privind modul în care au fost gestionate proiectele de digitalizare în trecut.

Potrivit ministrului, atunci când sunt oprite licitații suspecte, reacțiile sunt imediate:

„Când opreşti licitaţii nelegale şi neoportune, când pui lupa pe contracte cu dedicaţie şi când sapi în istoricul Autorităţii pentru Digitalizarea României, efectul e clar: se crizează şi ies la atac băieţii deştepţi din digitalizare, fiindcă sunt scoşi din priză”.

Despre plângerea penală depusă de ADR, Darău spune că transmite un mesaj ferm:

„Nimeni nu e mai presus de lege când vine vorba de banii publici şi de infrastructura digitală a statului român”.

„PNI risca să devină încă un contract uriaș împins înainte cu probleme grave”

Ministrul interimar al Economiei avertizează că proiectul PNI, în forma în care fusese lansat, ar fi putut repeta greșelile trecutului:

„PNI, platforma care ar trebui să conecteze digital instituțiile statului, risca să devină încă un contract uriaș împins înainte cu probleme grave de legalitate și oportunitate. Am fi cules roadele otrăvite peste câțiva ani, cum din păcate ne-am obișnuit. Și iar ne-am fi făcut că facem... statul rămânând nedigitalizat - în ciuda sumelor uriașe cheltuite. Ani la rând, digitalizarea a fost folosită ca o sursă de contracte pentru rețele conectate politic”.

Sindicatul Guvernului cere demiterea Oanei Gheorghiu și a ministrului Economiei, acuzați de facilități pentru grupuri germane. Reacția vicepremierului: „Discuțiile au fost exploratorii”

Irineu Darău acuză existența unor „rețele” care au controlat digitalizarea statului:

„Se agită acum reţeaua construită de Ghiţă şi de vechiul sistem – pentru că se închide robinetul. Epoca digitalizării controlate din umbră se încheie aici”.

Promisiuni de reformă: „Voi merge până la capăt”

Darău afirmă că reforma digitalizării va continua, indiferent de presiuni:

„Voi merge până la capăt și nimic nu mă va intimida, fiindcă digitalizare capturată înseamnă stat capturat. Înseamnă vieți pierdute și timp irosit. Înseamnă insatisfacție și bătaie de joc față de cetățeni. Înainte de transformarea digitală de care avem nevoie ca de aer pentru a ușura viața oamenilor și a companiilor, este nevoie să scoatem de la butoane oamenii lui Ghiță și alți băieți deștepți ai digitalizării. Definitiv!  Aprindem lumina. Și aici. Fără cale de întoarcere.

P.S. Investiția pentru Platforma Națională de Interoperabilitate va fi regândită corect, iar procedurile vor fi reluate cu respectarea 100% a legii și cu folosirea optimă a banilor publici”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu, analiză exclusivă: Draghi, Merkel, Niinistö – cine va redeschide canalul de dialog al UE cu Moscova?
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
Schimbări majore pe piața închirierilor turistice. Ce trebuie să facă platformele precum Airbnb și Booking
click.ro
image
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
observatornews.ro
image
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Salariile nu mai țin pasul cu scumpirile, românii resimt tot mai puternic criza. 57% dintre angajaţi iau în calcul schimbarea locului de muncă
playtech.ro
image
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
„Parcul Natural Văcărești” devine centrul distracției pe 23 mai. „Delta urbană” împlinește 10 ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena. Ce nu este bine să faci joi, 21 mai. Interzis cu desăvârșire
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Buruienile dintre pavele, curățate cu apă fiartă
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer