Preşedintele ADR a depus plângere penală împotriva fostului şef al instituţiei. Ministrul Darău: „Se crizează băieții deștepți”

Aurel‑Cătălin Giulescu, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), a depus o plângere penală la Parchetul General împotriva fostului președinte al instituției, Dragoș Cristian‑Vlad, pe care îl acuză de abuz în serviciu în legătură cu proiectul „Platforma Națională de Interoperabilitate” (PNI).

Demersul vine după anularea procedurii de achiziție pentru PNI, decizie luată pe 15 mai, în urma constatării unor nereguli majore.

Procedura PNI, anulată pentru „nereguli și abateri flagrante”

Autoritatea pentru Digitalizarea României susține că procedura ar fi fost lansată fără îndeplinirea condițiilor legale, în lipsa unei hotărâri de Guvern care să aprobe investiția, deși valoarea proiectului depășește 100 de milioane de lei.

„Decizia prin care s-a dispus anularea procedurii de achiziție publică s-a fundamentat pe constatarea unei serii de nereguli și abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice. Lansarea procedurii de achiziție publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunțului, respectiv în 10.02.2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului ”Platforma națională de interoperabilitate - PNI”, act obligatoriu care deschide dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public și validează oportunitatea investiției”, precizează ADR, într-o postare pe Facebook.

În comunicat se precizează explicit:

„Deşi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a solicitat ADR suspendarea procedurilor de achiziţie aferente proiectului PNI, Dragoş Cristian‑Vlad (…) a ignorat atât solicitarea Ministerului, cât şi prevederile legale prevăzute expres de Legea 500/2002 privind finanţele publice”.

Valoarea totală a proiectului este de 164,4 milioane lei, din care peste 123 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile.

ADR reia procedura, dar cu reguli stricte

După anularea licitației, conducerea ADR a emis o nouă decizie prin care dispune reluarea procedurilor pentru implementarea PNI, „cu respectarea cadrului legal și a utilizării eficiente a fondurilor publice”.

„Adițional, președintele ADR, dl. Aurel- Cătălin Giulescu a emis astăzi, 20.05.2026, Decizia cu nr. 294, prin care a dispus reluarea procedurilor necesare pentru ca investiția PNI să se poată realiza, dar cu respectarea cadrului legal și în condiții care să asigure cheltuirea judicioasă a fondurilor publice, concomitent cu asigurarea premiselor necesare pentru implementarea unor soluții corespunzătoare, corelate cu evoluția tehnologică”, se mai arată în comunicat.

Reacția lui Irineu Darău: „Se crizează băieții deștepți din digitalizare”

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, a salutat demersul și a transmis un mesaj dur privind modul în care au fost gestionate proiectele de digitalizare în trecut.

Potrivit ministrului, atunci când sunt oprite licitații suspecte, reacțiile sunt imediate:

„Când opreşti licitaţii nelegale şi neoportune, când pui lupa pe contracte cu dedicaţie şi când sapi în istoricul Autorităţii pentru Digitalizarea României, efectul e clar: se crizează şi ies la atac băieţii deştepţi din digitalizare, fiindcă sunt scoşi din priză”.

Despre plângerea penală depusă de ADR, Darău spune că transmite un mesaj ferm:

„Nimeni nu e mai presus de lege când vine vorba de banii publici şi de infrastructura digitală a statului român”.

„PNI risca să devină încă un contract uriaș împins înainte cu probleme grave”

Ministrul interimar al Economiei avertizează că proiectul PNI, în forma în care fusese lansat, ar fi putut repeta greșelile trecutului:

„PNI, platforma care ar trebui să conecteze digital instituțiile statului, risca să devină încă un contract uriaș împins înainte cu probleme grave de legalitate și oportunitate. Am fi cules roadele otrăvite peste câțiva ani, cum din păcate ne-am obișnuit. Și iar ne-am fi făcut că facem... statul rămânând nedigitalizat - în ciuda sumelor uriașe cheltuite. Ani la rând, digitalizarea a fost folosită ca o sursă de contracte pentru rețele conectate politic”.

Irineu Darău acuză existența unor „rețele” care au controlat digitalizarea statului:

„Se agită acum reţeaua construită de Ghiţă şi de vechiul sistem – pentru că se închide robinetul. Epoca digitalizării controlate din umbră se încheie aici”.

Promisiuni de reformă: „Voi merge până la capăt”

Darău afirmă că reforma digitalizării va continua, indiferent de presiuni:

„Voi merge până la capăt și nimic nu mă va intimida, fiindcă digitalizare capturată înseamnă stat capturat. Înseamnă vieți pierdute și timp irosit. Înseamnă insatisfacție și bătaie de joc față de cetățeni. Înainte de transformarea digitală de care avem nevoie ca de aer pentru a ușura viața oamenilor și a companiilor, este nevoie să scoatem de la butoane oamenii lui Ghiță și alți băieți deștepți ai digitalizării. Definitiv! Aprindem lumina. Și aici. Fără cale de întoarcere.

P.S. Investiția pentru Platforma Națională de Interoperabilitate va fi regândită corect, iar procedurile vor fi reluate cu respectarea 100% a legii și cu folosirea optimă a banilor publici”.