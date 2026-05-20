search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan anunță că a informat Ambasada SUA despre problemele proiectului reactoarelor nucleare de la Doicești: „Analiza arată că nu e rentabil”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, 20 mai, că a informat Ambasada Statelor Unite cu privire la problemele proiectului mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, susținând că este necesară o reevaluare a investiției.

Ilie Bolojan, premierul interimar Foto: Mediafax
Ilie Bolojan, premierul interimar Foto: Mediafax

„Riscăm să pierdem bani publici și să rămânem doar cu documentații”, a spus Bolojan, referindu-se la stadiul actual al proiectului.

Acesta a explicat la B1 TV că proiectul, derulat prin Nuclearelectrica, a presupus deja cheltuieli de peste 240 de milioane de dolari, însă fără rezultate concrete care să asigure finalizarea investiției.  „Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare. Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate”, a spus Ilie Bolojan.

El a mai avertizat că analiza actuală indică un posibil preț al energiei produsă de viitorul reactor peste nivelul pieței, ceea ce ridică probleme serioase de rentabilitate.

Premierul interimar a adăugat că transparența în relația cu partenerii internaționali este esențială, inclusiv cu Statele Unite.

„Chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. Așa cum am făcut eu cu Ambasada Statului Unite. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, aunci înseamnă că nu-ți respecți partenerul. Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iei o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui: astea sunt problemele!”, a subliniat Bolojan.

În cadrul aceleași emisiuni, Bolojan a criticat modul în care au fost gestionate sumele investite în proiect, afirmând că există riscul ca România să nu își mai recupereze banii și să rămână doar cu documentații și terenuri.

„Rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații, nu rămâi cu drepturi de autor, pentru că ele au fost cedate altora, cu patente și așa mai departe și, în felul acesta, riscul să recuperezi acești bani vreodată scade, adică este foarte mare să nu mai recuperăm. Iar șansa de a duce proiectul până la capăt este mică datorită aspectelor care țin de găsirea unei finanțări și de prețurile la care s-ar putea face o astfel de investiție, cel puțin cu partenerii inițiali cu care am făcut acest lucru. Deci aici e vorba de responsabilitate, de respect pentru banii țării și respect pentru partenerii cu care vrem să construim relație de încredere pe termen lung”, a declarat Ilie Bolojan.

Conducerea Nuclearelectrica, responsabilă pentru gestionarea păguboasă a proiectului 

Întrebat cine poartă responsabilitatea pentru situația proiectului, Bolojan a indicat conducerea Nuclearelectrica.

„Din punctul meu de vedere, conducerea Nuclearelectrica. Trebuia să se asigure că tot proiectul şi toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute şi modul în care s-au derulat sunt în bună regulă”, a spus acesta.

Proiectul de la Doicești, dezvoltat în parteneriat cu o companie americană, este unul dintre cele mai ambițioase proiecte energetice ale României, însă a generat controverse legate de costuri, fezabilitate și calendarul de implementare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu, analiză exclusivă: Draghi, Merkel, Niinistö – cine va redeschide canalul de dialog al UE cu Moscova?
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
Schimbări majore pe piața închirierilor turistice. Ce trebuie să facă platformele precum Airbnb și Booking
click.ro
image
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
observatornews.ro
image
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Salariile nu mai țin pasul cu scumpirile, românii resimt tot mai puternic criza. 57% dintre angajaţi iau în calcul schimbarea locului de muncă
playtech.ro
image
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
„Parcul Natural Văcărești” devine centrul distracției pe 23 mai. „Delta urbană” împlinește 10 ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena. Ce nu este bine să faci joi, 21 mai. Interzis cu desăvârșire
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Buruienile dintre pavele, curățate cu apă fiartă
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer