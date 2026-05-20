Bolojan anunță că a informat Ambasada SUA despre problemele proiectului reactoarelor nucleare de la Doicești: „Analiza arată că nu e rentabil”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, 20 mai, că a informat Ambasada Statelor Unite cu privire la problemele proiectului mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, susținând că este necesară o reevaluare a investiției.

„Riscăm să pierdem bani publici și să rămânem doar cu documentații”, a spus Bolojan, referindu-se la stadiul actual al proiectului.

Acesta a explicat la B1 TV că proiectul, derulat prin Nuclearelectrica, a presupus deja cheltuieli de peste 240 de milioane de dolari, însă fără rezultate concrete care să asigure finalizarea investiției. „Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare. Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate”, a spus Ilie Bolojan.

El a mai avertizat că analiza actuală indică un posibil preț al energiei produsă de viitorul reactor peste nivelul pieței, ceea ce ridică probleme serioase de rentabilitate.

Premierul interimar a adăugat că transparența în relația cu partenerii internaționali este esențială, inclusiv cu Statele Unite.

„Chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. Așa cum am făcut eu cu Ambasada Statului Unite. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, aunci înseamnă că nu-ți respecți partenerul. Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iei o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui: astea sunt problemele!”, a subliniat Bolojan.

În cadrul aceleași emisiuni, Bolojan a criticat modul în care au fost gestionate sumele investite în proiect, afirmând că există riscul ca România să nu își mai recupereze banii și să rămână doar cu documentații și terenuri.

„Rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații, nu rămâi cu drepturi de autor, pentru că ele au fost cedate altora, cu patente și așa mai departe și, în felul acesta, riscul să recuperezi acești bani vreodată scade, adică este foarte mare să nu mai recuperăm. Iar șansa de a duce proiectul până la capăt este mică datorită aspectelor care țin de găsirea unei finanțări și de prețurile la care s-ar putea face o astfel de investiție, cel puțin cu partenerii inițiali cu care am făcut acest lucru. Deci aici e vorba de responsabilitate, de respect pentru banii țării și respect pentru partenerii cu care vrem să construim relație de încredere pe termen lung”, a declarat Ilie Bolojan.

Conducerea Nuclearelectrica, responsabilă pentru gestionarea păguboasă a proiectului

Întrebat cine poartă responsabilitatea pentru situația proiectului, Bolojan a indicat conducerea Nuclearelectrica.

„Din punctul meu de vedere, conducerea Nuclearelectrica. Trebuia să se asigure că tot proiectul şi toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute şi modul în care s-au derulat sunt în bună regulă”, a spus acesta.

Proiectul de la Doicești, dezvoltat în parteneriat cu o companie americană, este unul dintre cele mai ambițioase proiecte energetice ale României, însă a generat controverse legate de costuri, fezabilitate și calendarul de implementare.