Cum a devenit secretarul armatei SUA noul negociator cheie în discuțiile de pace cu Ucraina

În materie de zile, secretarul armatei, Dan Driscoll, a făcut tranziția de la șef în gestionarea unor probleme de birocrație militară - pentru a accelera achiziția drone ieftine pentru armata SUA - la cel de negociator cheie în cadrul eforturilor administrației Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, relatează AP.

Veteran al războiului din Irak, fost investitor de capital de risc și prieten al vicepreședintelui JD Vance, Driscoll a trecut de la reprezentantul administrației însărcinat cu prezentarea planului de pace președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev la unul dintre emisarii SUA la întâlnirea cu oficiali ruși în Emiratele Arabe Unite, luni și marți, în cadrul celei mai recente faze a discuțiilor privind un posibil armistițiu.

Trump a semnalat încrederea că eforturile lui Driscoll dau rezultate, el anunțând pe rețelele de socializare: „echipa mea a făcut progrese extraordinare”.

„În speranța finalizării acestui Plan de pace”, a scris Trump marți, „i-am cerut trimisului meu special, Steve Witkoff, să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii”.

Este o misiune cel puțin neașteptată pentru cel mai important lider civil al Armatei, care și-a preluat postul în februarie, la vârsta de 38 de ani. Audierea sa de confirmare în Senat s-a concentrat pe modul în care Armata și-ar putea moderniza sistemele, îmbunătăți recrutarea și consolida baza industrială militară, nicidecum pe diplomația internațională.

Un nou rol în diplomație

Driscoll a aflat despre noul său rol de negociator doar cu aproximativ o săptămână înainte de a sta față în față cu Zelenski, a dezvăluit un oficial american.

Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat că Driscoll a avut mereu planuri să viziteze Ucraina, dar călătoria ar fi avut scopul de a se informa în detaliu cu privire la modul în care armata Kievului folosește dronele în război, nicidecum pentru a negocia pacea.

Oficialul a precizat că, după ce Driscoll a fost numit reprezentant special de Casa Albă, prima sa deplasare a fost în Europa pentru ședințe de informare premergător vizitei în Ucraina.

Ajuns la Kiev, Driscoll a fost fotografiat strângându-i mâna lui Zelenski și în cadrul întrevederii și-a exprimat admirația pentru soldații ucraineni, remarcând faptul că nici măcar cele mai experimentate trupe americane „nu au fost nevoite vreodată să-și apere patria”.

„Când noi, Armata, vedem cât de bine v-ați descurcat, este remarcabil”, i-a spus Driscoll lui Zelenski săptămâna trecută. La rândul său, liderul ucrainean a declarat că a vorbit vineri timp de aproape o oră cu Vance și Driscoll cu privire la cadrul inițial de pace.

Performanța lui Driscoll în Ucraina pare să fi fost bună, dat fiind că ulterior s-a alăturat secretarului de stat Marco Rubio, lui Witkoff și altor negociatori de top la Geneva pentru discuții cu ucrainenii privind ajustarea planului înainte de a călători la Abu Dhabi pentru a negocia cu rușii. Negocierile cu Moscova erau ipotetice doar cu o săptămână înainte, a declarat oficialul.

Administrația Trump acționează neconvențional

Unii experți apreciază că noul rol al secretarului armatei în negocierile de pace este o mișcare ieșită din tipare a administrației Trump, care poate să dea roade sau nu.

„Cred că ceea ce este util din partea acestei administrații este disponibilitatea sa de a lansa idei și de a încerca lucruri noi”, apreciază Max Bergmann, directorul Programului Europa, Rusia și Eurasia din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. „Sincer, nici nu auzisem de Dan Driscoll în conversațiile dintre Ucraina și Rusia”.

Valoarea lui Driscoll constă în legătura sa cu vicepreședintele, a spus Bergmann. Acesta îl cunoaște pe Vance de când au fost colegi la facultatea de drept de la Universitatea Yale și anterior a fost consilierul lui Vance. Aceste legături îi conferă secretarului Armatei o legătură directă cu administrația Trump și astfel o mai mare influență în timpul negocierilor.

„Poate spune ceva faptul că cineva probabil schimbă mesaje cu vicepreședintele și, prin urmare, are acel atu suculent din punct de vedere politic”, a spus Bergmann, care a ocupat funcții în Departamentul de Stat în timpul administrației președintelui Barack Obama.

Însă analistul consideră că un alt aspect important este totuși și expertiza, în special într-o problemă atât de dificil precum războiul Rusiei împotriva Ucrainei „Detaliile contează realmente aici”.

Daniel Fried, membru al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Polonia, a declarat că Driscoll poate compensa lipsa de expertiză cu ajutorul unui consilier. Altfel, faptul că el se bucură de încrederea administrației este un atu notabil.

„Nu vrei să fie pe cineva care bate palma informal cu ucrainenii sau cu rușii și care nu are încrederea ierarhiei superioare a administrației Trump”, a spus Fried.

Aspirațiile lui Driscoll ca politician

CV-ul lui Driscoll nu sugerează că ar avea profilul unui negociator american de top care să se angajeze în eforturile de a pune capăt celui mai lung război din Europa de la 1945 încoace, deși nu au lipsit aspirațiile de a intra în politică.

În cadrul audierii de confirmare, acesta a relatat că s-a înrolat în armată după ce a absolvit o școală publică din Carolina de Nord și provine din clasa de mijloc, menționând că tatăl său a fost infanterist în Vietnam, iar bunicul său a fost decodor militar în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Cel mai important, intenționez să fiu secretarul soldaților din Armată, nu al generalilor sau al birocrației”, a spus el în discursul său. „Soldatul american este cel căruia îi sunt încredințate apărarea și prosperitatea noastră națională.”

A urmat cursurile Universității din Carolina de Nord din Chapel Hill, unde s-a înscris la școala de afaceri și a absolvit în trei ani, potrivit unui profil de pe site-ul universității.

Driscoll a servit în armată ca ofițer de blindate timp de mai bine de trei ani și a obținut gradul de locotenent. A fost detașat în Irak în perioada octombrie 2009 - iulie 2010.

După facultatea de drept, a lucrat pentru firme de capital de risc. A candidat fără succes la alegerile primare republicane pentru un loc în Congresul din Carolina de Nord în 2020, obținând aproximativ 8% din voturi într-o plajă mare de candidați.

Driscoll are însă o oarecare experiență în negocieri în calitate de secretar al Armatei. De pildă, a negociat în problema nevoii Armatei de utiliza în continuare singurul poligon de antrenament cu tragere reală la scară largă pentru forțele terestre din Hawaii, astfel încât SUAsă poată trimite rapid trupe în Asia și Pacific.

O audiere publică din luna mai privind prelungirea contractului de închiriere a generat ore întregi de mărturii. Mulți nativi hawaieni și activiști de mediu, nemulțumiți de istoricul armatei americane de a deteriora terenuri prin exerciții de tragere la țintă și scurgeri de combustibil, au declarat că doresc ca terenurile să fie returnate statului.

Driscoll a vizitat Hawaii în iulie pentru a discuta această chestiune cu guvernatorul democrat al statului Hawaii, Josh Green, care a declarat că a vorbit timp îîndelungat cu Driscoll și echipa sa.

„Discuțiile sunt cordiale și se află încă în stadii incipiente”, a declarat biroul lui Green săptămâna aceasta.