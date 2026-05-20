Efecte ale dezastului nuclear de la Fukushima asupra porcilor mistreți. Ce caracteristici noi au dezvoltat

O populație de porci hibrizi apărută în zona afectată de dezastrul nuclear de la Fukushima dezvoltă caracteristici care îi ajută să se reproducă mai rapid și să se adapteze mai eficient în sălbăticie, potrivit unui nou studiu.

Animalele au apărut după accidentul nuclear din 2011, când porci domestici au scăpat din fermele abandonate în urma evacuărilor masive provocate de cutremurul și tsunamiul care au lovit nord-estul Japoniei.

În libertate, acești porci s-au încrucișat cu mistreți din zona de excludere din jurul centralei Fukushima Daiichi.

Reproducere accelerată

Cercetătorii spun că hibrizii au moștenit una dintre cele mai importante caracteristici ale porcilor domestici: capacitatea de a se reproduce pe tot parcursul anului.

Mistreții sălbatici au, în mod normal, cicluri reproductive sezoniere. Însă noile populații hibride se înmulțesc considerabil mai rapid, ceea ce ar putea explica expansiunea lor accelerată în regiune.

Oamenii de știință avertizează că aceste populații ar putea deveni dificil de controlat, afectând culturile agricole, ecosistemele locale și fauna sălbatică.

Nu radiațiile au produs modificările

Deși animalele sunt adesea descrise drept „porci mutanți radioactivi”, cercetătorii subliniază că noile trăsături nu sunt rezultatul direct al radiațiilor.

Potrivit studiului, modificările au apărut prin încrucișarea genetică dintre porcii domestici și mistreți, nu prin mutații cauzate de contaminarea nucleară.

„Catastrofa nucleară a creat condițiile ideale pentru apariția acestor hibrizi”, explică autorii cercetării.

Animalele au păstrat multe dintre caracteristicile genetice ale mistreților, însă au moștenit ritmul accelerat de reproducere specific porcilor domestici.

Un fenomen care ar putea apărea și în alte regiuni

Cercetătorii spun că mecanisme similare ar putea fi deja prezente și în alte părți ale lumii, unde porcii domestici se încrucișează cu populațiile sălbatice.

Analiza ADN a arătat că, deși hibrizii păstrează liniile genetice materne ale porcilor domestici, proporția totală de ADN provenită de la aceștia este mai redusă decât se estima inițial. Acest lucru sugerează că populațiile hibride evoluează rapid spre caracteristici apropiate de cele ale mistreților, fără a pierde însă avantajele reproductive moștenite.

Accidentul nuclear de la Fukushima a fost declanșat în martie 2011 de un cutremur cu magnitudinea 9,0 și de tsunamiul care a urmat, provocând una dintre cele mai grave catastrofe nucleare din istorie.