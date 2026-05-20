search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Eşec pentru Kremlin la Beijing: Putin a plecat fără acordul vital pentru gazele rusești și a anulat conferința de presă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vizita lui Vladimir Putin la Beijing s-a încheiat fără rezultatul economic major aşteptat de Kremlin, după ce China a evitat să semneze acordul strategic privind gazoductul „Forţa Siberiei-2”, esenţial pentru exporturile ruseşti de gaze.

Putin, vizită în China FOTO: AFP
Vladimir Putin și preşedintele chinez Xi Jinping FOTO: AFP

Liderul de la Kremlin a renunţat inclusiv la tradiţionala conferinţă de presă susţinută la finalul deplasărilor externe, semn interpretat de analişti drept o încercare de a evita întrebările privind lipsa unor progrese concrete.

În cadrul întâlnirii cu preşedintele chinez Xi Jinping, cei doi lideri au semnat o declaraţie comună în care au cerut dialog în criza iraniană şi au condamnat atacurile Statelor Unite şi ale Israelului. De asemenea, au fost parafate aproximativ 20 de acorduri bilaterale în diverse domenii, scrie EFE, citat Agerpres.

Totuşi, principalul obiectiv al Moscovei, respectiv obţinerea unui acord pentru extinderea exporturilor de petrol şi gaze către China, a rămas fără rezultat clar.

Nu a fost anunţată nicio înţelegere privind construcţia gazoductului „Forţa Siberiei-2”, proiect strategic prin Mongolia pe care Rusia îl consideră esenţial după pierderea pieţei europene. Kremlinul susţine că există „o înţelegere de principiu”, însă partea chineză a evitat să ofere detalii sau termene concrete.

În schimb, Putin a insistat că Rusia poate garanta Chinei „o aprovizionare sigură şi neîntreruptă” cu hidrocarburi şi cărbune, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu şi blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează fluxurile globale de energie.

La Beijing s-au aflat şi conducătorii gigantelor energetice ruseşti Gazprom şi Rosneft, semn că discuţiile economice au avut o miză importantă. Cu toate acestea, China pare să continue politica de negociere prudentă, profitând de dependenţa tot mai mare a Rusiei de pieţele asiatice.

După declanşarea războiului din Ucraina şi reducerea drastică a importurilor europene de energie rusească, China şi India au devenit principalele destinaţii pentru exporturile Moscovei.

Pe plan politic, Rusia şi-a reafirmat sprijinul pentru principiul „unei singure Chine” şi pentru reunificarea cu Taiwanul.  În schimb, Beijingul a reiterat poziţia conform căreia „rădăcinile conflictului” din Ucraina ţin de extinderea NATO către graniţele Rusiei.

Vizita a inclus şi discuţii despre relaţia cu administraţia americană. Kremlinul a confirmat că Putin şi Xi au abordat modalităţi prin care Moscova şi Beijingul ar putea coopera mai eficient cu Washingtonul, în contextul recentei deplasări în China a preşedintelui american Donald Trump.

Putin, care l-a numit în repetate rânduri pe Xi Jinping „prieten”, este aşteptat să revină în China în luna noiembrie, la summitul APEC Summit, unde ar putea avea o nouă întâlnire cu Donald Trump.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
stirileprotv.ro
image
Șoșoacă susține că Nicușor Dan vrea să numească un premier de la SOS România. Cine este Dumitru Manea, cu care Șoșoacă rupea steagul UE
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el” Câţi jucători monitorizează oltenii
fanatik.ro
image
Traian Băsescu știe soluția pentru viitorul Guvern: „Va face majoritatea în Parlament”. A râs de varianta premierului tehnocrat: „Vai mama lui”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
Moment intim la Cannes: Heidi Klum și Tom Kaulitz, surprinși în ipostaze tandre pe balcon
click.ro
image
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
observatornews.ro
image
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Salariile nu mai țin pasul cu scumpirile, românii resimt tot mai puternic criza. 57% dintre angajaţi iau în calcul schimbarea locului de muncă
playtech.ro
image
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea după nunta de 200.000 de euro. Mirii au ieșit în pierdere
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
Ce riscă Mihai Mărgineanu, după ce Florin Chilian l-a acuzat de plagiat. Gheorghe Turda, membru CREDIDAM, dă verdictul: „E bun de plată, dacă...!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena. Ce nu este bine să faci joi, 21 mai. Interzis cu desăvârșire
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Buruienile dintre pavele, curățate cu apă fiartă
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer