Umbra lui Epstein tulbură apele în toate colțurile lumii, din Europa până în Asia

Dezvăluirile din documentele publicate de administrația Trump au generat ample repercusiuni globale, ducând la demisii și potențiale implicații penale mult dincolo de granițele SUA, din Europa până în Asia, relatează New York Times.

Un politician francez, figură emblematică a anilor '80-'90, un diplomat norvegian, implicat în negocierile secrete premergătoare Acordurilor de la Oslo, respectiv un fost ministru slovac influent care a deținut funcția de președinte al Adunării Generale a ONU, se numără printre oficialii compromiși de legăturile cu Jeffrey Epstein.

Finanțistul și infractorul sexual condamnat, Jeffrey Epstein, a cultivat o rețea extinsă de contacte peste tot în lume, legături ale căror detalii compromițătoare ies la iveală odată cu publicarea a circa trei milioane de pagini de documente de către Departamentul de Justiție al SUA.

Jack Lang, fost ministru al culturii al Franței, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Institutului Lumii Arabe, o instituție prestigioase cu sediul la Paris, în contextul investigațiilor autorităților franceze privind presupuse legături financiare cu Epstein.

Mona Juul, fost ambasador al Norvegiei în Iordania și Irak, a demisionat în urma dezvăluirilor privind tranzacții financiare între ea, soțul ei și Epstein. Miroslav Lajcak, consilier pentru securitate națională al premierului slovac, Robert Fico, a demisionat după publicarea unor e-mailuri în care glumea cu Epstein despre femei tinere.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a admis amploarea rețelei de contacte a lui Epstein, atrăgând totodată atenția că aceste informații atrag și alimentează teorii conspiraționiste de tot felul.

Prietenia dintre Epstein și Peter Mandelson, fost ambasador britanic la Washington, a generat un scandal amplu, amenințând poziția premierului britanic, Keir Starmer, care l-a numit în funcție.

Jeffrey Epstein, conexiuni în toată lumea

Figuri proeminente din numeroase țări s-au confruntat cu pierderea locurilor de muncă, prejudicii aduse reputației și amenințări cu acuzații penale. Astfel, dosarul Epstein, similar afacerii Panama Papers, a scos la iveală vaste conexiuni în cercuri politice și sociale privilegiate, din Scandinavia până în Asia de Sud.

Numeroase personalități s-au simțit obligate să nege legăturile cu finanțatorul căzut în dizgrație. În urma informațiilor apărute în social media, liderul spiritual tibetan, Dalai Lama, a emis o declarație prin care nega orice întâlnire cu Epstein și orice autorizare a unei astfel de întâlniri pentru cei din jurul său.

Ministerul de Externe al Indiei a respins afirmațiile dintr-un e-mail în care Epstein își aroga merite pentru abordarea premierului Narendra Modi în timpul unei vizite de stat în Israel. Declarația califică afirmațiile lui Epstein drept „elucubrații jenante ale unui infractor condamnat”.

Partidul Congresului, aflat în opoziție, a exploatat mențiunea pentru a sugera vulnerabilitatea lui Modi la manipulare din partea unor „monștri” străini. Un oficial al partidului, K.C. Venugopal, a solicitat premierului să ofere explicații privind aceste dezvăluiri tulburătoare.

Israel

Reacțiile din alte țări au fost marcate de oportunism politic. În Israel, premierul Benjamin Netanyahu a amplificat dezvăluirile privind e-mailurile dintre Epstein și fostul premier Ehud Barak, un critic vocal al lui Netanyahu.

„Relația neobișnuit de apropiată a lui Jeffrey Epstein cu Ehud Barak nu sugerează că Epstein a lucrat pentru Israel. Dimpotrivă, dovedește contrariul”, a postat domnul Netanyahu pe rețelele de socializare pe 6 februarie. „Blocat în pierderea alegerilor în urmă cu mai bine de două decenii, Barak a încercat ani de zile în mod obsesiv să submineze democrația israeliană.”

Vorbind în decembrie, fostul premier israelian a confirmat că a participat la prânzuri și cine la reședința Epstein din Manhattan, dar a spus că nu a fost martor și nici nu a luat parte vreun abuz sexual. „Acum regret profund orice asociere cu el”, s-a disculpat acesta.

Slovacia

În Slovacia, prim-ministrul Fico a descris agitația din jurul lui Lajcak ca un atac asupra lui, spunând că demisia consilierului său va priva țara de „o sursă incredibilă de experiență în diplomație”. Lajcak a făcut următorul comentariu pentru Agenția de Presă Slovacă: „Nu mi s-au oferit niciodată servicii sexuale, nu am luat parte, nu am fost niciodată martor și nu am avut niciodată informații despre acestea.”

Comentatorii slovaci au spus că aceste negări forțează limitele credulității, având în vedere tonul familiar al e-mailurilor pe care și le-au trimis. (într-unul, Lajcak a scris atunci când vine vorba de femei tinere, „împărtășirea este grijă”).

Norvegia

În Norvegia, poliția a început să o investigheze pe Juul și pe soțul ei, Terje Rod-Larsen, după reportajele din mass-media conform cărora cuplului i-au fost lăsați 10 milioane de dolari prin testament de către Epstein. Ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, a declarat că Juul a „dat dovadă de o lipsă gravă de judecată”. Avocatul ei a transmis într-o declarație că ea „nu recunoaște acuzațiile care i se aduc”.

Puține țări au fost la fel de afectate de dezvăluiri precum Norvegia. Un fost prim-ministru, Thorbjorn Jagland; prințesa moștenitoare, Mette-Marit; și Borge Brende, un fost ministru de externe care conduce acum Forumul Economic Mondial, cu toții se află în atenția publică pentru legăturile lor cu Epstein. Parlamentul norvegian a înființat marți o comisie independentă pentru a investiga natura acestor conexiuni.

Kare R. Aas, fost ambasador al Norvegiei în Israel, Afganistan și Statele Unite, a declarat că dezvăluirile au generat printre diplomații „tristețe și anxietate”. El a spus că se așteaptă ca Juul și soțul ei să dea eventual socoteală la tribunal.

„Fără milă în Norvegia față de corupție, iar norvegienii în funcții publice înalte, cum ar fi politicienii și ambasadorii, nu fac excepție”, a spus acesta.

Franța

În Franța, cazul lui Jack Lang va fi un test remarcabil al prețului de plătit pentru legăturile cu Epstein. Într-o carieră prolifică, Lang este creditat cu inițierea unor evenimente culturale populare și clădirea de repere arhitecturale. În prezent la 86 de ani și retras din politică, a rămas o figură respectată în Franța prin prisma rolului său în Institutul Lumii Arabe, pe care îl conduce din 2013 și care promovează cultura și valorile arabe.

El este mai degrabă o figură folclorică decât o personalitate cu greutate politică, a explicat Christine Ockrent, o jurnalistă din Paris. Cu toate acestea, a spus ea, el „reprezintă cultura franceză, iar Epstein probabil a crezut că va avea acces la aceasta prin intermediul lui.”

Numele lui a apărut de peste 600 de ori în documente, cu e-mailuri documentând prânzuri, cine și tranzacții comerciale, încă din 2012, când, potrivit lui Lang i-a fost prezentat lui Epstein de un prieten comun, regizorul Woody Allen.

Epstein deținea un fond offshore cu fiica lui Lang, Caroline. Potrivit soției diplomatului, Epstein l-a înființat pentru a sprijini viitori artiști, a relatat un site web de investigații francez, Mediapart. Finanțistul i-a lăsat, de asemenea, Carolinei, o producătoare de film, 5 milioane de dolari în testamentul său, potrivit aceleiași surse.

Parchetul Național Financiar din Franța a anunțat că a deschis o anchetă preliminară asupra lui Lang și a fiicei sale pentru „spălare de bani proveniți din fraudă fiscală”. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, Lang a contestat aceste suspiciuni: „Acuzațiile împotriva mea sunt nefondate și voi dovedi acest lucru, în ciuda zgomotului mass-media și a instanțelor digitale.”