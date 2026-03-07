search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Video Tunelurile feroviare intrate în șantier în 2021 amână finalizarea magistralei pentru trenuri rapide din vestul României

Publicat:

Cel mai complex segment al noii magistrale feroviare Simeria – Arad, din vestul României, va întârzia finalizarea lucrărilor cu cel puțin încă un an, din cauza dificultăților întâmpinate la construcția tunelurilor de pe Valea Mureșului.

Tunelurile de pe Valea Mureșului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Tunelurile de pe Valea Mureșului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Cel mai scurt tronson al magistralei feroviare Simeria – Arad va fi și ultimul finalizat, potrivit estimărilor publicate recent de CFR. Contractul de lucrări pe Subtronsonul 2c, între Ilteu și Gurasada, cu o lungime de 22 de kilometri, a fost semnat în decembrie 2017, iar lucrările au început în primăvara anului următor.

Lucrările ar putea ajunge la un deceniu

Aproximativ 15 kilometri din acest traseu sunt construiți de la zero pe malul stâng al Mureșului. Din secțiunea „greenfield”, un segment de aproximativ doi kilometri vizează construirea unei polate de 35 de metri completată de un tunel de 305 metri (T0), a unui tunel de 610 metri (T1) și a unui tunel de aproximativ 270 de metri (T2), cu mai multe lucrări de artă pe distanțele dintre tuneluri și la capetele lor.

Lucrările la tuneluri au demarat în 2021, însă în prezent sunt departe de a fi finalizate. Potrivit rapoartelor recente publicate de CFR, pe subtronsonul 2c Ilteu – Gurasada unele lucrări au fost deja finalizate și date în exploatare.

Au fost modernizate stațiile Ilteu și Câmpuri Surduc, cu liniile 1–4, iar firul I între Câmpuri Surduc și Gurasada este deja în circulație. În prezent continuă lucrările pe segmentul Câmpuri Surduc – Ilteu, unde sunt realizate terasamentele, suprastructura căii ferate, poduri și podețe. În ceea ce privește tunelurile de pe acest sector, polata (T0) este finalizată, iar din tunelul T1 au fost realizați aproximativ 350 de metri. Lucrările la tunelul mic (T2) sunt la început.

„Pe subtronsonul 2c Ilteu – Gurasada au fost realizate recepții la terminarea lucrărilor pentru anumite părți ale proiectului, conform legislației în vigoare. Acestea vizează intervalul PO Gurasada – Câmpuri Surduc, unde au fost finalizate lucrări de terasamente și suprastructură a căii ferate, consolidări, poduri și podețe, construcții civile, lucrări la linia de contract, protecția instalațiilor din cale și din vecinătate, iluminatul capetelor de stații și lucrări electrice. Lucrările recepționate însumează 5,447 kilometri de cale ferată și includ o haltă de mișcare, trei treceri la nivel cu calea ferată, trei poduri și șapte podețe”, arată un raport publicat recent de CFR.

Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) JPG
Imaginea 1/10: Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG

Investiția începută în 2017 vizează lucrări de terasamente și consolidări, construirea a 15 poduri (dintre care două peste râul Mureș), 17 de podețe, un pasaj superior, trei pasaje inferioare, două tuneluri, lucrări civile în patru stații de cale ferată, lucrări de electrificare și energoalimentare și implementarea sistemului de siguranță a traficului ERTMS (ETCS nivel 2+GSM-R). Finalizarea lucrărilor la cei 22 de kilometri este estimată pentru luna iulie 2027, potrivit CFR. Termenul a fost amânat de mai multe ori în ultimii ani.

Tunelurile, ultimele lucrări pe magistrala Vestului

Nici pe celelalte trei tronsoane ale viitoarei magistrale feoviare Simeria - Arad (KM 614), lucrările nu au fost finalizate. Conform estimărilor CFR, aproximativ 119 kilometri ar urma să fie terminați în 2026, iar circa 22 de kilometri în 2027. Valoarea totală a lucrărilor pe cele patru sectoare depășește 9,8 miliarde de lei.

Citește și: Loc din vestul României transformat complet într-un deceniu, după mari investiții în infrastructură VIDEO

Subtronsonul 2a (Km 614 – Bârzava), în lungime de 41,9 kilometri, este realizat de asocierea Webuild – FCC – Salcef – Hitachi Rail. Contractul a fost semnat în iulie 2017, iar termenul estimat de finalizare este martie 2026. Progresul fizic a ajuns la aproape 98%, iar valoarea investiției este de 2,06 miliarde de lei. Pe mai multe segmente au fost făcute recepții parțiale, inclusiv între Km 614 și Păuliș.

Subtronsonul 2b (Bârzava – Ilteu) are 36 de kilometri și este executat de aceeași asociere. Lucrările au ajuns la peste 96%, cu termen estimat de finalizare în aprilie 2026. Valoarea contractului este de 2,29 miliarde de lei, iar în 2025 au fost recepționate mai multe porțiuni, inclusiv segmentele Ilteu – Săvârșin și Vărădia – Bârzava Nouă.

Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Imaginea 1/10: Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) JPG
Tunelurile de pe calea ferată Arad Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Citește și: Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare

Subtronsonul 2c (Ilteu – Gurasada), lung de 22,3 kilometri, este realizat de asocierea RailWorks (Aktor – Alstom – Arcada). Este sectorul cel mai dificil al proiectului, cu lucrări complexe pe valea Mureșului și tuneluri. Stadiul fizic este de circa 82%, iar termenul estimat de finalizare este iulie 2027. Valoarea lucrărilor este de aproximativ 2,01 miliarde de lei.

Tronsonul 3 (Gurasada – Simeria), de 40,9 kilometri, este executat de asocierea FCC – Webuild – Contratas y Ventas. Progresul lucrărilor a ajuns la aproximativ 88%, iar termenul estimat de finalizare este august 2026. Valoarea investiției este de 3,44 miliarde de lei. Din noiembrie 2025 a fost deschisă circulația pe firul I al variantei noi Ilia – Mintia.

Pe noua magistrală feroviară, traseul va fi reconfigurat și modernizat astfel încât viteza de circulație a trenurilor să poată crește până la 160 de kilometri pe oră. Au fost mărite lungimea și raza curbelor, unele curbe fiind eliminate, a fost crescută stabilitatea terasamentelor, iar nivelul liniei ferate în zonele inundabile a fost ridicat. Planurile au cuprins construcția a 60 de kilometri de traseu complet nou între Simeria și Arad, realizarea unor tuneluri și ridicarea a nouă poduri peste Mureș, față de unul existent pe vechiul traseu, înființat în 1868, la Brănișca.

De asemenea, nouă stații de cale ferată vor fi modernizate. Lucrările la Gara Simeria, cea mai mare dintre ele, construită în anii 1900, se apropie de final. În schimb, clădirea de călători a stației CFR Deva a fost demolată fără autorizațiile necesare, iar lucrările la noua gară nu au mai început, locul gării parțial demolate fiind ocupat de un crater imens.

