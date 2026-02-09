search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Conspirații pe rețelele de socializare după ce s-a aflat că Epstein a comandat 1.250 de litri de acid sulfuric

0
0
Publicat:

Printre fișierele publicate de Departamentul de Justiție al SUA din dosarul Epstein, se afla un transfer bancar din 2018 pentru șase butoaie de 55 de aproximativ 200 de litri de acid sulfuric.

Jeffrey Epstein/FOTO: New York Post
Jeffrey Epstein/FOTO: New York Post

Comanda a fost plasată pe 6 decembrie 2018. Clientul pentru aceste butoaie a fost LSJE LLC, o companie asociată cu Epstein, iar vânzătorul a fost Gemini Seawater Systems. Prețul solicitat a fost de 4.373 de dolari.

Marfa urma să fie livrată pe insula privată a finanțistului, Little St. James.

Data comenzii este notabilă deoarece coincide cu începutul unei noi investigații federale asupra lui Jeffrey Epstein, desfășurată, potrivit acuzațiilor, de Districtul de Sud din New York. Această coincidență a stârnit o serie de teorii conspiraționiste. 

Internauții sunt de părere că acidul sulfuric comandat de Epstein pare să fi fost destinat „dizolvării corpurilor”, distrugerii de probe și ADN, comparând acțiunile echipei lui Epstein cu cele ale unui cartel criminal.

Cu toate acestea, site-ul NewsX scrie că această achiziție nu este neapărat suspectă. Acidul sulfuric este utilizat pe scară largă pentru reglarea acidității în sistemele de desalinizare, susținerea bateriilor pentru energie solară, curățarea piscinelor și a apelor uzate și pentru întreținere generală.

Insula St. James are sisteme de energie, instalații de desalinizare, piscine, obiecte de lux și chiar securitate, astfel că întreținerea tuturor necesită comenzi de materiale în cantități mari.

„Transportul chimicalelor în cantități mari este o practică standard, mai ales pe o insulă privată. Comenzile mari sunt justificate, chiar dacă Epstein era supravegheat atent din alte motive”, notează autorii investigației jurnalistice.

Insula St. James/FOTO: Profimedia
Insula St. James/FOTO: Profimedia

Având în vedere trecutul controversat al finanțistului decedat, fiecare tranzacție este acum privită cu suspiciune și stârnește speculații.

Little St. James, a fost cumpărată de Jeffrey Epstein pentru echivalentul a 12,3 milioane de dolari astăzi. Ulterior, el a cumpărat și Great St. James în 2016, pentru 22 de milioane de dolari.

Într-o întâlnire de afaceri din 2012, Epstein a declarat că Insulele Virgine Americane sunt „perfecte” datorită izolării lor.

Procurorul general al Insulelor Virgine Americane a descris ulterior insula ca fiind „ascunzătoarea perfectă și refugiu pentru traficul de tinere femei și fete minore, pentru servitute sexuală, abuz asupra copiilor și agresiune sexuală”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024. Crin Antonescu a fost trădat
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Suprafață mai mare decât în documente: Soluția legală pentru a intra în posesia terenului fără riscuri
playtech.ro
image
Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Cum a fost surprins ucraineanul pe Arena Națională. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Banii înapoi rapid de la stat. Ghidul complet pentru transferul sumelor în cont
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
William & Andrew, profimedia 1038532945 jpg
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal