Conspirații pe rețelele de socializare după ce s-a aflat că Epstein a comandat 1.250 de litri de acid sulfuric

Printre fișierele publicate de Departamentul de Justiție al SUA din dosarul Epstein, se afla un transfer bancar din 2018 pentru șase butoaie de 55 de aproximativ 200 de litri de acid sulfuric.

Comanda a fost plasată pe 6 decembrie 2018. Clientul pentru aceste butoaie a fost LSJE LLC, o companie asociată cu Epstein, iar vânzătorul a fost Gemini Seawater Systems. Prețul solicitat a fost de 4.373 de dolari.

Marfa urma să fie livrată pe insula privată a finanțistului, Little St. James.

Data comenzii este notabilă deoarece coincide cu începutul unei noi investigații federale asupra lui Jeffrey Epstein, desfășurată, potrivit acuzațiilor, de Districtul de Sud din New York. Această coincidență a stârnit o serie de teorii conspiraționiste.

Internauții sunt de părere că acidul sulfuric comandat de Epstein pare să fi fost destinat „dizolvării corpurilor”, distrugerii de probe și ADN, comparând acțiunile echipei lui Epstein cu cele ale unui cartel criminal.

Cu toate acestea, site-ul NewsX scrie că această achiziție nu este neapărat suspectă. Acidul sulfuric este utilizat pe scară largă pentru reglarea acidității în sistemele de desalinizare, susținerea bateriilor pentru energie solară, curățarea piscinelor și a apelor uzate și pentru întreținere generală.

Insula St. James are sisteme de energie, instalații de desalinizare, piscine, obiecte de lux și chiar securitate, astfel că întreținerea tuturor necesită comenzi de materiale în cantități mari.

„Transportul chimicalelor în cantități mari este o practică standard, mai ales pe o insulă privată. Comenzile mari sunt justificate, chiar dacă Epstein era supravegheat atent din alte motive”, notează autorii investigației jurnalistice.

Având în vedere trecutul controversat al finanțistului decedat, fiecare tranzacție este acum privită cu suspiciune și stârnește speculații.

Little St. James, a fost cumpărată de Jeffrey Epstein pentru echivalentul a 12,3 milioane de dolari astăzi. Ulterior, el a cumpărat și Great St. James în 2016, pentru 22 de milioane de dolari.

Într-o întâlnire de afaceri din 2012, Epstein a declarat că Insulele Virgine Americane sunt „perfecte” datorită izolării lor.

Procurorul general al Insulelor Virgine Americane a descris ulterior insula ca fiind „ascunzătoarea perfectă și refugiu pentru traficul de tinere femei și fete minore, pentru servitute sexuală, abuz asupra copiilor și agresiune sexuală”.