Codul secret folosit de Prințul Andrew pentru a introduce femei la Palatul Buckingham. Noi dezvăluiri din dosarele Epstein

Un cod repetat ani la rând ar fi fost folosit de Prințul Andrew pentru a permite accesul unor tinere femei în Palatul Buckingham, potrivit unor dezvăluiri apărute în presa britanică. Formula „Doamna Windsor va sosi în curând” ar fi funcționat drept parolă pentru a ocoli verificările obișnuite de securitate.

Noi dezvăluiri din dosarele Epstein readuc în atenție relația controversată dintre Prințul Andrew și finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Potrivit unor surse citate de presa britanică, ducele de York ar fi folosit ani la rând un mesaj codificat pentru a permite accesul unor tinere femei în Palatul Buckingham, ocolind procedurile obișnuite de securitate, scrie express.

Conform informațiilor apărute în presa din Regatul Unit, Andrew ar fi contactat în mod repetat biroul de serviciu al Palatului, folosind codul: „Doamna Windsor va sosi în curând, vă rog să o lăsați să intre și să o conduceți sus”. Mesajul ar fi fost interpretat de personal drept o instrucțiune clară de a facilita accesul prin intrări rezervate personalului, fără verificări riguroase.

Surse citate susțin că femeile ar fi fost supuse unor verificări minime sau inexistente, în contextul statutului de membru senior al Familiei Regale deținut la acea vreme de Andrew. Situația ar fi fost cunoscută în interiorul Casei Regale, însă nu ar fi existat intervenții formale pentru a o opri.

Documente făcute publice în cadrul proceselor civile din SUA ar indica faptul că unele dintre aceste vizite ar fi avut legătură cu cercul apropiat al lui Jeffrey Epstein.

Într-unul dintre cazuri, o tânără din Europa de Est ar fi fost invitată la o cină privată la Palatul Buckingham într-o perioadă în care Regina Elisabeta a II-a se afla la Balmoral.

Plăți și corespondență electronică

Alte documente menționează schimburi de e-mailuri între Epstein și diferite femei care urmau să călătorească în Marea Britanie. Într-un caz, o femeie din Rusia ar fi primit 5.000 de dolari după o întâlnire cu Andrew, potrivit corespondenței citate.

O altă femeie, reprezentată ulterior de avocatul american Brad Edwards, ar fi susținut că a avut o relație intimă cu Andrew la reședința Royal Lodge din Windsor, înainte de a primi un tur al Palatului Buckingham.

Prințul Andrew a negat în mod constant toate acuzațiile de comportament ilegal și a susținut că nu a comis nicio faptă penală.

Fostul premier britanic Gordon Brown a cerut oficial Poliției Metropolitane să reanalizeze decizia de a nu deschide o anchetă penală privind legăturile dintre Andrew și Epstein. Brown a invocat documente care ar arăta că avionul lui Epstein ar fi efectuat zeci de zboruri către aeroporturi britanice, inclusiv la terminalul privat din Stansted, unele dintre ele după condamnarea acestuia din 2008.

Poliția din Thames Valley a anunțat că analizează informațiile apărute recent și că încurajează orice persoană care deține date relevante să se adreseze autorităților.

Poliția Metropolitană a precizat anterior că evaluările efectuate nu au identificat dovezi suplimentare care să justifice deschiderea unei investigații penale, dar a transmis că rămâne deschisă la „informații noi și relevante”.

„Tratăm orice raport privind infracțiuni sexuale cu maximă seriozitate și încurajăm pe oricine deține informații să se prezinte”, a transmis Poliția.