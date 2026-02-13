search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Codul secret folosit de Prințul Andrew pentru a introduce femei la Palatul Buckingham. Noi dezvăluiri din dosarele Epstein

0
0
Publicat:

Un cod repetat ani la rând ar fi fost folosit de Prințul Andrew pentru a permite accesul unor tinere femei în Palatul Buckingham, potrivit unor dezvăluiri apărute în presa britanică. Formula „Doamna Windsor va sosi în curând” ar fi funcționat drept parolă pentru a ocoli verificările obișnuite de securitate.

Prințul Andrew Foto: Profimedia
Prințul Andrew Foto: Profimedia

Noi dezvăluiri din dosarele Epstein readuc în atenție relația controversată dintre Prințul Andrew și finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Potrivit unor surse citate de presa britanică, ducele de York ar fi folosit ani la rând un mesaj codificat pentru a permite accesul unor tinere femei în Palatul Buckingham, ocolind procedurile obișnuite de securitate, scrie express.

Conform informațiilor apărute în presa din Regatul Unit, Andrew ar fi contactat în mod repetat biroul de serviciu al Palatului, folosind codul: „Doamna Windsor va sosi în curând, vă rog să o lăsați să intre și să o conduceți sus”. Mesajul ar fi fost interpretat de personal drept o instrucțiune clară de a facilita accesul prin intrări rezervate personalului, fără verificări riguroase.

Surse citate susțin că femeile ar fi fost supuse unor verificări minime sau inexistente, în contextul statutului de membru senior al Familiei Regale deținut la acea vreme de Andrew. Situația ar fi fost cunoscută în interiorul Casei Regale, însă nu ar fi existat intervenții formale pentru a o opri.

Documente făcute publice în cadrul proceselor civile din SUA ar indica faptul că unele dintre aceste vizite ar fi avut legătură cu cercul apropiat al lui Jeffrey Epstein.

Într-unul dintre cazuri, o tânără din Europa de Est ar fi fost invitată la o cină privată la Palatul Buckingham într-o perioadă în care Regina Elisabeta a II-a se afla la Balmoral.

Plăți și corespondență electronică

Alte documente menționează schimburi de e-mailuri între Epstein și diferite femei care urmau să călătorească în Marea Britanie. Într-un caz, o femeie din Rusia ar fi primit 5.000 de dolari după o întâlnire cu Andrew, potrivit corespondenței citate.

O altă femeie, reprezentată ulterior de avocatul american Brad Edwards, ar fi susținut că a avut o relație intimă cu Andrew la reședința Royal Lodge din Windsor, înainte de a primi un tur al Palatului Buckingham.

Prințul Andrew a negat în mod constant toate acuzațiile de comportament ilegal și a susținut că nu a comis nicio faptă penală.

Fostul premier britanic Gordon Brown a cerut oficial Poliției Metropolitane să reanalizeze decizia de a nu deschide o anchetă penală privind legăturile dintre Andrew și Epstein. Brown a invocat documente care ar arăta că avionul lui Epstein ar fi efectuat zeci de zboruri către aeroporturi britanice, inclusiv la terminalul privat din Stansted, unele dintre ele după condamnarea acestuia din 2008.

Poliția din Thames Valley a anunțat că analizează informațiile apărute recent și că încurajează orice persoană care deține date relevante să se adreseze autorităților.

Poliția Metropolitană a precizat anterior că evaluările efectuate nu au identificat dovezi suplimentare care să justifice deschiderea unei investigații penale, dar a transmis că rămâne deschisă la „informații noi și relevante”.

„Tratăm orice raport privind infracțiuni sexuale cu maximă seriozitate și încurajăm pe oricine deține informații să se prezinte”, a transmis Poliția.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
digi24.ro
image
Autoritățile canadiene caută să afle motivele tânărului care a omorât 5 copii, inclusiv și pe mama și fratele său vitreg
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”
gandul.ro
image
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
mediafax.ro
image
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul României în SUA. Pentru ce sumă colosală l-a scos la închiriat
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
antena3.ro
image
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
observatornews.ro
image
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
cancan.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
prosport.ro
image
Pensia anticipată 2026. Câţi bani pierzi dacă vrei să ieşi la pensie mai devreme cu trei, patru sau cinci ani
playtech.ro
image
Nimeni nu știe cine a fost prima soție a lui Giovanni Becali: „Machedoancă din Tunari! A cântat Gil Dobrică”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Doamne ferește!" Radu Naum, lăsat "mască" de Gigi Becali: "Serios acum, ce aveți în seara asta?"
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA
romaniatv.net
image
Cât de aproape suntem de recesiune. Ministrul Finanțelor dezvăluie scenariul cel mai negru
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Medicii trag un semnal de alarmă, după ce un tânăr a murit de demență la doar 24 de ani. Simptomele pe care mulți le ignoră
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?