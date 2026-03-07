search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Kuweitul reduce producția de petrol ca măsură de precauție pe fondul tensiunilor cu Iranul

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Autoritățile din Kuwait au anunțat o reducere a producției de petrol, precum și a volumelor procesate în rafinării, ca măsură de precauție în contextul tensiunilor regionale. Decizia a fost comunicată sâmbătă de compania petrolieră de stat Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Sonde de petrol FOTO: Shutterstock
Sonde de petrol FOTO: Shutterstock

Potrivit unui comunicat oficial, măsura a fost adoptată după atacurile în curs ale Iranului și după amenințările Teheranului privind siguranța transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de petrol, scrie Reuters.

Compania a precizat că reducerea producției de petrol în Kuwait face parte dintr-o strategie de gestionare a riscurilor și de asigurare a continuității operațiunilor, în contextul escaladării tensiunilor din regiune.

Reprezentanții Kuwait Petroleum Corporation au subliniat că reducerea producției de petrol în Kuwait este o măsură strict preventivă. Potrivit companiei, ajustarea temporară a volumelor de producție și rafinare are rolul de a proteja infrastructura energetică și de a limita eventualele riscuri generate de situația de securitate din regiune.

În comunicatul oficial, KPC a menționat că această decizie face parte din strategia sa de „management al riscurilor și continuitate a activității”, implementată pentru a menține stabilitatea sectorului petrolier național în perioade de incertitudine geopolitică.

Autoritățile kuweitiene au transmis că situația este monitorizată permanent și că nivelul producției va fi reevaluat pe măsură ce evoluțiile regionale devin mai clare.

Reducerea producției de petrol în Kuwait, influențată de tensiunile din jurul Strâmtorii Hormuz

Reducerea producției de petrol în Kuwait are loc pe fondul preocupărilor legate de securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol.

Amenințările lansate de Iran privind posibile perturbări ale traficului maritim au determinat mai multe state din regiune să analizeze măsuri de protecție pentru sectorul energetic și pentru infrastructura critică.

Oficialii Kuwait Petroleum Corporation au precizat că, deși producția a fost redusă temporar, compania este pregătită să revină rapid la nivelurile normale de producție și rafinare imediat ce condițiile de securitate vor permite acest lucru.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
mediafax.ro
image
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
fanatik.ro
image
Urzicile au ajuns să bată carnea de vită: prețuri de lux în piețele din București pentru legumele de primăvară
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru. Elias Charalambous folosește primul 11 anunțat de Fanatik. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a terminat: Iranul și-a anunțat retragerea, după ce o alternativă n-a putut fi găsită
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Ministrul Nazare, implicat într-un accident auto. Două persoane au ajuns la spital UPDATE
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde