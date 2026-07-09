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SUA se pregătesc pentru o confruntare de durată cu Iranul în strâmtoarea Ormuz

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Război în Orientul Mijlociu
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Durata și intensitatea escaladării militare depind de decizia Teheranului de a continua sau nu atacurile asupra navelor comerciale.

SUa au blocat din nou Strâmtoarea Ormuz/FOTO:Profimedia
SUa au blocat din nou Strâmtoarea Ormuz/FOTO:Profimedia

Administrația președintelui american Donald Trump se pregătește pentru un potențial schimb de lovituri de lungă durată cu Iranul în regiunea strâmtorii Ormuz. Potrivit unor oficiali americani citați de publicația Axios, această campanie ar putea dura de la câteva zile la câteva săptămâni, în funcție de acțiunile următoare ale Teheranului.

Ceea ce a început inițial ca o operațiune axată pe neutralizarea capacităților balistice și a programului nuclear iranian s-a transformat într-o confruntare de uzură pentru controlul unei căi maritime vitale pentru comerțul global.

Un oficial de la Washington a indicat că situația rămâne fluidă: „Actuala escaladare ar putea dura o zi sau două, o săptămână sau o lună, totul depinde de acțiunile Iranului în strâmtoare”.

Blocaj diplomatic și reluarea loviturilor militare

În condițiile în care negocierile diplomatice au intrat într-un impas total, presiunea militară a redevenit pilonul central al strategiei Casei Albe. Președintele Donald Trump a declarat că armistițiul de 60 de zile, convenit anterior printr-un memorandum de înțelegere, a expirat în urma noilor atacuri iraniene asupra tancurilor petroliere.

Ca răspuns, forțele americane au lansat un al doilea val de atacuri aeriene în apropierea strâmtorii Ormuz, vizând inclusiv obiective de infrastructură de pe teritoriul Iranului. La rândul său, Iranul a ripostat atacând baze militare americane din Kuweit și Bahrain, reafirmându-și intenția de a menține controlul asupra strâmtorii.

Ulterior, Donald Trump a sugerat pe platforma Truth Social că oficiali de la Teheran l-ar fi contactat telefonic pentru a exprima dorința de a ajunge la un nou acord. Totuși, partea iraniană nu a confirmat existența unor contacte directe.

„Dacă loviți, veți primi un răspuns. Strâmtoarea Ormuz se va deschide doar în condițiile stabilite de Iran, nu sub amenințările Americii”, a avertizat negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Miza strategică

Pentru Washington, asigurarea liberei circulații prin strâmtoarea Ormuz este esențială pentru stabilitatea piețelor energetice mondiale. Pentru Teheran, controlul acestei rute reprezintă principala monedă de schimb în orice negociere viitoare.

Eșecul memorandumului de înțelegere precedent provine din interpretările diferite ale clauzelor sale:

Poziția SUA: Documentul obliga Iranul să garanteze tranzitul sigur al navelor comerciale.

Poziția Iranului: Teheranul a acuzat SUA de încălcarea acordului prin direcționarea navelor pe o rută sudică, în apropierea coastelor Omanului, fără aprobarea sa.

Oficiali de la Casa Albă consideră însă că SUA au o marjă mai mare de manevră în prezent, deoarece sute de tancuri petroliere au reușit deja să părăsească Golful Persic în ultimele săptămâni. Acest lucru a redus temerile interne privind o creștere bruscă și imediată a prețului petrolului la nivel global.

Conform analizelor americane, reluarea ostilităților din partea Iranului reflectă nemulțumirea facțiunilor radicale de la Teheran, care consideră că acordul temporar nu a adus beneficiile economice promise, în timp ce influența lor în strâmtoare a scăzut. În ciuda ridicării parțiale a unor sancțiuni americane, Iranul s-a confruntat în continuare cu dificultăți majore în exportul de petrol din cauza reticenței instituțiilor financiare internaționale.

„Avem răbdare”: mesajul ferm al Washingtonului

Poziția Casei Albe rămâne una de descurajare fermă. Într-o declarație publică, vicepreședintele SUA, JD Vance, a reafirmat că obiectivul Washingtonului este simplu: strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă navigației internaționale.

„Dacă vor încerca să o închidă, forțele armate americane vor răspunde”, a declarat Vance.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că, la ordinul comandantului suprem, au fost executate noi lovituri menite să degradeze capacitatea militară a Iranului de a perturba transportul maritim. Trump a avertizat Teheranul că, în cazul unor noi provocări, consecințele pentru Republica Islamică vor fi „mult mai grave”.

Acordul temporar dintre cele două state fusese deja intens criticat în Congresul SUA, inclusiv de aliații republicani ai lui Trump, fiind considerat de unii analiști drept o concesie excesivă în fața Teheranului. Actuala evoluție marchează însă o revenire la politica de „presiune maximă” din partea Statelor Unite.

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