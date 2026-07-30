Rusia ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei. Mai mulți membri ai aceleiași familii au fost uciși

Armata rusă ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac lansat în cursul nopţii de miercuri spre joi, 29-30 iulie, în apropierea oraşului Krîvîi Rih, în centrul Ucrainei. În urma atacului, au fost uciși mai mulţi membri ai aceleiaşi familii.

Potrivit Agerpres, Rusia a mai lansat în trecut rachete nord-coreene pentru a ataca ţinte ucrainene.

Cu toate acestea, folosirea lor după o lungă pauză arată că Rusia dispune de un nou stoc de arme, pe măsură ce îşi intensifică atacurile cu rachete asupra Ucrainei.

Rusia a atacat Ucraina cu zeci de rachete şi sute de drone în timpul nopţii, ucigând opt persoane, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, care a deplâns lipsa de provizii pentru apărarea aeriană şi le-a cerut aliaţilor să ajute Kievul.

O sursă militară, care a solicitat anonimatul, a declarat pentru Reuters că 8 august 2025 a fost ultima dată când Ucraina a confirmat un atac rusesc folosind o rachetă nord-coreeană.

Rusia a început să folosească rachete balistice cu rază scurtă de acţiune nord-coreene KN-23 şi KN-24 împotriva Ucrainei spre sfârşitul anului 2023.

Coreea de Nord a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de echipamente militare pentru Rusia, asigurând între 25% și 40% din necesarul de muniție de artilerie al armatei ruse, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR).

Potrivit evaluării GUR, amploarea și ritmul livrărilor arată că relația militaro-tehnică dintre Rusia și Coreea de Nord s-a transformat într-un parteneriat stabil și de lungă durată.

Serviciul ucrainean susține că Phenianul ocupă în prezent „o poziție-cheie” în rândul furnizorilor externi ai Rusiei, acoperind între un sfert și două cincimi din consumul de muniție de artilerie al forțelor ruse.

Conform informațiilor ucrainene, Rusia a primit din Coreea de Nord peste 100 de rachete balistice de tip KN-23 și KN-24, împreună cu lansatoarele aferente. Cel puțin 80 dintre acestea ar fi fost deja utilizate pe frontul din Ucraina.