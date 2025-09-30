SUA se confruntă cu cel mai mare exod de creiere. 154.000 de angajați federali pleacă acasă: „O mare parte din cunoștințe se pierde”

Peste 150.000 de angajați federali vor fi scoși săptămâna aceasta de pe statul de plată al guvernului SUA, după ce au acceptat să demisioneze în schimbul salariilor compensatorii.

Este cel mai mare exod de funcționari publici într-un singur an din ultimele opt decenii și a declanșat ceea ce sindicatele și experții în guvernanță avertizează că este o pierdere uriașă de expertiză instituțională, informează Reuters, citată de Agerpres.

Demisiile oficiale încep marți pentru lucrătorii care au optat pentru un program de plecări care i-a menținut pe statul de plată până în septembrie. Demisiile în schimbul salariilor compensatorii sunt o piatră de temelie a eforturilor președintelui Donald Trump de a reduce forța de muncă federală, combinând stimulente financiare cu amenințări de concediere pentru cei care au refuzat oferta.

Potrivit biroului de resurse umane al guvernului federal, mulți şi-au părăsit agențiile cu luni în urmă, și sunt practic în concediu plătit.

„Este nevoie de ani de zile pentru a dezvolta cunoştinţe şi expertiză aprofundate”

Don Moynihan, profesor la Universitatea din Michigan, a declarat că cel mai mare impact al exodului din această săptămână va fi plecarea unui număr atât de mare de funcționari publici cu experiență, o pierdere de talente care va fi greu de acoperit.

„Este nevoie de ani de zile pentru a dezvolta cunoştinţe şi expertiză aprofundate pentru a implementa programe guvernamentale pe care le conduc aceşti oameni. Acum, o mare parte din cunoştinţe se pierde", a spus Moynihan.

Potrivit unor persoane care au vorbit cu Reuters, programul a avut un impact negativ asupra unei game largi de activităţi guvernamentale, inclusiv prognoza meteo, siguranţa alimentară, programele de sănătate şi proiectele spaţiale,s.

La Serviciul Naţional de Meteorologie, aproape 200 de persoane au acceptat salariile compensatorii în schimbul demisiei, ceea ce a dus la pierderea personalului tehnic care întreţine echipamentele de prognoză şi a multor meteorologi experimentaţi.

„A provocat perturbări semnificative în birourile din întreaga ţară”, a declarat Tom Fahy, director legislativ al Organizaţiei Angajaţilor Serviciului Naţional de Meteorologie.

Recordul de reducere a locurilor de muncă în sectorul public după cel de-al Doilea Război Mondial este deținut de fostul preşedinte democrat Bill Clinton, dar acesta s-a întâmplat pe parcursul celor opt ani ai celor două mandate prezidenţiale.

Clinton a supravegheat o reducere a forţei de muncă federale de peste 430.000 de angajaţi, adică aproximativ 20%. În acelaşi timp, însă, o econome înfloritoare şi un boom tehnologic au produs peste 22 de milioane de locuri de muncă în sectorul privat în timpul mandatului lui Clinton, iar reducerile sale la forţa de muncă federală nu au lăsat nicio amprentă vizibilă asupra pieţei muncii în general.

Aproape 4.000 de angajaţi NASA au acceptat cele două oferte de demisie în schimbul salariilor compensatorii făcute de administraţia Trump în ianuarie şi aprilie, a declarat Matt Biggs, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Profesioniştilor şi Inginerilor Tehnici, un sindicat care reprezintă 8.000 de angajaţi NASA. "Agenţia pierde unii dintre cei mai străluciţi ingineri şi oameni de ştiinţă din lume, iar aceştia nu sunt înlocuiţi", a spus Biggs.

Oferta de plecare în schimbul salariilor compensatorii care a fost acceptată de 154.000 de lucrători, a făcut parte dintr-o campanie mai amplă a lui Trump, şi a fostului său consilier miliardar, Elon Musk, care au susţinut că forţa de muncă federală a devenit prea mare şi prea ineficientă.

Potrivit celor mai recente cifre, Guvernul SUA a cheltuit 359 de miliarde de dolari pentru salariile şi beneficiile angajaţilor civili în anul bugetar 2023.

Folosind o combinaţie de salarii compensatorii, concedieri şi alte stimulente pentru ca angajaţii să demisioneze, administraţia Trump va concedia probabil aproximativ 300.000 de lucrători până la sfârşitul acestui an, a declarat şeful resurselor umane în august, ceea ce ar însemna o scădere de 12,5% a forţei de muncă federale faţă de ianuarie.

„ A oferit o uşurare incredibilă contribuabilului american”

McLaurine Pinover, purtătoare de cuvânt la Biroul de Personal şi Management, care se ocupă de problemele federale legate de resursele umane a declarat că demisiile în schimbul salariilor compensatorii vor genera economii anuale estimate la 28 de miliarde de dolari.

Reuters nu a putut verifica independent dacă această cifră este corectă.

„Programul de demisii a oferit o uşurare incredibilă contribuabilului american", a spus Pinover.

Dispariția simultană a unui număr atât de mare de angajaţi de pe statul de plată federal este puţin probabil să afecteze rata şomajului la nivel naţional, deoarece forţa de muncă federală reprezintă mai puţin de 1,5% din totalul angajaţilor, potrivit Biroului de Statistică a Muncii.

„Nu există nimeni care să ducă mai departe această muncă”

La Biroul de studii din cadrul Departamentului Agriculturii, aproximativ 1.200 de angajaţi au acceptat să plece, aproximativ 17% din personalul agenţiei. Unul dintre aceştia a fost un om de ştiinţă specializat în detectarea rapidă a toxinelor fungice în elevatoarele de cereale, ceea ce ajută fermierii şi procesatorii de cereale să evalueze dacă culturile sunt contaminate, a declarat Ethan Roberts, preşedintele Federaţiei Americane a Angajaţilor Guvernamentali Local 3247, un sindicat care reprezintă unii angajaţi ARS.

Fără cunoştinţele extrem de specializate ale omului de ştiinţă, nu există nimeni care să ducă mai departe această muncă, a spus Roberts. Cerealele contaminate pot îmbolnăvi grav sau chiar pot ucide oamenii şi animalele, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Demisiile au afectat, de asemenea, agenţiile de sănătate, inclusiv Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor şi Administraţia pentru Alimente şi Medicamente.

În luna iulie a acestui an, administrația Trump a pus în concediu forțat aproape 140 de angajați ai Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), după ce aceștia au semnat o scrisoare deschisă în care criticau politica guvernului privind protecția mediului.

Anterior, în martie, un judecător din California a decis că șase agenții federale trebuie să reangajeze mii de funcționari disponibilizați recent în urma măsurilor de restructurare adoptate de președintele Donald Trump.