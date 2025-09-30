SUA grăbesc producția de rachete în perspectiva unui posibil conflict cu China. Pentagonul cere dublarea capacității industriale

Pentagonul a lansat un apel fără precedent către marii producători de armament din Statele Unite pentru a dubla – sau chiar a cvadrupla – producția de rachete esențiale, în contextul în care stocurile actuale nu ar face față unui eventual conflict de amploare cu China, scrie The Wall Street Journal .

Sub presiunea realităților geopolitice și a unui ritm accelerat al tensiunilor în zona Indo-Pacific, conducerea Departamentului de Război a inițiat în ultimele luni o serie de întâlniri de nivel înalt cu principalii furnizori de rachete. Obiectivul: intensificarea ritmului de producție a 12 tipuri de armament considerate critice.

Inițiativa este coordonată direct de adjunctul secretarului de Război, Steve Feinberg, care, potrivit surselor citate de Wall Street Journal, are un rol activ, contactând săptămânal direct unii directori din industrie. Consiliul pentru Accelerarea Munițiilor – o structură creată special pentru această misiune – a convocat, în iunie, o masă rotundă cu principalii actori din domeniu.

La întâlnire au participat, printre alții, secretarul de Rpzboi, Pete Hegseth, și șeful Statului Major al Armatei, generalul Dan Caine, precum și reprezentanți ai unor companii majore precum Lockheed Martin, Raytheon (RTX), dar și actori emergenți precum Anduril Industries. Discuțiile au inclus și furnizori de componente-cheie, cum ar fi combustibilul solid pentru rachete și bateriile de mare capacitate.

„Președintele Trump și secretarul Hegseth explorează căi excepționale pentru a consolida capacitatea militară a Americii și a accelera producția de muniții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. Oficialul a subliniat colaborarea „fără precedent” dintre industrie și guvern.

Provocări logistice și financiare

Deși industria răspunde, în mare parte, pozitiv, există îngrijorări legate de realismul țintelor stabilite. Asamblarea unei singure rachete poate dura până la doi ani, iar testarea și calificarea unui nou furnizor presupun investiții masive și luni întregi de validări tehnice.

În plus, problema finanțării rămâne una centrală. Deși administrația Trump a aprobat în iulie un pachet de 25 de miliarde de dolari pentru cinci ani, experții avertizează că atingerea obiectivelor impuse de Pentagon ar putea necesita „zeci de miliarde” în plus.

„Companiile nu produc aceste arme în avans, pe stoc. Ele așteaptă ca statul să semneze contractele. E nevoie de bani, nu doar de declarații”, a explicat Tom Karako, expert în armament la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Producătorii reacționează, dar cer angajamente ferme

Lockheed Martin, RTX și alți giganți din domeniu spun că au început deja să își extindă liniile de producție, să angajeze personal suplimentar și să crească stocurile de piese de schimb. Cu toate acestea, unii furnizori mai mici ezită să investească masiv fără garanții clare din partea statului.

Christopher Calio, directorul executiv al RTX, a transmis într-o scrisoare către Pentagon că este pregătit să intensifice producția, dar a cerut „extinderea programelor existente și angajamente clare de finanțare”.

Lista celor 12 arme prioritare include rachetele Patriot (PAC-3), rachetele de croazieră cu rază lungă (JASSM), rachetele anti-navă (LRASM), precum și interceptori avansați precum Standard Missile-6 și Precision Strike Missile. Dintre acestea, sistemul Patriot este considerat prioritatea zero, mai ales după dificultățile recente ale Lockheed de a ține pasul cu cererea internațională.

În paralel, Pentagonul a solicitat companiilor să identifice oportunități de atragere a capitalului privat și posibilități de licențiere către producători terți, pentru a accelera livrările.

Lecțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu

Oficialii americani admit că nevoia de a regândi întregul lanț de aprovizionare și producție a devenit evidentă odată cu războiul din Ucraina. În lipsa unor stocuri solide, Washingtonul s-a văzut nevoit să își raționalizeze resursele, în condițiile în care sistemele de apărare aeriană – în special Patriot – au fost intens utilizate în sprijinul Ucrainei.

Criza s-a acutizat și mai mult după conflictul scurt, dar intens, dintre Israel și Iran, în timpul căruia SUA au lansat sute de rachete ghidate.

În acest context, Pentagonul a acordat Lockheed Martin, în septembrie, un contract de aproape 10 miliarde de dolari pentru producerea a circa 2.000 de rachete PAC-3 în perioada 2024–2026. Obiectivul: atingerea unei capacități anuale de producție de patru ori mai mare decât cea actuală.

Pentagonul radiografiază acum întreg lanțul logistic, până la nivelul furnizorilor de componente de nișă. Un exemplu: Boeing, care produce un dispozitiv de ghidare critic integrat în racheta Patriot, a extins recent fabrica sa cu 35.000 de metri pătrați pentru a elimina blocajele.

La rândul său, Northrop Grumman a investit peste un miliard de dolari în fabricile de motoare rachetă, pregătindu-se să-și dubleze capacitatea în următorii patru ani.

„O schimbare masivă în felul în care cumpărăm armament”

Secretarul armatei, Daniel Driscoll, a declarat recent că vor urma „modificări masive și substanțiale în modul în care armata americană achiziționează armament”. Un efort ambițios, deopotrivă industrial și strategic, menit să redefinească capacitatea Statelor Unite de a răspunde la provocările unui secol în care tehnologia, politica și războiul sunt tot mai interdependente.