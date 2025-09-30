search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

SUA grăbesc producția de rachete în perspectiva unui posibil conflict cu China. Pentagonul cere dublarea capacității industriale

0
0
Publicat:

Pentagonul a lansat un apel fără precedent către marii producători de armament din Statele Unite pentru a dubla – sau chiar a cvadrupla – producția de rachete esențiale, în contextul în care stocurile actuale nu ar face față unui eventual conflict de amploare cu China, scrie The Wall Street Journal .

Pentagonul cere mai multe rachete/FOTO:Arhiva
Pentagonul cere mai multe rachete/FOTO:Arhiva

Sub presiunea realităților geopolitice și a unui ritm accelerat al tensiunilor în zona Indo-Pacific, conducerea Departamentului de Război a inițiat în ultimele luni o serie de întâlniri de nivel înalt cu principalii furnizori de rachete. Obiectivul: intensificarea ritmului de producție a 12 tipuri de armament considerate critice.

Inițiativa este coordonată direct de adjunctul secretarului de Război, Steve Feinberg, care, potrivit surselor citate de Wall Street Journal, are un rol activ, contactând săptămânal direct unii directori din industrie. Consiliul pentru Accelerarea Munițiilor – o structură creată special pentru această misiune – a convocat, în iunie, o masă rotundă cu principalii actori din domeniu.

La întâlnire au participat, printre alții, secretarul de Rpzboi, Pete Hegseth, și șeful Statului Major al Armatei, generalul Dan Caine, precum și reprezentanți ai unor companii majore precum Lockheed Martin, Raytheon (RTX), dar și actori emergenți precum Anduril Industries. Discuțiile au inclus și furnizori de componente-cheie, cum ar fi combustibilul solid pentru rachete și bateriile de mare capacitate.

„Președintele Trump și secretarul Hegseth explorează căi excepționale pentru a consolida capacitatea militară a Americii și a accelera producția de muniții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. Oficialul a subliniat colaborarea „fără precedent” dintre industrie și guvern.

Provocări logistice și financiare

Deși industria răspunde, în mare parte, pozitiv, există îngrijorări legate de realismul țintelor stabilite. Asamblarea unei singure rachete poate dura până la doi ani, iar testarea și calificarea unui nou furnizor presupun investiții masive și luni întregi de validări tehnice.

În plus, problema finanțării rămâne una centrală. Deși administrația Trump a aprobat în iulie un pachet de 25 de miliarde de dolari pentru cinci ani, experții avertizează că atingerea obiectivelor impuse de Pentagon ar putea necesita „zeci de miliarde” în plus.

„Companiile nu produc aceste arme în avans, pe stoc. Ele așteaptă ca statul să semneze contractele. E nevoie de bani, nu doar de declarații”, a explicat Tom Karako, expert în armament la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Producătorii reacționează, dar cer angajamente ferme

Lockheed Martin, RTX și alți giganți din domeniu spun că au început deja să își extindă liniile de producție, să angajeze personal suplimentar și să crească stocurile de piese de schimb. Cu toate acestea, unii furnizori mai mici ezită să investească masiv fără garanții clare din partea statului.

Citește și: Pentagonul, măsură fără precedent: le cere jurnaliștilor să nu obțină materiale neautorizate

Christopher Calio, directorul executiv al RTX, a transmis într-o scrisoare către Pentagon că este pregătit să intensifice producția, dar a cerut „extinderea programelor existente și angajamente clare de finanțare”.

Lista celor 12 arme prioritare include rachetele Patriot (PAC-3), rachetele de croazieră cu rază lungă (JASSM), rachetele anti-navă (LRASM), precum și interceptori avansați precum Standard Missile-6 și Precision Strike Missile. Dintre acestea, sistemul Patriot este considerat prioritatea zero, mai ales după dificultățile recente ale Lockheed de a ține pasul cu cererea internațională.

În paralel, Pentagonul a solicitat companiilor să identifice oportunități de atragere a capitalului privat și posibilități de licențiere către producători terți, pentru a accelera livrările.

Lecțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu

Oficialii americani admit că nevoia de a regândi întregul lanț de aprovizionare și producție a devenit evidentă odată cu războiul din Ucraina. În lipsa unor stocuri solide, Washingtonul s-a văzut nevoit să își raționalizeze resursele, în condițiile în care sistemele de apărare aeriană – în special Patriot – au fost intens utilizate în sprijinul Ucrainei.

Criza s-a acutizat și mai mult după conflictul scurt, dar intens, dintre Israel și Iran, în timpul căruia SUA au lansat sute de rachete ghidate.

În acest context, Pentagonul a acordat Lockheed Martin, în septembrie, un contract de aproape 10 miliarde de dolari pentru producerea a circa 2.000 de rachete PAC-3 în perioada 2024–2026. Obiectivul: atingerea unei capacități anuale de producție de patru ori mai mare decât cea actuală.

Pentagonul radiografiază acum întreg lanțul logistic, până la nivelul furnizorilor de componente de nișă. Un exemplu: Boeing, care produce un dispozitiv de ghidare critic integrat în racheta Patriot, a extins recent fabrica sa cu 35.000 de metri pătrați pentru a elimina blocajele.

La rândul său, Northrop Grumman a investit peste un miliard de dolari în fabricile de motoare rachetă, pregătindu-se să-și dubleze capacitatea în următorii patru ani.

„O schimbare masivă în felul în care cumpărăm armament”

Secretarul armatei, Daniel Driscoll, a declarat recent că vor urma „modificări masive și substanțiale în modul în care armata americană achiziționează armament”. Un efort ambițios, deopotrivă industrial și strategic, menit să redefinească capacitatea Statelor Unite de a răspunde la provocările unui secol în care tehnologia, politica și războiul sunt tot mai interdependente.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt
digi24.ro
image
Dezastrul de la Salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă”
stirileprotv.ro
image
Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de temperaturi normale
mediafax.ro
image
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
gsp.ro
image
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a găsit un bilet câştigator la loterie în valoare de 15,3 milioane de euro, uitat într-o jachetă: „Am auzit la radio”
antena3.ro
image
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
playtech.ro
image
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Se schimbă vremea! Meteorologii anunță NINSORI, PLOI și temperaturi în scădere! Care sunt zonele vizate
kanald.ro
image
Problema adresei pe noile Cărți de Identitate electronice a fost rezolvată, în sfârșit, printr-o...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Cutremur pe piața asigurărilor. ASF interzice polițele de la un gigant
mediaflux.ro
image
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
Relațiile „swag gap”, noul fenomen viral pe TikTok. Cum ieși din așa ceva? VIDEO
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
Cancerul lui Kate Middleton, cel mai bine păzit secret de la Palat. Motivul pentru care nu a apărut nicio informație în tabloide

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate