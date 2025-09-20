Pentagonul, măsură fără precedent: le cere jurnaliștilor să nu obțină materiale neautorizate

Departamentul american al Apărării va obliga jurnaliștii să se angajeze să nu colecteze sau să folosească nicio informație care nu a fost autorizată oficial pentru divulgare, în caz contrar riscând să își piardă acreditarea pentru a acoperi activitățile militare.

Pentagonul a anunțat că jurnaliștii care acoperă activitatea Departamentului Apărării vor putea intra în clădire doar dacă semnează un angajament prin care se obligă să nu publice informații neautorizate sau clasificate. Nerespectarea regulilor poate duce la suspendarea sau revocarea permisului de acces.

Mișcarea fără precedent reprezintă cea mai fermă acțiune de până acum în restricționarea modului în care jurnaliștii acoperă cea mai mare agenție federală a țării, scrie Politico.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat într-un e-mail trimis vineri seara că jurnaliștii pot continua să intre în Departamentul Apărării doar dacă semnează o notă prin care se angajează să nu publice informații clasificate sau anumite documente mai puțin sensibile care nu sunt etichetate în mod explicit ca secrete guvernamentale. Regulile vor intra în vigoare în următoarele două-trei săptămâni și au fost impuse pentru a proteja securitatea națională și personalul Pentagonului.

Oficialii au precizat că această măsură era necesară deoarece orice divulgare neautorizată „reprezintă un risc de securitate care ar putea dăuna securității naționale a Statelor Unite și ar putea pune în pericol personalul [Departamentului Apărării].”

„Informațiile Departamentului Apărării trebuie aprobate pentru eliberare publică de către un oficial autorizat corespunzător înainte de a fi făcute publice, chiar dacă nu sunt clasificate”, se arată în nota pe care jurnaliștii trebuie să o semneze. Asociația Presei Pentagonului, care reprezintă jurnaliștii ce acoperă Departamentul Apărării, a declarat că membrii săi analizează directiva.

Această măsură urmează un tipar de acces tot mai restricționat la cea mai mare agenție federală a țării sub conducerea Secretarului Apărării, Pete Hegseth, care are o relație tensionată cu mare parte din presă.

„«Presă» nu conduce Pentagonul — oamenii îl conduc”, a spus Hegseth într-o postare vineri seara pe X. „Presa nu mai are voie să se plimbe prin sălile unei facilități securizate. Poartă ecusonul și respectă regulile — sau pleacă acasă.”