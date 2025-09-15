„Sângele inteligent”, proiectul secret al Pentagonului. Cum vrea armata SUA să crească șansele de supraviețuire pe front

Agenția pentru Proiecte Avansate de Cercetare în Domeniul Apărării (DARPA), laboratorul de inovație al Pentagonului, a anunțat lansarea unui program inedit: Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC). Proiectul urmărește dezvoltarea unor globule roșii modificate prin biologie sintetică, capabile să „gândească” și să reacționeze în situații-limită, scrie Defence Blog.

Obiectivul este crearea unor eritrocite cu circuite biologice integrate, care să detecteze semnale fiziologice, să ia decizii și să elibereze molecule ce pot regla procese metabolice sau pot stimula coagularea sângelui. Practic, „sângele inteligent” ar putea susține funcțiile vitale ale militarilor răniți în luptă, crescând semnificativ șansele de supraviețuire până la acordarea ajutorului medical.

Potrivit DARPA, primele aplicații vizează menținerea performanței fizice și accelerarea hemostazei (oprirea sângerării). Pe termen lung, cercetătorii explorează și alte direcții: reglarea temperaturii corpului, compatibilitatea universală a sângelui sau adaptarea organismului la altitudini extreme.

Programul este structurat pe 36 de luni, în două etape de câte 18 luni. În prima fază, echipele trebuie să demonstreze că pot integra schemele biologice în celulele stem și că acestea rămân funcționale după transformarea în eritrocite mature, care nu au nucleu. A doua fază va presupune perfecționarea mecanismelor, testarea în condiții de teren și o demonstrație practică.

Deși se află la început, proiectul Smart-RBC arată clar că Pentagonul mizează tot mai mult pe biologia sintetică ca instrument de apărare. Obiectivul nu este doar salvarea vieții soldaților pe câmpul de luptă, ci și crearea unei armate mai rezistente, capabile să funcționeze în condiții extreme – de la deșert la munți sau medii contaminate.