search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fratele unui lider local PNL, reținut de DNA în dosarul de corupție la Vama Constanța

0
0
Publicat:

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore doi funcționari vamali din Portul Constanța, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție legate de vămuirea containerelor. Printre cei reținuți se numără și Christian Gudu, fratele fostului deputat PNL Tulcea, Michael Gudu, notează infotulcea.ro. 

Christian Gudu, fratele fostului deputat PNL Tulcea, Michael Gudu. FOTO: Facebook
Christian Gudu, fratele fostului deputat PNL Tulcea, Michael Gudu. FOTO: Facebook

Potrivit comunicatului DNA, în perioada 5–6 martie 2026 au fost reținuți doi funcționari ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Primul este Parfenie Octavian-Lică, care la data faptelor ocupa funcția de șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud. Acesta este acuzat de luare de mită în formă continuată, în șase acte materiale.

Al doilea este Gudu Christian, adjunct al șefului Biroului Vamal. El este acuzat de complicitate la luare de mită în formă continuată, în două acte materiale.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, Parfenie ar fi primit, printr-un colaborator, aproximativ 15.100 de euro pentru facilitarea procedurilor vamale, uneori sprijinit de Gudu. Sumele erau cerute de la firme care desfășurau activități în Portul Constanța, în schimbul promisiunii că formalitățile vamale vor fi efectuate cu prioritate și fără dificultăți.

Pe baza stenogramelor din dosar, unul dintre martorii folosiți de DNA, sub identitate protejată „Ion Cristian”, a arătat cum banii erau ceruți în euro și cum se verificau bancnotele pentru a evita identificarea lor. Într-un dialog surprins de procurori, Parfenie se arăta nemulțumit de sumele primite, insistând ca mita să fie exact 350 de euro pe container.

Celor doi li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva lor, conform articolului 309 din Codul de procedură penală.

Christian Gudu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, până pe 4 mai 2026, după cum a transmis avocatul său.

Procurorii DNA au anunțat că cei doi vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă și față de alte persoane implicate în presupuse fapte similare.

Reprezentanții Direcției subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă procedurală și nu afectează prezumția de nevinovăție a celor doi inculpați.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
În martie 2026, Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România acest smartphone de ultimă generație, cu 0 lei avans
gandul.ro
image
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
mediafax.ro
image
Profețiile apocaliptice ale lui Mitică Dragomir: „Prețul gazelor se va dubla! Crește și curentul, plus locuințele”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Oraşul din România care vrea să facă un "cartier roşu" la periferie. Acolo se vor muta jocurile de noroc
observatornews.ro
image
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
playtech.ro
image
Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a pierdut procesul! Decizia a fost publicată pe site-ul Ministerului Justiției
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața în Bârlad, după ce un tren a dat peste el. Victima a fost resuscitată timp de 30 de minute
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Rusia se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Moscova ajută Iranul în lupta cu americanii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud (© Arhivele Naționale ale României)
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal