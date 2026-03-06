Fratele unui lider local PNL, reținut de DNA în dosarul de corupție la Vama Constanța

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore doi funcționari vamali din Portul Constanța, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție legate de vămuirea containerelor. Printre cei reținuți se numără și Christian Gudu, fratele fostului deputat PNL Tulcea, Michael Gudu, notează infotulcea.ro.

Potrivit comunicatului DNA, în perioada 5–6 martie 2026 au fost reținuți doi funcționari ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Primul este Parfenie Octavian-Lică, care la data faptelor ocupa funcția de șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud. Acesta este acuzat de luare de mită în formă continuată, în șase acte materiale.

Al doilea este Gudu Christian, adjunct al șefului Biroului Vamal. El este acuzat de complicitate la luare de mită în formă continuată, în două acte materiale.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, Parfenie ar fi primit, printr-un colaborator, aproximativ 15.100 de euro pentru facilitarea procedurilor vamale, uneori sprijinit de Gudu. Sumele erau cerute de la firme care desfășurau activități în Portul Constanța, în schimbul promisiunii că formalitățile vamale vor fi efectuate cu prioritate și fără dificultăți.

Pe baza stenogramelor din dosar, unul dintre martorii folosiți de DNA, sub identitate protejată „Ion Cristian”, a arătat cum banii erau ceruți în euro și cum se verificau bancnotele pentru a evita identificarea lor. Într-un dialog surprins de procurori, Parfenie se arăta nemulțumit de sumele primite, insistând ca mita să fie exact 350 de euro pe container.

Celor doi li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva lor, conform articolului 309 din Codul de procedură penală.

Christian Gudu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, până pe 4 mai 2026, după cum a transmis avocatul său.

Procurorii DNA au anunțat că cei doi vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă și față de alte persoane implicate în presupuse fapte similare.

Reprezentanții Direcției subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă procedurală și nu afectează prezumția de nevinovăție a celor doi inculpați.