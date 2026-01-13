Atac cu drone în Marea Neagră asupra unui petrolier asociat Rompetrol

Grupul petrolier KazMunayGas a anunţat că petrolierul Matilda, închiriat de una dintre subsidiarele sale, a fost atacat marţi de o dronă, înainte de a începe să încarce petrol kazah la terminalul Caspian Pipeline Consortium de la Marea Neagră.

„Petrolierul a fost vizat de un atac cu dronă", a informat KazMunayGas într-un comunicat. „A avut loc o explozie, dar nu un incendiu. Nimeni nu a fost rănit, iar nava este în stare bună de navigare", a adăugat KazMunayGas.

Petrolierul era programat să încarce petrol la terminalul CPC în data de 18 ianuarie.

O sursă citată de Reuters a precizat că petrolierul Matilda, închiriată de o filială a companiei de stat KazMunayGas şi aparţinând firmei Thenamaris din Grecia, urma să încarce petrol kazah provenit de la câmpul petrolifer Karachaganak când a fost lovit.

Un oficial Thenamaris a confirmat că petrolierul Matilda a fost lovit de două drone în timp ce aştepta la aproximativ 30 de mile (48 de km) de punctele de ancorare ale CPC. "Nu au existat răniţi, iar nava a suferit daune minore la nivelul punţii, conform unei evaluări iniţiale, care sunt complet reparabile. Nava, deşi este în stare de navigabilitate, navighează acum departe de zonă", a precizat oficialul Thenamaris.

Două surse din domeniul securităţii maritime au declarat că la bordul navei Matilda a izbucnit un incendiu, care a fost stins rapid.

Aproximativ 80% din petrolul kazah ajunge pe pieţele de export via oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC). Această conductă face legătura între câmpurile petrolifere din Kazahstan şi pieţele de export, via terminalul rusesc Yuzhnaya Ozereyevka, din apropiere de Novorossiysk, port la Marea Neagră.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, în încercarea de a reduce veniturile şi puterea militară a Moscovei.

KazMunayGas, compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, este acţionarul majoritar de la KMG International, o companie care deţine şi desfăşoară operaţiuni importante în domeniul rafinării, petrochimiei, retail şi trading pe mai multe pieţe internaţionale. Reţeaua de retail a KMG International cuprinde peste 1.100 de puncte de alimentare carburanţi în România, Georgia, Bulgaria şi Republica Moldova.

KazMunaiGaz International (KMGI) este deținătorul principal al Grupului Rompetrol, prin filiala sa, deținând o participație de 48,1136%, statul român, prin Ministerul Energiei având 44,6959%.