Petrolier rusesc, forțat să-și schimbe cursul după o operațiune a poliției germane în Marea Baltică. Nava nu există în bazele de date

Poliția germană a desfășurat vineri o operațiune în Marea Baltică în legătură cu un petrolier suspectat că face parte din flota din umbră a Rusiei. Este primul caz cunoscut de intervenție a unui stat din Europa pentru a bloca intrarea unui petrolier în apele sale teritoriale, potrivit Bloomberg.

Petrolierul din clasa Aframax, identificat ca fiind „Arcusat”, și-a schimbat brusc cursul la începutul acestei săptămâni, pe măsură ce se apropia de apele germane, îndreptându-se spre nord, către coasta arctică a Rusiei, potrivit Bloomberg și altor publicații.

Nava ar fi navigat prin strâmtoarea îngustă dintre Danemarca și Suedia și semnalizase o destinație în Golful Finlandei înainte de a-și schimba direcția. Presa germană a relatat că poliția federală a forțat nava să se întoarcă, invocând nereguli în documentația și identitatea acesteia.

Un purtător de cuvânt al al Ministerului german de Interne a confirmat vineri o operațiune a poliției germane în Marea Baltică, după ce media locale au relatat despre măsuri vizând presupuse nave de petrol legate de Rusia. Întrebat dacă poliția federală a împiedicat trecerea unor nave rusești prin zonă în ultimele zile, acesta a spus că, din motive tactice, nu poate oferi alte detalii.

Poliția își îndeplinește sarcina „de monitorizare a traficului maritim în Marea Nordului și în Marea Baltică și ia „măsurile necesare pentru a evita orice potențiale pericole”, a afirmat purtătorul de cuvânt, cu referire la apele de coastă și zona economică exclusivă a Germaniei

Presa din Germania a scris despre operațiuni împotriva unor petroliere despre care se crede că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei și care navighează sub pavilioane false sau cu numere de identificare falsificate

Conform bazelor de date open source, precum și experților din industria transportului maritim, o navă cu numele Arcusat nu există.

„Petrolierul este indicat ca inexistent în Equasis, o bază de date publică utilizată pe scară largă în industria maritimă”, scrie Bloomberg.

Un registru al navelor administrat de Organizația Maritimă Internațională nu prezintă, de asemenea, nicio înregistrare pentru numărul de identificare al navei.

Înregistrările maritime indică faptul că petrolierul a fost livrat anul trecut de la un șantier naval din China, însă în bazele de date sunt informații contradictorii cu privire la pavilionul sub care navighează, unele menționând Tanzania, iar altele Camerunul. Nava a fi figurat sub un nume provizoriu înainte de a dispărea din registrele maritime.

Decizia Germaniei de a bloca accesul petrolierului ar putea semnala o schimbare în modul în care țările europene abordează flota din umbră a Rusiei, o rețea de nave îmbătrânite și opace folosite de Kremlin pentru a eluda sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol, notează Kyiv Independent.

În ultimele luni, Statele Unite au confiscat mai multe petroliere legate de transporturi ale Rusiei și ale Venezuelei, iar guvernele europene au semnalat planuri de intensificare a controlului asupra navelor suspectate că operează ca parte a flotei din umbră a Moscovei.