search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Petrolier rusesc, forțat să-și schimbe cursul după o operațiune a poliției germane în Marea Baltică. Nava nu există în bazele de date

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Poliția germană a desfășurat vineri o operațiune în Marea Baltică în legătură cu un petrolier suspectat că face parte din flota din umbră a Rusiei. Este primul caz cunoscut de intervenție a unui stat din Europa pentru a bloca intrarea unui petrolier în apele sale teritoriale, potrivit Bloomberg.

image

Petrolierul din clasa Aframax, identificat ca fiind  „Arcusat”, și-a schimbat brusc cursul la începutul acestei săptămâni, pe măsură ce se apropia de apele germane, îndreptându-se spre nord, către coasta arctică a Rusiei, potrivit Bloomberg și altor publicații.

Nava ar fi navigat prin strâmtoarea îngustă dintre Danemarca și Suedia și semnalizase o destinație în Golful Finlandei înainte de a-și schimba direcția. Presa germană a relatat că poliția federală a forțat nava să se întoarcă, invocând nereguli în documentația și identitatea acesteia.

Un purtător de cuvânt al al Ministerului german de Interne a confirmat vineri o operațiune a poliției germane în Marea Baltică, după ce media locale au relatat despre măsuri vizând presupuse nave de petrol legate de Rusia. Întrebat dacă poliția federală a împiedicat trecerea unor nave rusești prin zonă în ultimele zile, acesta a spus că, din motive tactice, nu poate oferi alte detalii.

Poliția își îndeplinește sarcina „de monitorizare a traficului maritim în Marea Nordului și în Marea Baltică și ia „măsurile necesare pentru a evita orice potențiale pericole”, a afirmat purtătorul de cuvânt, cu referire la apele de coastă și zona economică exclusivă a Germaniei

Presa din Germania a scris despre operațiuni împotriva unor petroliere despre care se crede că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei și care navighează sub pavilioane false sau cu numere de identificare falsificate

Conform bazelor de date open source, precum și experților din industria transportului maritim, o navă cu numele Arcusat nu există.

„Petrolierul este indicat ca inexistent în Equasis, o bază de date publică utilizată pe scară largă în industria maritimă”, scrie Bloomberg.

Un registru al navelor administrat de Organizația Maritimă Internațională nu prezintă, de asemenea, nicio înregistrare pentru numărul de identificare al navei.

Înregistrările maritime indică faptul că petrolierul a fost livrat anul trecut de la un șantier naval din China, însă în bazele de date sunt informații contradictorii cu privire la pavilionul sub care navighează, unele menționând Tanzania, iar altele Camerunul. Nava a fi figurat sub un nume provizoriu înainte de a dispărea din registrele maritime.

Decizia Germaniei de a bloca accesul petrolierului ar putea semnala o schimbare în modul în care țările europene abordează flota din umbră a Rusiei, o rețea de nave îmbătrânite și opace folosite de Kremlin pentru a eluda sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol, notează Kyiv Independent.

În ultimele luni, Statele Unite au confiscat mai multe petroliere legate de transporturi ale Rusiei și ale Venezuelei, iar guvernele europene au semnalat planuri de intensificare a controlului asupra navelor suspectate că operează ca parte a flotei din umbră a Moscovei.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Performanță istorică. Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar
stirileprotv.ro
image
După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
observatornews.ro
image
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Nici unt, nici ulei. Secretul bucătarilor profesionişti pentru a împiedica ouăle ochi să se lipească de tigaie
playtech.ro
image
Ștefan Baiaram o poate umple de bani pe Universitatea Craiova! Americanii îl vor pe starul lui Mihai Rotaru
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Cum şi-a pregătit Veronica Micle sinuciderea. Ultimele versuri au fost scrise cu gândul la Eminescu
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Kate, William, Wales, Profimedia (2) jpg
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de Iosif Berman (© Muzeul Municipiului Bucureşti)
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de fotograful Iosif Berman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor