Horoscop sâmbătă, 7 martie. Ce zodie trebuie să evite să iasă noaptea din casă, pentru a evita pericolele

Potrivit Horoscopului de sâmbătă, 7 martie, Taurii trebuie să evite să meargă pe stradă după căderea întunericului, pentru a preveni unele situații neplăcute.

Berbec **

Iubire - Vă mulțumiți cu lucruri simple. O singură floare de sezon oferită din inimă vă aduce zâmbetul pe buze.

Sănătate - Când corpul dă semnale de disconfort, e important să aflați exact sursa. Nu tratați doar simptomele.

Bani - Datele primite vi se par contradictorii. Nu puneți bază și nu faceți acum achiziții.

Taur **

Iubire - Evitați să mergeți pe stradă după căderea întunericului, pentru a preveni unele situații neplăcute.

Sănătate - O îmbrățișare sau un zâmbet la momentul potrivit ameliorează orice stare melancolică. Profitați!

Bani - Vă bucurați de noroc la examene și rețineți mai repede lucrurile pe care le aveți de învățat.

Gemeni **

Iubire - Orice relație o raportați la câtă libertate vi se oferă în cadrul ei. Nu luați acum decizii majore!

Sănătate - Socializarea vă servește drept factor de informare. Fiți curios la modul de abordare a sănătății de către alții.

Bani - Eficiența sporită o obțineți prin intermediul activităților de grup. Dar veți împărți și profitul.

Rac **

Iubire - Sunteți ușor iritați de ingratitudinea aparentă a partenerului și abia catadicsiți să scoateți câteva vorbe. Fiți conciliant.

Sănătate - Umăriți zona unde se manifestă simptomele, și faceți legături cu activitățile cotidiene pentru a remedia.

Bani - Vă simțiți depășiți de colegii mai tineri și vă imaginați consecințe din ce în ce mai negative.

Leu **

Iubire - Apreciați originalitatea și libertatea asumată. E nevoie să ascultați opinia prietenilor chiar dacă nu corespunde cu a voastră.

Sănătate - Implicați-vă în proiecte de întrajutorare a altora, faceți voluntariat și uitați astfel de orice griji.

Bani - Plătiți de la voi pentru nevoile pe care le au oamenii dragi sufletului.

Fecioara **

Iubire - Musafirii pot fi cu ușurință copleșiți de prea multe alegeri. Planificați o seară simplă cu meniu clasic.

Sănătate - Tratamentul naturist este îndelungat dar nu e o perioadă nerezonabilă având în vedere că e non invaziv.

Bani - Nivelul de responsabilitate este mai ridicat decât în mod normal. Organizați timpul să bifați majoritatea sarcinilor.

