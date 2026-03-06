Accident grav pe A7: coliziune între patru maşini şi o autocisternă cu combustibil. Patru persoane rănite şi trafic blocat

Un accident rutier grav pe Autostrada A7, în județul Buzău, vineri seară, în care au fost implicate o cisternă și patru autoturisme. Patru persoane au fost rănite, iar traficul pe sensul către Adjud a fost blocat.

Accident rutier grav, ineri seară, în apropierea localității Cochirleanca, județul Buzău, pe Autostrada A7. În incident au fost implicate cinci vehicule: o cisternă care transporta combustibil și patru autoturisme.

În urma coliziunii, patru persoane au fost rănite, necesitând îngrijiri medicale urgente la fața locului.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 70, pe sensul de mers către Adjud. În prezent, traficul rutier este complet oprit, pentru a permite intervenția echipajelor de poliție, ambulanțelor și forțelor ISU, care acordă asistență victimelor și efectuează cercetările necesare.

Autocisterna implicată în accident transporta motorină și benzină, însă autoritățile au precizat că nu există risc de explozie. Totuși, echipajele ISU Buzău au intervenit pentru descarcerarea victimelor prinse între fiarele contorsionate ale vehiculelor implicate.